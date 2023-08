Lietuvos krepšininkų varžovė – puolėjų vedama Juodkalnijos rinktinė

Apšilimas baigėsi... Antradienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei prasideda tikrosios pasaulio pirmenybės. Lietuviai, be vargo įveikę žymiai silpnesnes Egipto ir Meksikos rinktines, Pasajaus „Mall of Asia“ arenoje D grupės trečiojo turo rungtynėse susitiks su Juodkalnijos rinktine, kuri šios dvikovos link taip pat judėjo tvirtais žingsniais.

Juodkalniečiai, kaip ir mūsų šalies rinktinė, per praėjusius turus užtikrintai pasiekė dvi pergales prieš Meksikos ir Egipto komandas.

Nors po dvi pergales pasiekę lietuviai ir juodkalniečiai jau užsitikrino kelialapį į kitą etapą, trečiosios rungtynės bus dar svarbesnės, nes jų rezultatas bus įskaitytas kitame etape. Pralaimėjimas žymiai sumažintų galimybes patekti į ketvirtfinalį ir kovoti dėl kelialapio į Paryžiaus olimpines žaidynes.

Tikisi žygdarbio

Juodkalnijos rinktinė pasaulio pirmenybėse žaidžia vos antrą kartą. Prieš penkerius metus Kinijoje juodkalniečiai laimėjo tik vienerias iš penkerių rungtynių ir galutinėje lentelėje užėmė 25-ąją vietą.

2019 metais vilčių patekti į antrąjį etapą buvo, tačiau pirmojo etapo grupėje Juodkalnijos krepšininkai pralaimėjo visas trejas rungtynes Graikijos, Naujosios Zelandijos ir Brazilijos komandoms. Antrajame etape nesėkmių virtinę pratęsė pralaimėjimas turkams ir tik paskutinėse rungtynėse Juodkalnijos rinktinė pasiekė paguodos pergalę prieš japonus.

Vienintelės pergalės neužteko, kad Zvezdano Mitrovičiaus treniruojama Juodkalnijos komanda iškovotų kelialapį bent į olimpinės atrankos turnyrą.

Šiais metais Juodkalnijos rinktinės rezultatas jau yra geresnis negu prieš penkerius metus. Pasajuje „raudonieji“ laimėjo du kartus ir užsitikrino kelialapį į olimpinės atrankos turnyrą.

„Juodkalnijos rinktinė patvirtino, kad jos geri rezultatai – iškovoti kelialapiai į pasaulio ir Europos pirmenybes – buvo ne atsitiktiniai, bet dėsningi. Tai – visų krepšininkų bendro darbo, atsidavimo ir neįtikėtinos energijos bei puikią komandos atmosferą sukūrusio trenerio Boško Radovičiaus vadovaujamo štabo pasišventimo ir profesionalumo pasekmė, – po antrosios pergalės rašė Podgoricos dienraštis „Pobjeda“. – Juodkalnijos rinktinei, po privalomų pergalių prieš Meksiką ir Egiptą, rungtynėmis su lietuviais prasideda nauja pirmenybių dalis. Šioje dalyje rinktinė žais su didžiomis krepšinio valstybėmis, galynėsis su stipresniais, ypač su amerikiečiais. Ir, galbūt, atliks kokį nors žygdarbį“.

Lietuviai bus favoritai

Penktadienį ir sekmadienį pasiektos pergalės sužadino ne vien sirgalių ir žurnalistų apetitą. „Nejaučiame, kad jau kažką pasiekėme. Priešingai, nusiteikimas tik dar labiau padidėjo, norime užimti kuo aukštesnę vietą“, – pergalėmis nepasisotino Juodkalnijos rinktinės lyderis Nikola Vučevičius.

Kita vertus, jis puikiai supranta, kad kiti varžovai bus gerokai stipresni negu praėjusį savaitgalį įveiktos Meksikos ir Egipto rinktinės. „Lietuvos rinktinė – labai stipri komanda. Net nepaisant to, kad atvyko ne visi geriausi krepšininkai. Lietuviai – patyrę, seniai žaidžia kartu ir iškovojo daug didelių pergalių. Dabar svarbiausia gerai pailsėti, o antradienį bandysime iškovoti trečiąją pergalę“, – žadėjo N.Vučevičius.

