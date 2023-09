Momentas, kai kantrybė, sunkus darbas ir charakteris, neleidžiantis skųstis, atsiperka taip, kad tavo pavardę mokosi ir garsiausi JAV žurnalistai.

Roko Jokubaičio pavaduotojas, numeris 2 įžaidėjas, suspindo tuo metu, kai daugelis net negalėjo patikėti – Lietuvai 110:104 nugalint JAV vyrų krepšinio rinktinę. V.Kariniausko sąskaitoje – 15 taškų ir 16 naudingumo balų, bet net ir tai nublanko prieš lietuvio norą paerzinti „Los Angeles Lakers“ krepšininką Austiną Reavesą. Lietuva visam laikui atsimins po 19 metų pertraukos pasiektą pergalę prieš JAV ir V.Kariniausko liežuvį A.Reavesui.

Koks neįtikėtinas būdas patekti į istoriją. Patekti, kai daugelio jau buvai užmirštas ir galbūt nurašytas.

29-erių V.Kariniauskas ramiai sėdėjo ant suolo, šluostėsi prakaitą ir stebėjo, kaip likę keli komandos draugai mėto į krepšį. Artėjo metas, kai vieni dalino interviu, kiti ėjo į dušą. „Sėskit“, – ranka į šalia „Ninoy Aquino“ treniruočių aikštės stovėjusią laisvą kėdę parodė Vaidas. Rungtynės su JAV rinktine dar buvo tolumoje, Lietuva dar nežinojo, kad švęs tokį neįtikėtiną pasiekimą. Apie tai nė kiek negalvojo ir V.Kariniauskas.

„Žinojau, kad jeigu paskambins, važiuosiu“, – akimirkas iki Lietuvos rinktinės stovyklos prisiminė įžaidėjas, kuriam patekti būtų buvę gal ir neįmanoma, jeigu ne eilė atvykti atsisakiusių žaidėjų.

Kazys Maksvytis džiaugiasi šiuo pasirinkimu.

„Gana gerai įsipaišė į mūsų komandą. Ko norime – tą iš jo gauname“, – lrytas.lt sakė treneris, paklaustas, ar pavadintų V.Kariniauską brandesniu. Po pergalės prieš JAV komandą jis tiesiai šviesiai sakė, kad V.Kariniauskas nusipelnė tokių rungtynių: „Nežinojome, kad jis taip sužais su Amerika, bet jis stengiasi ir labai prisideda prie komandos pergalių.“

Pagrindinis žodis čia – komandos.

V.Kariniauskas dvejas paskutines rungtynes žaidė ilgiau nei įprastai – su JAV aikštėje buvo 17 minučių, graikais – 18. Vidutiniškai žaidžia 14,5 minutės. Iki šiol daugiausia buvo pelnęs 6 taškus, kurie krito į Meksikos krepšį.

Į rinktinę jis pateko turėdamas aiškią užduotį – leisti pailsėti R.Jokubaičiui.

„Kiekvienam skirtingai atrodo, kiek ji svarbi, – apie antrojo įžaidėjo pozicijos ypatumus kalbėjo V.Kariniauskas. – Kiek minučių žaidžiu, tiek žaidžiu. Vis tiek bandau įvesti žaidėjus į derinius. Žaidžiame ant vieno žaidėjo vieną ataką ir nežiūriu, ar aš čia pagrindinis ar ne. Kiek treneris leidžia, tiek žaidžiu. Stengiuosi, kad kai esu aikštelėje, komanda pasirodytų gerai, kad atakos būtų tikros, ne kažkokios perspaustos ir visi būtų savo vietose.“

Jeigu Vaidą stebėsite aikštėje, pamatysite, kad jis labai dažnai prieina prie K.Maksvyčio. Pastarasis kartais šaukia, kartais tiesiog ramiai suderina, ką nori dabar pamatyti aikštėje. Tenka jam ir sėsti ant suolo anksčiau nei planavo rinktinė – vos tik pajutus, kad antrajam įžaidėjui nesiseka, trumpėja ir itin svarbus R.Jokubaičio poilsio laikas.

