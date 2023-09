Pastarajam filipiniečiai lenkėsi, nes jis yra būtent iš „Lakers“ klubo.

Tačiau į Manilą atskridus rinktinėms iš Okinavos ir Džakartos, viskas pasikeitė.

Dabar čia karaliauja jo didenybė krepšinio virtuozas Luka Dončičius. Pastarojo magiją buvo galima pajusti per trečiadienio rungtynes su Kanados krepšininkais. L.Dončičius sulaukė milžiniškų ovacijų, sirgaliai garsiai švilpė, kai teisėjai priimdavo Lukai netinkančius sprendimus. Reikėjo paklausyti, kas dėjosi „Mall of Asia“ arenoje, kai ketvirtajame kėlinyje jam buvo skirta antroji techninė pražangą ir L.Dončičius turėjo palikti komandą.

Faktą, kad slovėnai išprotėję dėl L.Dončičiaus suprasti labai lengva, bet Maniloje siaučia visiška L.Dončičiaus manija, atrodo, užkrečianti visus.

Lrytas.lt „Mall of Asia“ arenoje netgi sutiko tarp didelio sirgalių būrio išsiskyrusią porą – Lesley Rivero Martinez ir Prince’as Rivero savo rankose laikė plakatus su išties beprotiška žinute.

„Luka, mes tavo vardu pavadinome savo sūnų“, – su plačiomis šypsenomis skelbė jie. Apačioje – mėlyna širdutė.

„Dallas Mavericks“ vedlys ir absoliuti NBA superžvaigždė tik patvirtino faktą, kad filipiniečiai yra išprotėję dėl žvaigždžių ir dėl krepšinio. Tad L.Dončičius – beprotiška to kombinacija.

„Aš jam pasakiau, kad jis privalo stebėti šį vaikiną. Apie Luka sužinojau iš savo jaunesniojo brolio, kuris yra visiškas krepšinio sirgalius. Jis man rodydavo L.Dončičiaus žaidimo vaizdo klipus. Jam buvo 16 metų, jis net nežaidė NBA. O kai pateko į NBA, tapo absoliučiai įspūdingu krepšininku“, – sakė Lesley, apie L.Dončičiaus talentą sužinojusi tuo metu, kai šis žaidė Madrido „Real“ klube, o ekspertai jau neturėjo abejonių – slovėnas pasieks labai daug.

Jos vyras Rivero – profesionalus krepšininkas. Žaidė ir Filipinų krepšinio lygoje. Jo brolis irgi yra krepšininkas, tiesa, varžosi 3 prieš 3 krepšinio aikštelėje.

Kaip ir daugybė filipiniečių, jis savo širdį pirmiausia atidavė K.Bryantui, dėl kurio vietiniai yra pamišę. K.Bryantas ne vieną kartą lankėsi Filipinuose, čia prisidėjo ir prie krepšinio vystymosi.

„Aš esu absoliutus Kobe fanas. Bet kai Kobe žuvo, aš ėmiau ieškoti kažko kito, į ką galėčiau lygiuotis, kas mane įkvėptų. Tada pasirinkau Russelą Westbrooką. Man dar patinka LeBronas Jamesas, bet jis yra numeris 2, – pasakojo Rivero, paaiškinęs, kada viskas pasikeitė. – Sutikau Lesley ir ji man padarė didelę įtaką. Luka yra nuostabus, labai smagu, kad galiu jį čia pamatyti.“

Lesley ir Rivero tikisi, kad L.Dončičius per 2023 metų pasaulio krepšinio čempionatą pamatys jų plakatą, abu aktyviai reikėsi ir tribūnose, kad būtų parodyti per „Mall of Asia“ arenos palubėse iškeltą kubą.

Arenoje jie sulaukia ir daug dėmesio – žmonės sustoja pakalbinti ar nusifotografuoti. Jie noriai ir rodo savo sūnaus Luka nuotrauką, kurioje jis vilki L.Dončičiaus marškinėlius.