„Sustiprinome pasitikėjimą savimi. Žinome, kad galime žaisti dar geriau, bet reikia ištaisyti kai kuriuos trūkumus. Darėme per daug klaidų, ypač aš. Privalau žaisti tiksliau“, – komandos lyderiui antrino Juodkalnijos rinktinės įžaidėjas, natūralizuotas amerikietis Kendrickas Perry.

Nors Juodkalnijos krepšininkai nusiteikę ryžtingai, antradienį favoritai bus ne jie. „Lietuvos rinktinė – fantastiška, ji yra viena iš didžiausių Europos ir pasaulio krepšinio galybių, – „Pobjeda“ leidiniui sakė garsiausias Juodkalnijos krepšinio specialistas, buvęs šios šalies rinktinės treneris Bogdanas Tanjevičius. – Nugalėti lietuvius – labai sunki užduotis.

Tačiau per pavienes rungtynes gali nutikti bet kas. Niekada nesakau savo krepšininkams, kad jie neturi ko prarasti. Kiekvienas rungtynes įmanoma laimėti. Nėra neįmanoma įveikti Lietuvos rinktinę, bet ji yra favoritė. Lietuviai jaus didesnį spaudimą, nes jiems reikia patvirtinti Europos ir pasaulio krepšinio lyderių vardą. Jei Lietuvos rinktinė pralaimės, rizikuos nepatekti į ketvirtfinalį“.

Pernai susitiko atrankoje

Lietuvos ir Juodkalnijos rinktinės neseniai jau žaidė dvejas oficialias rungtynes. Per pasaulio pirmenybių atrankos turnyrą šios komandos kovojo vienoje grupėje.

Abejos rungtynės įvyko praėjusiais metais ir baigėsi Lietuvos krepšininkų pergalėmis. Rugpjūčio mėnesį Kaune lietuviai įtikinamai nugalėjo 90:73, o lapkritį Podgoricoje šventė kur kas sunkesnę pergalę 65:56.

Vasaros pabaigoje per Kaune vykusias rungtynes komandoms galėjo atstovauti ir NBA bei Eurolygos krepšininkai. Vis dėlto juodkalniečiai tuomet atvyko be ryškiausios žvaigždės Nikolos Vučevičiaus, kuris gydėsi traumą ir praleido 2022 metų Europos pirmenybes. Lietuvos komanda žaidė su abiem NBA bokštais Jonu Valančiūnu ir Domantu Saboniu.

Tuo tarpu Podgoricoje komandos išsirikiavo be NBA ir Eurolygos žaidėjų. Lietuvos rinktinėje iš dvyliktuko, kuris rudenį keliavo į Juodkalnijos sostinę, pasaulio pirmenybėse dalyvauja tik Mindaugas Kuzminskas, Vaidas Kariniauskas, Eimantas Bendžius ir Margiris Normantas.

Nors Juodkalnija turi gerokai mažiau Eurolygos krepšininkų negu Lietuva, smarkiai pasikeitė ir varžovų komanda. Pasaulio pirmenybėse dalyvauja tik šeši lapkritį prieš lietuvius žaidę krepšininkai.

Juodkalnijos rinktinei du pralaimėjimai, patirti žaidžiant su lietuviais, nesutrukdė iškovoti kelialapį į Tolimuosius Rytus. Juodkalniečiai per 12 rungtynių pasiekė septynias pergales ir atrankos grupėje užėmė trečiąją vietą. Tiesa, kovoti dėl trečiosios vietos reikėjo iki paskutiniojo turo – Juodkalnijos krepšininkai Vengrijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktines aplenkė tik viena pergale.

Lietuvos ir Juodkalnijos rungtynės pasaulio pirmenybių atrankoje (2022 m.)

Lietuva – Juodkalnija 90:73. M.Grigonis 16, D.Sabonis ir M.Kuzminskas po 15, A.Butkevičius 13, J.Valančiūnas 12 / K.Perry 21, N.Radovičius 14, B.Dubljevičius ir M.Simonovičius po 13.

Juodkalnija – Lietuva 56:65. N.Ivanovičius ir V.Mihailovičius po 11, D.Radončičius 7 / M.Kuzminskas ir V.Kariniauskas po 13, M.Echodas 8.

Pratęsė sutartį su „Bulls“

Nors pasaulio pirmenybėse Juodkalnijos rinktinė žaidžia pirmą kartą, geriausių šios šalies krepšininkų garsios varžovų pavardės nebaugina. Visi rinktinės žaidėjai nuolat susitinka su garsiais varžovais klubų turnyruose. Šią vasarą du krepšininkai į rinktinę atvyko iš NBA komandų, keturi – iš Ispanijos lygos, kiti šeši praėjusį sezoną žaidė Adrijos lygos klubuose.

