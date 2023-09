Po lietuvių antausio – tamsūs debesys Graikijos žiniasklaidoje: „Dvi gegutės negali atnešti pavasario“

Graikijos rinktinė pasiekė savo lubas ir pralaimėjo stipresniems varžovams. Dėl to po penktadienį vykusių lemiamų pasaulio pirmenybių antrojo etapo rungtynių vieningai sutarė Graikijos žiniasklaida.

Šios šalies sporto apžvalgininkai padėkojo savo krepšininkams už kovingumą ir neabejojo, kad kelialapį į kitą etapą iškovojo komanda, kuri to buvo labiau verta.

Labiau verta buvo Lietuvos rinktinė, penktadienį Pasajaus „Mall of Asia“ arenoje nugalėjusi graikus 92:67.

„Dvasios ištekliai nebuvo pagrįsti jėga ir rinktinė pralaimėjo lietuviams“, – antraštėje parašė Graikijos leidinys „Sportime“.

„Graikija krito kovodama“, – pagrindinio straipsnį pavadino kitas graikų leidinys „Gazzetta“.

„Dvi gegutės negali atnešti pavasario“, – antraštėje parašė „MetroSport“ leidinys. Ir pirmosiose straipsnio eilutėse paaiškino: „Kol tempė Thomasas Walkupas ir Giannoulis Larentzakis, mūsų rinktinė buvo lygiavertė varžovė. Tačiau žaidžiant su komanda, kuri turi daugiau talento ir ilgesnį suolą, to neužteko“.

„Graikijos rinktinė subyrėjo ketvirtajame kėlinyje“, – antraštėje pažymėjo „Sport24“ leidinys.

„Ne puikiai, bet visgi labai gerai žaista pirmoji pusė bei Thomaso Walkupo ir Giannoulio Larentzakio pasirodymas buvo paleisti vėjais, kai trečiajame kėlinyje lietuviai grįžo į aikštę pagalandę peilius. Eimantas Bendžius pridarė daug žalos tolimais metimais, o treneris Dimitris Itoudis tik stebėjo, kaip puikiai savo darbą atliko Rokas Jokubaitis ir Ignas Brazdeikis. Tuo tarpu Jonas Valančiūnas graikams didelių bėdų nepridarė“, – svarbiausius vakaro veikėjus pažymėjo „Sport24“.

„Gazzetta“ manymu, rungtynių lūžis įvyko 27-ąją min., kai „lietuviai pataikė tris iš eilės tritaškius (jie apskritai antrojoje pusėje pataikė per gerai), mūsų krepšininkai pavargo ir nebeturėjo jėgų susigrąžinti iniciatyvą“. „Atsikratę įtampos, varžovai ir toliau puikiai pataikė ir skirtumas padidėjo iki 20 taškų“, – tęsė graikų leidinys.

„Graikijos rinktinė kovojo iš visų jėgų tris kėlinius, bet paskutiniajame kėlinyje pavargo ir pralaimėjo lietuviams. Graikai žaidė taip, kaip gali apie 27 min., bet tada prasidėjo nuopuolis, padėtį dar labiau pasunkino pirmojoje pusėje G.Larentzakio gauta trauma. Lietuvos rinktinė žaidė labai gerai, susikurdavo galimybes mesti iš trijų taškų zonos ir pasiekė tai, ko jai reikėjo“, – rašė „Gazzetta“.

„Lietuviai žaidė taip, kaip graikai prieš Naująją Zelandiją. Pirmojoje pusėje – blogai, antrojoje pusėje – gerai. Lietuvos rinktinė sugebėjo pakelti žaidimą į aukštą lygį, liovėsi priekaištauti teisėjams ir, E.Bendžiui tapus ketvirtuoju ramsčiu, pateko į kitą etapą“, – rašė „Sport 24“.

„Sport24“ leidiniui Lietuvos rintinėje nepatiko tik vienas dalykas. „Mes žaidėme geriau ir lietuviai pradėjo kaltinti teisėjus. Jie labai myli šį žaidimą, bet nėra lietuvio, kuris neverkšlentų dėl teisėjavimo“, – apie kelis epizodus antrojo kėlinio pabaigoje, kai Lietuvos krepšininkai ir treneriai pamiršo, kad aikštėje reikia žaisti, o ne priekaištauti teisėjams, rašė „Sport24“.

„Gazzetta“ dar sykį pabrėžė, kad rungtynių baigtimi nereikia stebėtis, nes Lietuvos rinktinė yra viena iš geriausiai šiame turnyre žaidžiančių komandų: „Kai kas galvojo, kad Lietuvos rinktinė mažiausiai taškų praleido ir pagal atkovotus kamuolius pirmavo dėl to, jog žaidė silpnoje grupėje su Juodkalnija, Egiptu ir Meksika. Jie klydo. Svariausią argumentą buvo galima pamatyti prieš mūsų rungtynes, kai juodkalniečiai laimėjo kovą dėl kamuolių ir išsunkė amerikiečius, kuriems garbingai nusileido tik po didvyriškos kovos“.

