Šįkart jį stebėjo Kazys Maksvytis. Lietuvos rinktinės trenerį užfiksavo arenos kameros, per kubą parodžiusios su kepurėle sėdintį strategą. Šis pamerkė akį.

Tuo metu D.Itoudis buvo velniškai įsitempęs.

Graikijos krepšinio rinktinė 2023 metų pasaulio čempionate tik po karštos kovos įžengė į kitą etapą. Graikai panaikino 15 taškų deficitą ir palaužė į sensaciją besitaikiusius Naujosios Zelandijos krepšininkus – 83:74.

Tai nebuvo geros graikų rungtynės, bet jos atskleidė D.Itoudžio ekipos charakterį. Būtent apie jį pirmiausia ir kalbėjo vienas garsiausių Europos trenerių.

„Svarbiausia, kad mūsų komanda ir toliau tikėjo bei išliko kartu. Kartais tokius dalykus sakai tik dėl to, kad pasakytum. Bet ne šįkart, – per spaudos konferenciją kalbėjo D.Itoudis ir atsisuko į šalia sėdėjusį buvusį žalgirietį Thomasą Walkupą. – Jis – gyvas to pavyzdys. Jis su žaidėjais tiesiog gyvena rūbinėje. Žinau, kad dabar nėra laikas viską susumuoti, bet nėra lengva išlipti iš -15, toliau kovoti ir toliau tikėti, palaikyti vieni kitus.“

Po dviejų kėlinių graikai atsiliko 32:43, situacija dėl atkovotų kamuolių buvo prasta, metimai skriejo pro šalį. Bet po didžiosios pertraukos išėjo tarsi kita Graikijos komanda – iškart ėmę agresyviai spausti Naujosios Zelandijos ekipą jie tirpdė skirtumą.

Du taškai, o po jų – išprovokuota klaida, neleidus varžovams išsimesti kamuolio, netrukus – išprovokuota pražanga puolime ir skirtumas tirpo iki 38:43, tačiau Graikija užtruko, kol persvėrė rezultatą.

Po trijų kėlinių D.Itoudžio auklėtiniai atsilikinėjo 50:54, bet vėl agresyviai pradėjo ketvirtį, smeigė tritaškių ir per porą minučių jau buvo susikrovę pranašumą 59:54.

Pergalė jau buvo užprogramuota.

„Mes išėjome į kitą etapą. Šioje salėje turime JAV ir Lietuvos rinktinę, kurie šiuo metu žaidžia geriausią krepšinį“, – apie savo būsimus varžovus kalbėjo D.Itoudis.

Graikijos rinktinė J grupėje susitiks su Juodkalnijos ir Lietuvos komandomis. Amerikiečiams savo grupėje jie pralaimėjo 81:109.

„Lietuva ir Juodkalnija – labai geros komandos, bet jos turi pliusų ir minusų. Kaip ir mes visi. Mes džiaugiamės, kad susitiksime su geromis komandomis, gerais treneriais ir geromis strategijomis“, – sakė D.Itoudis.

Rungtynės su Lietuva rugsėjo 1-ąją Graikijai pateikia paprastą scenarijų – pralaimėję jie šansų patekti į ketvirtfinalį neturės. Lietuviai nesėkmės atveju dar galėtų užsiimti matematika, yra ir sensacingų scenarijų.

Štai ką reiškia tas auksinis Lietuvos rinktinės taškas.

„Manęs nenustebino, kad jie gerai žaidžia, – apie lietuvius kalbėjo D.Itoudis. – Dalis krepšininkų kartu žaidžia jau antrus metus ar ilgiau. Jie turi tą patį trenerį. Ši komanda juda į priekį. Žinoma, yra reikšmingų netekčių, tačiau komanda žaidžia vis geriau.“

D.Itoudis daug dėmesio skyrė būtent savo komandos kovingumui aptarti, tačiau pasiuntė ir žinutę Lietuvos rinktinei: „Mes bandysime surasti jų silpnybes, bandysime kovoti. Ir ne tik bandysime – mes tai padarysime.“

Graikijos rinktinė šiose rungtynėse pataikė 11 tritaškių iš 32, padarė 6 klaidas. Dvitaškius jie mėtė 44,7 proc. taiklumu – pataikė 17 metimų iš 38. Pirmojoje pusėje itin prastai kovoję dėl kamuolių jie taip ir nesugebėjo čia pranokti Naujosios Zelandijos komandos – pastaroji atsikovojo 42 kamuolius (13 puolime). Graikija – 34 (14 puolime).

Tačiau po didžiosios pertraukos pakeitę tempą, agresyvumą ir žaidimo stilių graikai privertė Naujosios Zelandijos komandą padaryti net 21 klaidą.

„Tu neini į rungtynes, jeigu neketini kovoti aukščiausiame lygyje. Neužtenka sunkiai treniruotis ir sunkiai žaisti, nes tai – savaiminis dalykas. Jeigu sunkiai nesitreniruotum ir nežaistum, tavęs čia nebūtų. Bet kiekvieną dieną kovoti – jau kitas lygis: kovoji dėl tikslų, kovoji su savimi, išeini iš komforto zonos. Kiekvieną dieną tai daryti – nelengva“, – sakė D.Itoudis.

Jo komandą traukė buvęs žalgirietis Thomasas Walkupas. Jis pelnė 10 taškų, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, tačiau žaidė 37 minutes ir 32 sekundes. D.Itoudis teigė, kad jeigu būtų reikėję, įžaidėjas būtų aikštėje buvęs ir visas 40.

Rezultatyviausiai Graikijos komandoje pasirodė Ioannis Papapetrou su 27 taškais ir Giannoulis Larentzakis, prabilęs svarbiausiais momentais ir pelnęs 20 taškų.

Naujosios Zelandijos komandoje išsiskyrė Shea Ili su 27 taškais ir 8 rezultatyviais perdavimais bei Reubenas Te Rangi su 19 taškų.