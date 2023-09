„Labai svarbu. Tam ir atėjau čia, kad laimėtume. Žinome, kaip Lietuva myli krepšinį, kiek sirgalių seka, kiek žurnalistų atvažiavo. Tad dvigubai smagiau“, – apie visam Lietuvos krepšiniui svarbų pasiekimą kalbėjo K.Maksvytis.

46-erių darbėniškis nutraukė ilgą ketvirtfinalių badą – paskutinį kartą lietuviai šiame etape žaidė dar Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, kai komandai vadovavo Jonas Kazlauskas.

Lietuvos rinktinė penktadienį išties dovanojo puikų reginį – nors pradžia buvo sunki, klampi, o graikai netgi pirmavo, antrojoje pusėje lietuviai vėl parodė ne tik charakterį, bet ir puikų taktinį išmanymą. Lietuviai 92:67 sutriuškino Dimitrio Itoudžio graikus.

Netrukus rūbinėje visi žaidėjai ir nusifotografavo.

„Tarp 8 stipriausių pasaulyje“, – skelbė įrašas po nuotrauka. Palaikymo žodžiai ir patiktukai skriejo žaibišku greičiu.

„Geros emocijos. Seniai tokių nebuvę. Yra aštuonetas. Smagu būtų tame aštuonete toliau nueiti. Smagu girdėti „Tris milijonus“, – džiaugėsi K.Maksvytis.

Lietuvos rinktinė sekmadienį žais J grupės rungtynes su JAV krepšininkais, tačiau jos didelės reikšmės neturi. Kaip sakė pats K.Maksvytis, nebent lemtų „sąlyginai lengvesnį varžovą“, bet iš trenerio žodžių jau aišku, kad lietuviai žiūri į ketvirtfinalį, o ne amerikiečius.

O ketvirtfinalyje Lietuvos rinktinė susidurs su komanda iš I grupės, kur dabar – suirutė, nes visos keturios komandos turi po tris pergales ir vieną pralaimėjimą. Čia žaidžia Serbija, Italija, Puerto Rikas ir Dominikos Respublika.

– Pirmoji pusė buvo sunki, klampi, bet antroji – visiškai kitokia. Ką pakeitėte?

– Smagu dėl pergalės. Ne viskas nuo rungtynių pradžios klojosi sklandžiai. Dvi skirtingos pusės. Pirmojoje pusėje per daug galvojome ir per mažai darėme. Mus šiek tiek apstumdė, mes neatsakėme į kontaktą ir nukreipinėjome savo energiją ne ten, kur reikia. Antrojoje pusėje pradėjome gintis iš visų jėgų, su dideliu kontaktu, spausti per visą aikštelę, neduoti priimti paties kamuolio. Varžovai pavargo, gal įtakos turėjo, nes mažiau poilsio turėjo, bet mes žiūrime savo tikslų.

Ypatingai smagu, kad komanda nesugriuvo, pasikeitė ir po pertraukos grįžo stipresnė.

– Ką per pertrauką pasakėte žaidėjams?

– Buvome rungtynių planų priruošę, bet kartais reikia ne ruošti, o daryti. Tai mes pradėjome daryti, pradėjome žaisti su stipriu kontaktu, nerizikavome ten, kur pirmajame kėlinyje. Thomasas Walkupas nubaudė už rizikas, nes norėjome, kad jis dažniau mestų, bet pakeitėme gynybą prieš jį ir padidinome kontaktą.

– Ar puolime vienas svarbiausių akcentų buvo nusimetimai ir žaidimas nugara į krepšį?

– Kažkiek varžovai pakeitė savo gynybą po savo krepšiu dengiant aukštaūgius. Jeigu anksčiau prieidavo iš galo, tai dabar pakeitė gynybą. D.Itoudis panašia gynyba ginasi savo komandoje Turkijoje, tad sureagavome. Gal ir vėlokai sureagavome, bet už tai nubaudėme.

– Prieš rungtynes sakėte, kad tikitės D.Itoudžio staigmenų. Ar buvo, kuo nustebino?

Vienas tų dalykų – gynyba po krepšiu. Graikai pirmojoje pusėje pasiūlė labai didelį kontaktą, bet antrojoje pusėje patys to kontakto ir neatlaikė.

– Nuo pat rungtynių pradžios matėme, kad Jonas Valančūnas buvo su Thanasiu Antetokounmpo, Tadas Sedekerskis – Giorgios Papagianniu. Ar tai ir yra sėkmingiausias būdas išvengti žaidimo prieš JV du prieš du ir pastumti jį po krepšiu?