Neabejotinai ryškiausia ne vien šių dienų, bet ir pastarųjų metų Juodkalnijos rinktinės žvaigždė yra „Chicago Bulls“ vidurio puolėjas Nikola Vučevičius. 32 metų krepšininkas ką tik baigė dvyliktąjį NBA sezoną, tarp jų – trečiąjį Čikagos komandoje.

N.Vučevičius praėjusį sezoną pelnydavo 17,6 taško ir atkovodavo 11 kamuolių (palyginti, Jono Valančiūno vidurkiai buvo 14,1 taško ir 10,2 atkovoto kamuolio).

Anksčiau N.Vučevičių dažnai pristabdydavo traumos, dėl kurių jis ne visuomet galėdavo padėti ir Juodkalnijos rinktinei. Tačiau praėjusį sezoną vidurio puolėjas pirmą kartą karjeroje nepraleido nė vienerių iš 82 rungtynių.

Nors juodkalniečio vidurkiai buvo mažesni nei geriausią karjeros sezoną, „Bulls“ visiškai tenkino jo indėlis, todėl Čikagos klubas ir N.Vučevičius šią vasarą po trumpų derybų pasirašė naują trijų sezonų 60 mln. dolerių vertės sutartį.

„Nuo tada, kai pas mus atvyko, jo žaidimas buvo elitinio lygio, – apie N.Vučevičių kalbėjo „Bulls“ viceprezidentas Artūras Karnišovas. – Jis liks viena iš pagrindinių mūsų komandos dalių. Nikolos noras padaryti viską, kas jam liepiama, padeda mums laimėti. Be to, jis pasižymi dvasinio lyderio savybėmis ir dėl to yra ypač vertingas sutelkiant komandą“.

NBA apžvalgininkų šis sprendimas nenustebino. „Bulls“ negali sau leisti prarasti N.Vučevičių, nes aplink jį projektuojama visa komanda“, – dar prieš sudarant naują sutartį, rašė „Sports Illustrated“.

Sunku, bet įdomu

J.Valančiūnas, kaip ir N.Vučevičius, jau daugiau nei dešimtmetį žaidžia NBA lygoje. Du vidurio puolėjai akis į akį yra susidūrę keliasdešimt kartų ir vienas kitą pažįsta kaip nuluptą.

„Joną puikiai pažįstu. Daug kartų su juo kovojau ir rinktinėje, ir ypač NBA lygoje, – juodkalniečių žurnalistams sakė N.Vučevičius. – Jis – vienas iš vidurio puolėjų, su kuriais kovoti sunkiausia. Tvirtai sudėtas, bet kartu įgudęs ir sumanus. Nors žaisti prieš jį labai sunku, bet kartu ir įdomu. Visada laukiu tokių dvikovų“.

Iš NBA – į Belgradą

Du praėjusius sezonus NBA lygoje žaidė ir Marko Simonovičius. Tiksliau reikėtų sakyti, kad jis du sezonus priklausė „Bulls“ klubui, bet žaidė daugiausia dukterinėje „Windy City Bulls“ komandoje G lygoje.

213 cm ūgio vidurio puolėjas per du sezonus NBA pirmenybėse žaidė vos 16 rungtynių ir pelnė 23 taškus. Tuo tarpu antrojoje lygoje jis buvo pagrindinis „vėjų miesto“ komandos vidurio puolėjas ir pelnydavo 14,9 taško bei atkovodavo 10 kamuolių (palyginti, Deivido Sirvydžio vidurkis G lygoje buvo labai panašus – 12 taškų).

Beje, tarp M.Simonovičiaus komandos draugų antrojoje „Bulls“ komandoje buvo Pietų Sudano rinktinės lyderis Carlikas Jonesas, Puerto Riko rinktinės žaidėjas Ethanas Thompsonas, graikas Kostas Antetokounmpo ir estas Henri Drellas.

Vis dėlto šią vasarą M.Simonovičius nusprendė, kad perspektyvesnis kelias – siekti karjeros aukštumų Europoje. 23 metų aukštaūgis sudarė sutartį su Belgrado „Crvena Zvezda“ klubu.

Serbijos žiniasklaidos duomenimis, juodkalniečiui pasiūlymus pateikė abu didieji Belgrado klubai „Crvena Zvezda“ ir „Partizan“. Tačiau krepšininką labiau sudomino „raudoni-balti“ pažadėję 800 tūkst. eurų per sezoną atlyginimą.

