Penktadienį susirinkę „Mall of Asia“ arenoje greitai pajuto, kas yra Lietuvos rinktinės sirgaliai. Buvo daug žalios, geltonos ir raudonos, buvo daug triukšmo, rungtynių didžėjus užgrojo ir Marijono Mikutavičiaus „Tris milijonus“, dundėjo būgnai, o Lietuvos balsas buvo skambiausias. Tiek tribūnose, tiek aikštėje – Lietuvos rinktinė 2023 metų pasaulio čempionatą pradėjo prognozuota pergale – 93:67 nugalėjo 1949 metų Europos čempioną Egiptą.

„Ačiū labai. Buvau to pasiilgęs. Kai užsiminėte apie tai, per kūną perėjo šiurpuliukai“, – apie aistruolius kalbėjo D.Motiejūnas.

Pergalė nebuvo sklandi, per rungtynes teko ne vieną kartą pamatyti, kaip pyksta Kazys Maksvytis, tačiau kaip kartojo pats treneris, kaip sakė Jonas Valančiūnas – pirmosios čempionato rungtynės yra pirmosios rungtynės.

„Pirmosios rungtynės visada būna tokios. Istoriškai būna ir blogiau. Kiek pamenu, esame prieš latvius laimėję ir paskutiniuoju metimu, tad pirmasis mačas visada būna nervingas, daug įtampos. Nors pergalė, bet buvo momentų, kai neatrodėme savimi, – pabrėžė Donatas Motiejūnas. – Atidarėme čempionatą pergale ir reikia tuo džiaugtis.“

Per 15 minučių jis pelnė 4 taškus, atkovojo 9 kamuolius, padarė 3 klaidas.

Jeigu prieš startą buvo kalbama apie kantrybę, o K.Maksvytis netgi pasiuntė sirgaliams žinutę, kad reikėtų šiek tiek pakentėti, stebint rungtynes, tai Maniloje lietuviai padedami J.Valančiūno tritaškio iškart spurtavo 13:4. JV iš jų sumetė 11 taškų. Vėliau skirtumas didėjo iki 22:9. Toks šuolis – ne tik geras tonas, vaizdas aikštėje iškart parodė, kad lietuviai apie pralaimėjimą galvoti neturėtų, bet Lietuvos rinktinei svarbi – ne tik pergalė, reikia žaisti stabiliai, tinkamai vykdyti derinius ir ruoštis svarbiausioms kovoms. O čia problemėlių, dėl kurių rezultatas bangavo, buvo.

Į didžiąją pertrauką lietuviai išėjo pirmaudami 46:34, bet K.Maksvytis ne vieną kartą atrodė susinervinęs – Lietuvos rinktinė per du kėlinius sugebėjo padaryti 5 klaidas, kelios jų – norint gražiai perduoti kamuolį, kaip kad D.Motiejūno bandymas per nugarą paduoti kamuolį po krepšiu, pasibaigęs greita varžovų ataka. K.Maksvytis tikrai turėjo kalbėti ir apie darbą gynyboje.

„Kalbėjome, kad įmeta per daug nereikalingų taškų, daug taškų iš greito puolimo. Patys per skubotus metimus jiems tas greitas atakas ir sukurdavome“, – apie K.Maksvyčio žodžius per pertrauką persirengimo kambaryje kalbėjo D.Motiejūnas.

Po didžiosios pertraukos daug laiko nereikėjo, kad K.Maksvytis vėl suriktų piktai – šįkart lietuvių gynybą išmaudė du sužaidę Egipto rinktinės lyderis Ehabas Aminas ir Assemas Marei, perdavimą pavertęs lengvu dėjimu. Netrukus Egipto rinktinė skirtumą mažino iki 42:50.

„Tiesiog mes nežaidėme taip, kaip turėjome, kaip tarėmės. Nuo pradžių kalbėjome, kad jų pagrindiniai taškai ateis iš greito puolimo ir jie „užbėgo“. Mažesni žaidėjai pasiimdavo kamuolį, nuleisdavo kamuolį ir eidavo krepšio link, o mes neapsigindavome, – paaiškino D.Motiejūnas – Tai ne taktinės mūsų klaidos. Pirmosios rungtynės, todėl labai nesureikšminčiau.“

Greitai šį egiptiečių išpuolį pavyko numalšinti – sužaidus 6 minutes Lietuva jau pirmavo 60:46. Trečiasis kėlinys tapo lemiamu – lietuviai antrojoje dalyje atsipalaidavo, Eimantas Bendžius mėtė tritaškius (3), vienu tolimu metimu per ketvirtį prisidėjo ir ryškiai spindėjęs Margiris Normantas, pasaulio čempionatui prisistatęs išties įspūdingai.

Lietuvos kone visi sutinka – pirmosios pasaulio čempionato rungtynės mūsų rinktinei – dar savotiškas pasiruošimo takelis prieš tikrąjį sprintą. Kitos rungtynės – su Meksika, kur svarbu atrasti, ką būtina susitvarkyti, o tada jau teks padirbėti rimčiau – D grupės pagrindinis varžovas Juodkalnija čia laukia paskutinis, o kitame etape, jeigu nebus staigmenų ir sensacijų, teks kovoti su JAV ir Graikijos krepšininkais.

Šeštadienį Lietuvos rinktinės laukia treniruotė ir svarbi užduotis – peržiūrėti vaizdo įrašą, išanalizuoti, kur ir ką reikia tvarkyti.

„Pažiūrėsime vaizdo įrašą, pamatysime savo klaidas ir neužmigsime ant laurų. Buvo klaidų, bet jos taisytinos. Nieko kažko, ko negalima pataisyti“, – sakė D.Motiejūnas.

Kaip ir J.Valančiūnas, jis negailėjo pagyrų rinktinės naujokams. Iš esmės, šioje komandoje yra vos keturi tie patys krepšininkai, žaidę 2022 metų Europos čempionate Berlyne. Dauguma jų – pirmenybių debiutantai, kaip Gabrielius Maldūnas, atsidaręs 4 taškais ar Deividas Sirvydus su 6 taškais. Jau nekalbant apie Margirį Normantą, pelniusį 18 taškų.

Šįkart Lietuvos rinktinėje taškus pelnė visi.

„M.Normantas labai gerai žaidė. Daug žaidėjų, išėjusių, žaidė labai gerai. Gabrielius Maldūnas davė gerą energiją. Labai gerai, kad kas pakilo nuo suolo, duoda energijos. Tai – mūsų stiprybė. Taip turi būti, nes jeigu vienam ar kitam nesiseka, ateina kito eilė ir jis turi duoti tą energiją. Dėl to labai džiugu. Turime daug jaunų norinčių pasiaukojančiai žaisti krepšininkų ir turime tuo naudotis“, – paaiškino jis.