„Žinai, kad nežaisi 30 minučių. Vis tiek yra vaidmenys komandoje. Išeini ir jeigu išėjęs bandysi įmesti daug taškų, tai iškart sudegsi. Išeini ir dirbi ataką po atakos. Pradedi nuo gynybos ir žaidi, kiek žaidi. Čia nesureikšmini, kiek žaidi, nes žaidi už Lietuvą. Klube gal būtų šiek tiek kitaip, – pabrėžė V.Kariniauskas – Čia komfortabiliau jaučiuosi, kai komanda laimi. Kalbant apie klubą, tai aš toks žaidėjas, kur noriu organizuoti atakas, žaisti daug du prieš du ir kartais nubausti metimais. Turbūt visa Lietuva žino, koks aš žaidėjas.“

2009-aisiais profesionalo karjerą Kauno „Žalgiryje“ pradėjęs alytiškis per šiuos metus aiškiai išvystė savo stilių. Stilių, kurį pastebėjo ir Jonas Kazlauskas, kurio dėka V.Kariniauskas atsidūrė 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse. Tada jis žaidė Graikijos klube „Kymis“, rinktinėje žaidė vidutiniškai 8,5 minutės, pavadavo Mantą Kalnietį. Vaidas tada pateko ne iškart – buvo į komandą paimtas traumą patyrus Edgarui Ulanovui.

Iš tos komandos 2023 metų pasaulio krepšinio čempionate yra likę dar du krepšininkai – Jonas Valančiūnas ir Mindaugas Kuzminskas. V.Kariniauskas sako, kad ši komanda labai skiriasi nuo to, kurioje žaidė praeityje: „Tai visiškai kitokia komanda. Labai daug skirtingų veidų. Tada buvo Jonas ir Mindaugas. Viskas. Tai ten buvo daug žaidėjų su jau dideliais vardais. Mes kitokie. Taip, turime Joną Valančiūną ir aplink jį žaidžiame. Žaidžia daugiau Rokas, Mindaugas, o visi kiti tai tokie, kad per vienas rungtynes gali iššauti vienas, per kitas – kitas. Stengiamės visada kažką duoti. Visi esame vienoje linijoje, išskyrus gal Joną. Nėra kažkokių superžvaigždžių, kokių tada buvo.“

Lietuvos rinktinės vyrukų vienybė ryškėja su kiekviena diena – nuo pat pirmosios rinktinės stovyklos dienos Palangoje jau buvo galima pajusti, kad daugelio nurašyta rinktinė aplink save buria išskirtinę aurą. Šios chemijos rezultatas – akivaizdus ir aikštėje, kur krepšininkai palaiko vienas kitą ir nesvarbu, kas kiek laiko žaidžia.

Stiprus palaikymas – ir už aikštės ribų.

Tai itin matėsi komandos draugų žodžiuose R.Jokubaičiui, kuris čempionatą pradėjo neužtikrintai – prametė 4 dvitaškius, 2 tritaškius, surinkęs 2 taškus nuo baudų metimo linijos. Kur dar trys klaidos. Tada M.Kuzminskas priejo prie Roko ir pasakė šiam paprastą tiesą – kad negalima pasiduoti situacijai, nes jis yra nuostabus įžaidėjas ir visi tai žino. Jau kitose rungtynėse pamatėme rezultatą.

Komanda stipriai palaikė ir kritikų užsipultą V.Kariniauską. Pastarąjį peikė daugybė lietuvių – šaipėsi, kad kaip į rinktinę pateko krepšininkas iš Mažeikių, kiti prisiminė per visą Lietuvą nusiritusius kaltinimus Vaidui už lažybų skandalą, sudrebinusį Panevėžio „Lietkabelį“ po 2018–2019 metų sezono. Ikiteisminis tyrimas parodė, kad V.Kariniauskas nekaltas.

Krepšininkas viešu laišku prabilo, kad svarstė baigti karjerą, nors tada žaidė vieną geriausių sezonų.

