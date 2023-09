Serbijos spauda gerbia lietuvius: „Varžovai lygūs, rodo ir skaičiai“

„Už Serbiją atidavė inkstą“

Krepšinis šį antradienį yra neabejotinai svarbiausia Serbijos žiniasklaidos tema. Tačiau dėmesio centre atsidūrė ne pasaulio pirmenybių ketvirtfinalio rungtynės, kuriose Serbijos krepšininkai kovos su Lietuvos rinktine, bet Serbijos komandos vidurio puolėją Borišą Simaničių ištikusi nelaimė.

B.Simaničiui praėjusią savaitę per rungtynes su Pietų Sudano komanda buvo stipriai sumuštas inkstas. Krepšininkas tiesiai iš arenos buvo nuvežtas į Manilos ligoninę. Vietos gydytojai atliko dvi operacijas, bet per antrąją operaciją pažeistą inkstą teko pašalinti.

Ši žinia sekmadienį vakare pasiekė Serbiją ir sukrėtė visą šalį. Antradienį dauguma Serbijos dienraščių pirmajame puslapyje išspausdino B.Simaničiaus nuotraukas.

„Tautos didvyris. Boriša už Serbiją atidavė inkstą“, – viršelyje parašė „Blic“ dienraštis. „Reikia laimėti dėl Borišos! Visi už vieną. Serbijos krepšininkai prislėgti siaubingos naujienos“, – pirmajame puslapyje rašė kitas dienraštis „Alo“.

„Būkite drąsūs!“ – komandą paragino „Kurir“ dienraštis.

Serbijos žurnalistai dėl B.Simaničiaus sveikatos konsultavosi ir su medicinos ekspertais. Medikai, neturėdami visų duomenų, tiksliai įvertinti krepšininko būklę negalėjo, bet, remdamiesi panašiais atvejais, darė išvadą, kad B.Simaničiaus gyvybei pavojus negrėsė. Maža to, spėjama, kad 25 metų vyras po kelių ar keliolikos mėnesių galės vėl treniruotis ir atnaujinti profesionalo karjerą.

„Lietuviai žaidė fantastiškai“

Suprantama, ketvirtfinalio rungtynės be dėmesio irgi neliko. Serbijos sporto apžvalgininkai nekantriai laukė, kada komandos žengs į aikštę, ir žarstė pagyras lietuviams.

„Lietuvos rinktinė per rungtynes su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis žaidė fantastiškai, – ketvirtfinalio pristatymą pradėjo „Blic“ dienraštis. – Lietuvių forma nuo turnyro pradžios vis augo, kol pasiekė viršūnę. Mūsų komanda, iš kitos pusės, parodė du veidus. Su silpnomis komandomis žaidžia gerai, stipresni varžovai ją suvaržo. O lietuviai neabejotinai priklauso antrajai grupei.

Lietuva į pirmenybes atvyko ne stipriausios sudėties, bet žaidžia kaip komanda ir viską, ką pasiekia, pasiekia darbu, atsidavimu, vienybe, kovingumu. Dėl šių priežasčių lietuviai iki šiol niekam nepralaimėjo“.

„Blic“ išnagrinėjo ir svarbiausius Lietuvos rinktinės žaidėjus: „Pirmosiose penkeriose rungtynėse lyderis buvo Jonas Valančiūnas. Jis jaučia žaidimo ritmą, prideda papildomos energijos ir aikštėje puikiai sutaria su komandos draugais. Jis yra rezultatyviausias žaidėjas ir geriausias kovotojas dėl kamuolių. Jį sustabdyti bus viena iš pagrindinių mūsų komandos užduočių.

Rokas Jokubaitis taip pat yra esminė detalė, bet mes jau matėme, kad jų komandoje nėra nesvarbių žaidėjų. Kiekvienas gauna vaidmenį, minutes, todėl net lyderiai pasiruošę didžiausiems iššūkiams, nes jiems nereikia žaisti 30 ar daugiau minučių“.

„Blic“ nepaminėjo nė vienos aiškiai silpnos Lietuvos rinktinės vietos. Tuo tarpu Serbijos rinktinės trūkumus pastebėjo: „Mūsų tolimi metimai nėra stabilūs, bet mūsų žaidimas jais remiasi. Susidarė įspūdis, kad mūsų komandos puolimas labiausiai kaip tik ir paremtas šiuo žaidimo elementu. Jei jis veikia – viskas einasi kaip per sviestą, bet jei nepavyksta pataikyti, sunkiai randame kitus puolimo būdus“.

„Dvylika kulkosvadininkų“

Pasibaigus grupių varžyboms nemažai Serbijos apžvalgininkų džiaugėsi, kad ketvirtfinalyje reikės žaisti ne su amerikiečiais, bet su lietuviais.

„Pralaimėjus italams, buvo truputį slogu, bet bausmės už pralaimėjimą pavyko išvengti. Serbijos rinktinė iškovojo teisę žaisti ketvirtfinalyje, kuriame, daugelio nuostabai susitiks su lietuviais, o ne amerikiečiais.

