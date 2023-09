„Šiandien save pagavau, kad tikriausiai labiau jaudinuosi nei pirmosiose Eurolygos rungtynėse, kuomet žaidžiau „Žalgiryje“. Viskas gerai (juokiasi – red.).

Pati diena yra tokia šiandien – visi visur juda, bėga, pasiruošimas vyksta. Natūralus jaudulys prieš pristatant kažką naujo. Man, būnant naujose pareigose, teko dalis – sudalyvauti ir pristatyti logotipą. Viskas yra gerai. Tai yra gera patirtis“, – apie jaudulį prieš logotipo pristatymą kalbėjo P.Jankūnas.

Visgi „Žalgiris“ nusprendė, kad pagaliau atėjo laikas atsinaujinti. Paskutinį kartą klubas atnaujino logotipą 2005 metais, tad, anot P.Jankūno, „Žalgiris“ turėjo sekti kitų klubų pavyzdžiu ir atnaujinti savo identitetą.

„Kaip mes matėme – logotipo atnaujinimas buvo labai seniai. Organizacija, analizuodama geriausių Europos ir NBA klubų pasikeitimus, turbūt pribrendo pokyčiams. Visą šį procesą praėjusiais metais pradėjo tuometinis vadovas Paulius Motiejūnas su „Žalgirio“ organizacija. Šiandien (ketvirtadienį – red.) šį darbą mes pabaigsime. Atėjo laikas pasikeisti, atėjo laikas atjaunėti, atėjo laikas prisitaikyti prie naujausių tendencijų. Manau, kad naujajame logotipe išsaugojome savo identitetą ir visus ikoninius bruožus, požymius“, – apie logotipo atnaujinimą kalbėjo P.Jankūnas.

„Žalgirio“ pristatymo vaizdo įraše buvo minimas šokimas aukščiau visų lūkesčių ir bambos – ką tai galėtų reikšti?

„Aukščiau bambos niekada nešokau (juokiasi – red.), bet tai yra Kauno „Žalgirio“ mentalitetas. Kaip ir žinome, nors esame ne su pačiu didžiausiu biudžetu, rezultatus tikrai pasiekiame gerus ir pralenkiame save, pralenkiame kitų žmonių tikėjimą mumis, bet aš manau, kad tiek mums, tiek organizacijai, tiek komandai kiekvieną dieną reikia eiti į darbą, tobulėti ir pralenkti save“– dėstė „Žalgirio“ direktorius P.Jankūnas.

P.Jankūnas įvertino žalgiriečių pasirodymą pasaulio čempionate ir kartu pasidžiaugė Kazio Maksvyčio progresu prestižiniame planetos čempionate.

„Palieka gerą įspūdį. Mūsiškiai yra naudingi savo rinktinėms. Tiek Rolandas (Šmitas), tiek Tomas (Dimša), tiek Ignas (Brazdeikis). Manau, kad jie prisideda prie komandos rezultatų ir neiškrenta iš konteksto.

Patirtis pasaulio čempionate Kaziui yra neįkainojama ir tikimės, kad jis išliks toks pats paprastas, kaip visada, mokysis ir ves komandą į pergales“, – pasakojo P.Jankūnas.

– Ar kažkiek baimina sirgalių nepasitenkinimas naujuoju logotipu?, – žurnalistai paklausė P.Jankūno.

– Manau, kad logotipas yra tikrai vykęs ir mes būsime sėkmingi su juo. Kaip ir visiems pokyčiams – reikės, kad žmonių akys ir mintys priprastų prie naujojo logotipo. Kaip ir kolegos minėjo – bus gražių daiktų, rūbų, pati arena truputį pasikeis. Bus atnaujintas logotipas ant parketo. Manau, kad daug lauko priprasti nereikės ir visi pradės matyti logotipą kitomis akimis.

– Kalbant apie artėjantį sezoną – kaip vertinate pasirengimą artėjančioms kovoms?

– Pliusus kol kas tikrai sunku įžvelgti, kadangi dar nesužaidėme nė vienų draugiškų rungtynių. Kalbant apie pasirengimą – jis vyksta pagal planą. Šiais metais yra truputį kitaip – dauguma žaidėjų yra su mumis. Laukiame prie komandos prisijungiant žaidėjų, kurie yra rinktinėse. Tada galėsime šimtu procentų ruoštis artėjančiam sezonui.

– Kada Keenanas Evansas gali grįžti į aikštelę?

