Kauno „Žalgiris“ žengia į naują erą: stebėkite naujojo logotipo pristatymą

Po daugybės organizaciją auginusių ir į istoriją įrašytų įvykių „Žalgiris“ yra pasiryžęs siekti daugiau ir ruošiasi atsinaujinimui. „Žalgiris“ planuoja atnaujinti logotipą, naudojamą nuo 2005 metų. Tuomet buvo patobulinta dar 1998 m. kurta versija, „Žalgirio“ logotipą perkeliant ant skydo. Skydo motyvas išliks ir naujajame „Žalgirio“ logotipe.

Prie pokyčių buvo žengta lygiuojantis su stipriausiomis sporto organizacijomis ir analizuojant pastarųjų metų įdomiausius pavyzdžius. Logotipus atsinaujino daugybė NBA komandų, „Formulė-1“ organizacija, o Turino „Juventus“ futbolo klubas iš esmės pakeitė savo vizualinį identitetą ir atnaujintą logotipą ir stilių pritaikė įvairiose srityse.

„Dauguma lyderiaujančių sporto komandų per paskutinį dešimtmetį atsinaujino, todėl dar praėjusio sezono metu tuometinis klubo direktorius Paulius Motiejūnas ir visa „Žalgirio“ organizacija pradėjo ruoštis pokyčiams. Norėdami išlikti aktualūs besikeičiančiame pasaulyje, privalėjome žengti dar vieną žingsnį į priekį, – sako Kauno „Žalgirio“ direktorius Paulius Jankūnas. – Praėjusio sezono pasiekimai įpareigoja nesustoti. Be sportinių laimėjimų ir puikių lankomumo rezultatų norime stiprinti ir atributikos pardavimus, kurti specialias produktų linijas, ieškoti naujų partnerysčių. Šiuolaikiniame pasaulyje ypatingai svarbūs skaitmeniniai sprendimai, socialiniai tinklai, per juos pasiekiame daug platesnę ir jaunesnę auditoriją.“