„Kai be jokių rimtų priežasčių buvau apkaltintas, bene, baisiausiu dalyku sporte, žaidžiau vieną geriausių sezonų savo karjeroje. Su Lietkabelio komanda laimėjau nemažai svarbių rungtynių ir su žmona Ieva laukėmės pirmagimio. Atrodė, kad viskas einasi puikiai, bet nuo tos dienos, kai buvau apkaltintas ir viešai pasmerktas net nesulaukus oficialių tyrimo rezultatų viskas sugriuvo“, – ilgame laiške dėstė V.Kariniauskas.

Po istorijos praėjo 4 metai ir vos rinktinės sąraše V.Kariniauską pamatę sirgaliai puolė iškart jį kritikuoti. Pasipylė ir keiksmažodžiai, keiksmažodžiu atsakė ir Vaidas.

Ar su šia kritikos banga dorotis padėjo ir komanda? „Niekas nesaugojo, bet tai nėra vaikų rinktinė, o vyrų rinktinė. Pats turi save saugoti, – juokdamasis sakė V.Kariniauskas. – Iš pradžių turi patekti į dvyliktuką, o tada lipdytis kaip kolektyvas. Niekas nežiūri, kas čia ant tavęs pasakė ar nepasakė. Niekam neįdomu ir tai normalu. Taip turi būti.“

Po dvikovos su JAV visiems keiksnotojams skyrė dar kelis žodžius: „Ačiū. Rašykite. Burbėkite.“

Tokie V.Kariniausko žodžiai nė kiek nenustebino. Kietas charakteris, kokio dar reikėtų paieškoti.

Nenustebino ir po rungtynių sprendimas užsimaukšlinti kepurėlę su JAV vėliava. Pats Vaidas vėliau sakė, kad ją davė A.Reavesas. Pastarųjų susidūrimas jau tampa interneto tautosaka: Mažeikių „M Basket" prieš „Los Angeles Lakers". Vaido agentas Tadas Bulotas jau paskelbė, kad klubai gali kreiptis į Mažeikių ekipą. Įžaidėjo išpirka – 20 tūkst. eurų.

Ar šou prieš JAV krepšininkus buvusiam Kėdainių „Nevėžio“, Vilniaus „Ryto“ ir Bambergo „Brose“ žaidėjui atvers naujus kelius – dar pamatysime.

Bet stebuklingas vakaras – tarsi iš Pelenės istorijos. Lietuvos rinktinės džiaugsmas truko kelias valandas. Krepšininkai greitai traukė ilsėtis, treneriai – analizuoti serbų.

V.Kariniauskas vėl sugrįžta į pradinį tašką. Kaip ir visi.

Rungtynėse su Serbija jis – vėl atsarginis įžaidėjas su labia konkrečiomis užduotimis, kurias privalo įvykdyti per trumpesnį laiką. Toks po prieš rungtynes su Egiptu, Meksika, Juodkalnija ir Graikija, kada ir vyko šis pokalbis.

„Sunkiau truputį. Bet reikia susitvarkyti su tuo, – lrytas.lt paklaustas, ar neslegia pečių atsakomybė, kai reikia nuo suolo šokti į aikštę ir jau jausti ritmą, kuriame kiti sukasi ilgiau. – Per visą pasiruošimą kažką tobulinai – ar įgūdžius, ar ištvermę, supratimą. Dabar vyksta čempionatas ir viskas yra galvoje. Turi būti psichologiškai pasiruošęs. Kol kas atrodo, kad visiems viskas normaliai. Stengiamės nepaleisti to mentaliteto ir žaisti.“

Padėka už pokalbį, rankos paspaudimas.

Rungtynėse su Graikija V.Kariniauskas atliko du metimus, abu buvo netaiklūs, bet atkovojo 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, padarė klaidą, surinko 3 naudingumo balus. Jo „+/-“ rodiklis buvo 16.

Lietuvos ir Serbijos rungtynės pasaulio čempionato ketvirtfinalyje – 11 val. 45 min. Lietuvos laiku.