Trūksta įžaidėjų

Juodkalnijos rinktinė nuo pirmųjų dienų nestokojo pajėgių aukštaūgių. Prieš keliolika metų varžovus baugino Nikola Pekovičius ir Predragas Drobnjakas, juos pakeisdavo Milko Bjelica, Vladimiras Dašičius ir Marko Todorovičius, veteranams baigus karjerą, atėjo Nikolos Vučevičiaus ir Bojano Dubljevičiaus metas.

Tačiau patikimi įžaidėjai visuomet buvo Juodkalnijos krepšinio Achilo kulnas. Juodkalniečiai šią žaizdą jau keliolika metų bando išgydyti natūralizuodami JAV krepšininkus.

Dar pirmojo dešimtmečio pabaigoje pirmasis Juodkalnijos rinktinės amerikietis buvo Omaras Cookas. Vėliau iš jo estafetę perėmė Tyrese‘as Rice‘as, raudonus marškinėlius taip pat vilkėjo Tayloras Rochestie, Derekas Needhamas, o šių pasaulio pirmenybių atrankos turnyre Juodkalnijai pasikeisdami atstovavo Justinas Cobbsas, Jonah Radebaugh ir Kendrickas Perry.

Prieš pasaulio pirmenybes aiškus trenerio B.Radovičiaus ir kone visų Juodkalnijos sirgalių favoritas buvo K.Perry. Tiesa, į kandidatų sąrašą buvo įtraukas ir J.Radebaugh, bet tik apsidraudžiant, jei kas nors atsitiktų pagrindiniam įžaidėjui.

„K.Perry – geriausias visų laikų mūsų užsienietis. Jis geriausiai įsiliejo į komandą, o ir pagal talentą yra geriausias. Užsieniečiai, kurie žaidė rinktinėje tada, kai ją treniravau, nė iš tolo neprilygsta K.Perry“, – tvirtino buvęs Juodkalnijos rinktinės treneris Bogdanas Tanjevičius.

Beje, tuo metu, kai rinktinę treniravo B.Tanjevičius, per 2017 metų Europos pirmenybes komandoje žaidė buvęs Vilniaus „Ryto“ amerikietis T.Rice‘as.

Iš Ispanijos ir Adrijos lygų

Šią vasarą 30-metis K.Perry į rinktinę atvyko po solidaus sezono Malagos „Unicaja“ komandoje. Įžaidėjas pelnydavo 12,4 taško ir padėjo „Unicaja“ nusigauti iki Ispanijos lygos pusfinalio.

Ispanijos lygoje sėkmingai žaidė ir du Juodkalnijos rinktinės aukštaūgiai: Bojanas Dubljevičius („Valencia“) pelnydavo 10,2 taško, Nemanja Radovičius (Mursijos UCAM) – 10,4 taško.

Jų komandos iki paskutiniųjų turų kovojo dėl kelialapio į atkrintamąsias varžybas. UCAM reguliariojo sezono pabaigoje surengė spurtą ir pakilo į devintąją vietą, bet nesugebėjo iš aštuntosios pozicijos išstumti „Valencia“ ekipos.

Kitą sezoną „Valencia“ dėl pergalių kovos be B.Dubljevičiaus. Net vienuolika sezonų „apelsininių“ gretose praleidęs aukštaūgis susigundė rusiškais pinigais ir sudarė sutartį su Sankt Peterburgo „Zenit“ klubu.

Po pasaulio pirmenybių į Rusiją iškeliaus dar vienas Juodkalnijos rinktinės krepšininkas. Nikola Ivanovičius, praėjusį sezoną žaidęs Belgrado „Crvena Zvezda“ komandoje, pasirašė sutartį su Maskvos „Runa“.

Tarp krepšininkų, žaidusių Adrijos lygoje, rezultatyviausias buvo Baro „Mornar“ gynėjas Vladimiras Mihailovičius. Jis pelnydavo 15,4 taško, tačiau „Mornar“ liko lentelės apatinėje dalyje.

Nors V.Mihailovičiui jau 33-eji, šią vasarą jis sulaukė kvietimo grįžti į stipriausią šalies klubą Podgoricos „Budućnost“.

Visų kitų Adrijos lygoje žaidusių Juodkalnijos rinktinės krepšininkų rezultatyvumo vidurkis buvo vienženklis.