Serbija neturėjo jokios galimybės rinktis varžovus. „Ereliai“ buvo vienodai nutolę tiek nuo kelialapio į kitą etapą, tiek nuo iškritimo. Pergalė vedė viena kryptimi, pralaimėjimas – priešinga“, – paaiškėjus ketvirtfinalio varžovams rašė „Večernje novosti“.

„Serbijos krepšininkų slaptas noras, kad lietuviai įveiktų amerikiečius, išsipildė. Bogdanui Bogdanovičiui ir jo komandos draugams dėl vietos pusfinalyje nereikės kovoti su pagrindiniais pasaulio pirmenybių favoritais, – rašė „Danas“. – Serbijos rinktinės varžovė kovojant dėl vietos pusfinalyje bus rinktinė, sukūrusi galvosūkius, kurių iki ketvirtfinalio neišsprendė nė vienas varžovas, net ir JAV“.

Pasikeitus varžovams, serbams nebeliko galimybės pasiteisinti, kad ketvirtfinalyje pralaimėta „nenugalimai“ JAV rinktinei.

„Jei šiose pasaulio pirmenybėse žiūrėjote Lietuvos rungtynes, ypač su JAV rinktine, šios komandos pristatinėti nereikia. Lietuviai sudėtingiausiame mače žaidė nuostabiai, jie nugalėjo pagrindinius favoritus, todėl mums nebereikia galvoti, kad „galbūt būtų geriau, jei ketvirtfinalyje mus nugalėtų amerikiečiai“. To jau tikrai nebus“, – rašė „Blic“ straipsnyje, kurį pavadino „Ereliai“ turi gerai pasiruošti susitikimui su dvylika kulkosvaidininkų, kurie miršta gindamiesi“.

Kad žaisti su lietuviais nebus lengviau negu su amerikiečiais, nusiteikė ir „Sportske“ interneto leidinys: „Lietuva davė tikrą pamoką jaunai JAV sudėčiai ir liko, kartu su Vokietija, vienintelės nepralaimėjusios komandos. Kazys Maksvytis subūrė rimtą komandą su charakteriu ir žaidimo sistema, nuo kurios nenukrypsta. Jie įgudę, stiprūs, ir pradėjo pataikyti.

Serbiją, kurią laikinai sužeidė italų smūgis, jie pasitinka būdami psichologiškai tvirti, daug lietuvių žaidėjų žino, kaip žaisti lemiamas rungtynes. Kad varžovai lygūs, rodo ir skaičiai“.

„Ši komanda – puiki“

„Danas“ dienraštis dar kartą priminė Lietuvos statusą pasaulio krepšinyje: „Dažnai apie save sakome, kad esame „krepšinio kraštas“, bet šis vardas Europoje priklauso turbūt tik vienai šaliai, kurioje krepšinis yra neabejotinai populiariausia sporto šaka – Lietuvai“.

Dėl to serbų nestebina, kad net į pasaulio pirmenybes atvykusi be daugelio ryškių žvaigždžių, Lietuvos rinktinė žaidžia puikiai. „Šioje Lietuvos rinktinėje nėra daug superžvaigždžių, net priešingai, – rašė „Danas“. – Treneris Kazys Maksvytis susidūrė su tomis pačiomis problemomis, kaip Svetislavas Pešičius. Lietuva į pasaulio pirmenybes atvyko be pusės sudėties. Trūksta Edgaro Ulanovo, Luko Lekavičiaus, Mariaus Grigonio, Roko Giedraičio, Artūro Gudaičio ir, visų pirma, „Sacramento Kings“ vidurio puolėjo Domanto Sabonio.

Dėl šios priežasties beveik niekas negalvojo, kad Lietuvos rinktinė gali pasiekti pasaulio pirmenybių finalą. Tačiau rungtynės su Juodkalnija atskleidė, kad komanda turi galimybes ir žaidimo planą, o dvikova su JAV neabejotinai įrodė visai krepšinio bendruomenei, kad ši komanda yra puiki“.

„Auksinės ir be aukso“

Šios savaitės pradžioje Serbijos žiniasklaidoje dėmesio netrūksta ne vien krepšininkams. Pirmuosiuose puslapiuose ir pirmadienį, ir antradienį (tuose, kurie pirmadienį neleidžiami) mirgėjo Serbijos tinklininkių nuotraukos.

Serbijos moterų tinklinio rinktinė sekmadienį buvo apdovanota Europos pirmenybių sidabro medaliais. Nors serbės finale pralaimėjo pirmą kartą Europos čempione tapusiai Turkijos komandai, tautiečių smarkiai nenuvylė. „Auksinės ir be aukso“, – pirmadienį viršelyje parašė sporto dienraštis „Sportski žurnal“. „Sidabrinis malonumas“, – dėl pralaimėto finalo antradienį ašarų neliejo „Vesti“ dienraštis.

„Serbija jumis didžiuojasi“, – „Sportski žurnal“ tinklininkėms dar kartą padėkojo antradienį, kai antrą dieną iš eilės būtent šiai komandai pirmajame puslapyje skyrė labiausiai matomą vietą.

„Esate tautos pasididžiavimas“, – į tinklininkes viršelyje kreipėsi ir „Alo“ dienraštis. „Serbija jumis didžiuojasi“, – pirmajame puslapyje antrino „Dnevnik“.