– Jis treniruojasi su komanda pilnai – dalyvauja kontaktinėse krepšinio treniruotėse. Stebime jį su kiekviena diena. Treneriai priims sekančius sprendimus. Nežinau, ar jis žais pirmose draugiškose rungtynėse, bet jis rodo daug noro, daug energijos ir tikimės, kad jis kaip galima greičiau prisijungs prie komandos.

– Koks pirminis įspūdis apie „Žalgirio“ naujokus?

– Geras įspūdis. Mes juos norėjome pas save turėti komandoje ir džiaugiamės, kad pavyko juos įsigyti. Manau, kad šie naujokai mums pridės daugiau talento, daugiau kokybės tiek puolime, tiek gynyboje ir galop sustiprins mūsų komandą.

– Jums tikriausiai patiko Eurolygos įkrintamųjų naujiena?

– Be abejo. Įkrintamosios paliko teigiamą įspūdį. Eurolyga kiekvienais metais tampa vis konkurencingesnė ir patekimas į stipriausiųjų aštuntuką bei buvimą už atkrintamųjų skiriasi per vieną pergalę. Komandos, esančios 9-oje, 10-oje, 11-oje vietoje turi visus šansus patekti į atkrintamąsias. Galbūt šis įkrintamųjų modelis atneš daugiau šansų visiems (patekti į atkrintamąsias – red.), daugiau žavesio, intrigos. Nuo to bus geriau tiek komandoms, tiek žiūrovams.

– Jeigu „Žalgiris“ patektų į įkrintamąsias, turbūt, kad ir „Žalgiris“ potencialiai gautų daugiau pinigų?

– Be abejo. Tai būtų papildomas šansas komandai patekti į atkrintamąsias, papildomas šansas „Žalgirio“ sirgaliams pamatyti dar dvejas rungtynes arenoje ir mėgautis emocijomis.

– Kokie tikslai keliami „Žalgiriui“ artėjančiam sezonui? Kokį pirminį įspūdį galėjote susidaryti apie varžovus?

– Tikslus pristatysime tuomet, kai pristatysime komandą prieš pat sezoną. Apie varžovus pernelyg daug pasakyti negaliu. Taip – mes žinome jų sudėtis, bet su jais dar nežaidėme ir nežinome nei jų formos, nei kaip greitai jie susižais. Varžovus kol kas būtų sunku vertinti.

– Ar Arnas Butkevičius pasveiko po traumos, kuri buvo jį išmušusi iš rikiuotės prieš rinktinę?

– Taip, jis sportuoja pilna jėga ir viskas su juo yra gerai.

– Ignas Brazdeikis pasaulio čempionate pakėlė savo tritaškių pataikymą. Ar tai jus nustebino?

– Mes žinome, kad jis gali pataikyti. Tik galima paminėti, kad pagerėjo jo europinio krepšinio skaitymas ir supratimas. Jis renkasi geresnius metimus, o kai tai darai – procentas pakyla.

– Kalbama apie sunkiųjų kraštų trūkumą Eurolygoje. Atrodo, kad Rolandas Šmitas pasaulio čempionate pasikėlė savo vertę. Ar būna užklausų dėl jo paslaugų?

– Kol kas dar nebuvo (šypsosi – red.). Manau, kad jei Rolandas turės panašų sezoną, kokį turėjo praeitą, manau, kad užklausų dar sulauksime, nes tas „ketvirtų“ numerių trūkumas tikrai jaučiamas Europoje, o dar – Rolandas gali uždengti dvi pozicijas (sunkiojo krašto puolėjo ir vidurio puolėjo – red.). Nenorime sulaukti užklausų, norime, kad jis žaistų pas mus komandoje ir mums padėtų.

– Ar džiugina Kazio Maksvyčio progresas pasaulio čempionate?

– Be abejo, kad džiugina. Džiugina ne tik pasaulio čempionate, bet mes kiekvieną dieną puikiai matėme, kiek K.Maksvytis tobulėja, kaip sugeria informaciją ir kaip jis integravosi į Eurolygą, apžaisdamas geresnes komandas bei žinomus trenerius. Patirtis pasaulio čempionate jam yra neįkainojama ir tikimės, kad jis išliks toks pats paprastas, kaip visada, mokysis ir ves komandą į pergales.

– Ar K.Maksvytis po pasaulio čempionato turės poilsio prieš artėjantį „Žalgirio“ sezoną?

– Dar kol kas trenerio netrukdau tokiais klausimais. Kai pasibaigs pasaulio čempionatas, susiskambinsime ir viską susiderinsime.