– Jeigu kalbant apie antrąją pusę, tai labai gerai veikė mūsų gynyba prieš tokią du prieš du žaidžiančią komandą. Labai gerai veikė gynyba ir su Jonu, ir Donatu, kuri agresyvesnė. Kai gynėmės su tokia energija, veikė visos gynybos. O kai graikai vienu metu aikštėje turėjo Th.Antetokounmpo ir G.Papagiannį, mes bandėme sukeisti ginamaisiais.

– Šiame čempionate dar nė karto į didžiąją pertrauką neišėjote atsilikdami. Dabar Graikijos rinktinė pirmavo 43:39. Ar reikėjo griežtesnio žodžio nei įprasta?

– Ne. Darėme tai, ką darėme. Grįžome prie savo šaknų. Pasirengėme antrajai rungtynių pusei, padarėme nedideles korekcijas ir geriau viską išpildėme ir labiau mušėmės, kovojome.

– Ignas Brazdeikis – šimtaprocentinis pataikymas iš žaidimo: 18 taškų, 4 iš 4 dvitaškiai, trys iš trijų tritaškiai, vienas baudos metimas iš dviejų. Šįkart – 20 naudingumo balų. Ar jo jau nekamuoja tas sprendimų priėmimas?

– Po keleto rungtynių jis net buvo lyderiu pagal perdavimus. Šiandien turėjo idealias rungtynes. Viską susimetė. Kažkiek priprato ir jis. Metai laiko Europoje duoda savo.

– Rokas Jokubaitis jau trečiosiose rungtynėse išrinktas naudingiausiu žaidėju. Šįkart – 19 taškų, 6 rezultatyvūs perdavimai ir 25 naudingumo balai. Kaip jam sekasi valdyti komandą ir ar buvo neramu, kaip jam seksis dvikova su Th.Walkupu?

Reikia pagirti mūsų įžaidėjus – ir Roką, ir Vaidą Kariniauską. Abu padarė po klaidą prie agresyvios gynybos. Rokas pirmojoje pusėje, kaip ir visa komanda, buvo šiek tiek išmuštas iš žaidimo ritmo, bet antrojoje pusėje žaidė beveik idealiai. Smagu matyti tokį Roką.

– Europos krepšinio čempionate pernai buvo populiari teisėjavimo tema. Kaip jums šiemet teisėjavimas?

– Nekrenta į akis kaip pernai. Manau, kad šiandieną mes ir patys per daug emocijų neskyrėme teisėjavimui.

– Rungtynės su graikais pareikalavo daug jėgų. Šeštadienį treniruotė ar poilsis?

– Turėsime atsistatymo treniruotę, bet be kažkokių bėgimų.

– JAV rinktinės teneris Steve‘as Kerras sulaukė klausimo, kaip motyvuoti žaidėjus, kai šie pirmauja dideliu skirtumu. Sakė, kad svarbiausia – prieš čempionatą pasirinkti teisingai. Ar dabar galite sakyti, kad pasirinkot teisingiausią dvyliktuką?

– Taip. Visi duoda savo indėlį. Net ir tie, kur žaidžia mažiau. Kol kas mūsų modelis veikia ir tikimės, kad veiks toliau.

– Jono Valančiūno vadinamasis „+/-“ rodiklis anksčiau nebūdavo geriausias, šįvakar – 24. Kuo skyrėsi šios JV rungtynės nuo ankstesnių?

– Jonas įėjo į formą. Gavo daugiau minučių. Atžaidė tas minutes, atidirbo, ne atvaikščiojo. Smagu matyti Joną tokiame gerame ritme. Šiandieną antrojoje pusėje labai gerai sureagavo į dvigubinamą gynybą. Padarė ne tiek rezultatyvių perdavimų, bet ledo ritulio rezultatyvių antrųjų perdavimų.

Smagu matyti Joną. Artėja lemiamos kovos ir tikiuosi, kad jis taip žais ir toliau.

– Ar dairotės jau į grupę, kur aiškėja, su kuo susitiks Lietuvos rinktinė?

– Taip, kažkiek. Dabar visi turi po vieną pralaimėjimą, tad stebime viena akimi, bet kai nežinome varžovų, negalime ruoštis.

– J.Valančiūnas, D.Motiejūnas pabrėžė, kad ketvirtfinalis – ne finišas. Ką jūs galvojate apie šansus eiti tolyn?

– Aš ne vieną kartą esu sakęs, kad nereikia žiūrėti į tolimus tikslus, nes neįvykdysi tikslų, kuriuos reikia įvykdyti dabar. Eisime iš rungtynių į rungtynes. Dabar – JAV. Abejoms komandoms nieko nereiškia rungtynės, nebent sąlyginai silpnesnį varžovą.

Dabar svarbiausios – atkrintamosios rungtynės.

Svarbu, kad komanda būtų pasiruošusi atkrintamosioms, kurios nulems patekimą į ketveriukę.