Vis dėlto SDNA leidinys nusivylė dėl to, kad Graikijos komanda per mažai pasipriešino aiškiais rungtynių favoritais laikytiems lietuviams: „Pralaimėta visais atžvilgiais: krepšinio filosofija, talentu ir taktika. Krepšininkai kovojo šimtu procentų, bet to neužteko“.

Graikijos rinktinė prieš šį turnyrą patyrė nemažų nuostolių ir į pasaulio pirmenybes atvyko be kelių svarbių krepšininkų. SDNA priminė, kad Lietuvos rinktinė irgi žaidžia ne stipriausia sudėtimi: „Kazio Maksvyčio komanda, kuriai, kaip ir mūsiškei, šiame turnyre trūksta daug krepšininkų, vėl žaidė sumaniai, kai reikėjo, susispausdavo gindamasi, net turėdama neypatingai patyrusią sudėtį, įleisdavo į aikštę šviežesnius žaidėjus ir valdė žaidimo ritmą. Lietuviai taip pat puikiai pataikė iš toli (15/24 tritaškių) ir numalšino dideles „mėlynų-baltų“ pastangas pirmojoje pusėje“.

Graikijos žiniasklaidai Lietuvos rinktinėje penktadienį labiausiai patiko Rokas Jokubaitis. „Jis žaidė nuostabiai ir pelnė 19 taškų“, – rašė „Gazzetta“. Šis leidinys pažymėjo dar vieną krepšininką: „Eimantas Bendžius atsirado iš niekur, pataikė svarbiausiu metu ir surinko 15 taškų“.

„Mūsų rinktinės budelis buvo puikiai žaidęs R.Jokubaitis“, – pritarė SDNA.

Nors Graikijos rinktinė jau pirmadienį grįš namo ir lemiamą pasaulio pirmenybių dalį stebės per televiziją, apžvalgininkai krepšininkams ir treneriams nepriekaištauja.

„Asmeniškai aš nuoširdžiai ploju komandai. Jei kas nors jaučia gėdą ir nori išgirsti pasiaiškinimus, kaltųjų privalo ieškoti bet kur, tik ne Filipinuose. Tarp tų dviejų dešimčių žmonių, kurie sekmadienį atsisveikins su Manila, nėra nė vieno, kuris namo turėtų grįžti nuleista galva“, – tvirtino „Gazzetta“ apžvalgininkas Nikos Papadogiannis.

Jam pritarė kitas „Gazzetta“ apžvalgininkas Antonis Kalkavouras, kurio manymu visi rinktinės nariai tinkamai atliko pareigą ir padarė net daugiau negu galėjo.

„D.Itoudis ir mėlynus marškinėlius vilkėję krepšininkai esamomis aplinkybėmis padarė viską, ką galėjo. Nors juos per 20 minučių nugalėjo lietuviai, niekas neturėtų reikalauti, kad jie teisintųsi dėl pralaimėjimo, – rašė „Sport24“ apžvalgininkas Pantelis Diamantopoulos. – Šių metų rinktinės pastangose nėra vietos žodžiui „nesėkmė“, krepšininkų sąžinė yra visiškai švari“.

Vis dėlto SDNA apžvalgininkas Tolis Kotzias neabejojo, kad ir ši komanda galėjo padaryti daugiau: „Dar prieš išvykdami į Manilą žinojome, kad turime didelių problemų. Mus dar labiau sužeidė Dino Mitoglou trauma prieš pat pirmąjį ginčą. Vis dėlto šios dienos rungtynėse norėjome kažko daugiau. Norėjome lygesnio žaidimo, geresnio galutinio rezultato.

Lietuvių sudėtis šiuo metu yra geresnė. Bet ne tiek daug. Vaidas Kariniauskas anksčiau žaidė „Kymi“, Margiris Normantas žaidžia Vilniaus „Ryte“, Eimantas Bendžius – Sasario „Dinamo“. Taip, lietuviai turi ir daug geresnių krepšininkų. Bet mes taip pat turime „Olympiakos“ ir „Panathinaikos“ žaidėjų.“

Graikai tikisi, kad rinktinė pasidėjo neblogus pamatus kitai vasarai, kai vyks olimpinės atrankos turnyras. Graikijos krepšinio federacija, žiniasklaidos duomenimis, pageidautų priimti vieną iš keturių atrankos turnyrų, o „Sport24“ išsiaiškino, kad tai kainuotų iki 2,7 mln. eurų.

Graikus labiausiai stabdo nežinomybė dėl to, ar olimpinėje atrankoje galės žaisti Giannis Antetokounmpo. Atrankos turnyrai numatomi liepos pradžioje, bet jeigu G.Antetokounmpo viskas gerai klostytųsi NBA pirmenybėse ir jo komanda „Milwaukee Bucks“ patektų į finalą, ryškiausia rinktinės žvaigždė būtų priverstas vos ne iki birželio pabaigos užtrukti Šiaurės Amerikoje.