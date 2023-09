Ispanai į krepšinio rinktinės ateitį žvelgia ir su viltimi, ir su nerimu

Blogiausias šio amžiaus rezultatas

Ispanijos krepšinio bendruomenė psichologiškai buvo pasiruošusi, kad jų rinktinė dėl medalių nekovos. Ispanijos komanda jau kelerius metus stovėjo ant kartų kaitos slenksčio, karjerą baigus Pau Gasolio bei Juano Carloso Navarro kartos krepšininkams ir galiausiai patiems P.Gasoliui bei J.C.Navarro, sporto apžvalgininkai net nustebdavo, kad rinktinė vis tiek tapdavo čempione.

Taip atsitiko per 2019 metų pasaulio pirmenybes, tai pasikartojo per 2022 metų Europos pirmenybes. Ispanai nebūtų stebėjęsi, jei iš šių turnyrų komanda būtų grįžusi be medalių. Tačiau ji abukart grįžo su aukso apdovanojimais.

Šiais metais istorija nepasikartojo, Ispanijos krepšininkai net nenukeliavo iki Filipinų. Jie iš pasaulio pirmenybių namo išvyko po grupės varžybų, kurios vyko Džakartoje. „Berlyno stebuklas Džakartoje nepasikartojo. Latvija ir Kanada išmetė Ispaniją iš pasaulio pirmenybių“, – liūdną faktą konstatavo „As“ sporto leidinys.

Ispanijos rinktinė į didžiųjų turnyrų ketvirtfinalį nepateko pirmą kartą nuo 2000 metų Sidnėjaus olimpinių žaidynių. Sidnėjaus turnyre ispanai laimėjo tik dvejas rungtynes su Angolos bei Kinijos rinktinėmis ir užėmė devintąją vietą.

Po to buvo slystelėjimų, bet Ispanijos komanda net paslydusi nenučiuoždavo taip žemai. Šiame amžiuje ispanai per visas dešimt Europos pirmenybių pateko į pusfinalį, o dešimtyje iš eilės pasaulinių turnyrų (pasaulio pirmenybių ir olimpinių žaidynių) nukeliaudavo bent iki ketvirtfinalio.

Komandai trūko variklių

„Ispanijos rinktinėje per pasaulio pirmenybes buvo kelios spragos. Keli tarpai gynyboje, prastas baudos metimų taiklumas dėl susikaupimo stokos, nelabai taiklūs tolimi metimai. Bet tai nebuvo esminės detalės. Achilo kulnas buvo aiškus dar pasirengimo etape. „Mums trūksta variklių“, – sakė Alexas Abrinesas. Tai buvo vieša paslaptis. Be jų nebuvo kam aikštėje įgyvendinti trenerio Sergio Scariolo sumanymus“, – Ispanijos rinktinei iškritus iš pasaulio pirmenybių apie didžiausią jos trūkumą rašė „As“ sporto leidinys.

„Varikliai“, kuriuos paminėjo A.Abrinesas, buvo įžaidėjai. Pernai per Europos pirmenybes trenerio S.Scariolo sumanymus į aikštę perkeldavo natūralizuotas amerikietis Lorenzo Brownas. Šiais metais L.Brownas atsisakė padėti ispanams, bet rinktinės treneris planavo, kad į nacionalinę komandą grįš praėjusių metų Europos pirmenybes praleidęs Ricky Rubio.

Kiti Ispanijos krepšininkai jau buvo pakeliui į treniruočių stovyklą, kai išgirdo netikėtą naujieną – R.Rubio pranešė, kad stabdo karjerą „dėl psichologinės sveikatos“.

„Reikia pažymėti, kad komandai labai trūko patikimumo, kurį užtikrino įžaidėjai R.Rubio ir L.Brownas, vedę į pergales 2019 metų pasaulio ir 2022 metų Europos pirmenybėse. Ilgai žaidęs Juanas Nunezas yra ateitis, bet ne dabartis, Alberto Diazas yra gynybos ramstis, bet nepakankamai kūrybingas.

Per praėjusius turnyrus skylės būdavo užlopomos komandos darbu ir S.Scariolo burtais. Šįkart to neužteko. Stebuklai nebūna begaliniai, o iš pralaimėjimų mokomasi“, – rašė „As“.

Ispanijos rinktinei po šių metų pasaulio pirmenybių labiausiai mokysis iš rungtynių su Latvijos ir Kanados komandomis. Su jomis žaisdami ispanai ketvirtajame kėlinyje pirmavo 12 taškų skirtumu, bet abukart neišsaugojo solidaus pranašumo ir patyrė pralaimėjimus. Būtent šiedu pralaimėjimai lėmė ankstyvą kelionę namo.

Verčia naują puslapį

„Ispanija pašalinta... Kas dabar?“ – antraštėje klausė „Marca“ sporto leidinys. Ir straipsnyje atsakė: „Ispanija turi pradėti iš naujo“.

Ispanijos krepšinis turi puikios medžiagos. Ispanijos jaunieji krepšininkai jau keliolika metų veža kalnus medalių iš Europos ir pasaulio vaikinų pirmenybių, bet pakeliui į suaugusiųjų krepšinį talentai kažkur pasimeta. Vyrų rinktinė vis dar neišsiverčia be 38 metų Rudy Fernandezo, 35 metų Sergio Llullio, 34 metų Victoro Clavero.

Nori nenori, artėja laikas, kai šie veteranai taip pat baigs karjerą ir Ispanijos rinktinei reikės verstis be jų.

„Džakarta atverčia naują rinktinės puslapį. Atėjo laikas atsigręžti į jaunus vaikinus. Tuos, kurie kiekvieną vasarą puikiai atstovauja Ispanijai jaunimo turnyruose. Jie – šoklūs, stiprūs ir įgudę. Aday Mara, Hugo Gonzalezas, Lucasas Langarita, Izanas Almansa – jų eilė ateina. Ispanija pradeda iš naujo“, – rašė „Marca“.

„Marca“ paminėtų krepšininkų valanda galbūt išmuš vėliau, bet kol kas didžiausia Ispanijos viltis – 22 metų Santiago Aldama, 21 metų Usmanas Garuba ir 19-metis Juanas Nunezas. Šie jaunosios kartos žaidėjai vilkėjo rinktinės aprangą per pasaulio pirmenybes.

„Ispanija išgyveno Pau Gasolio eros pabaigą ir du iš eilės turnyrus be R.Rubio. Per pirmąjį – netikėtai laimėtas Europos pirmenybių auksas, per antrąjį – gimė S.Aldama ir J.Nunezas“, – du pasaulio pirmenybėse labiausiai nudžiuginusius krepšininkus pažymėjo „As“.

J.Nunezas buvo jauniausias Ispanijos rinktinės žaidėjas. Treneris S.Scariolo vasaros pradžioje net neplanavo šio vaikino kviesti į rinktinę, jo pavardė kandidatų sąraše atsidūrė tik paaiškėjus, kad nežais R.Rubio, ir treniruočių stovykloje susižeidus S.Llulliui. Kai S.Llullis praleido kelias treniruotes, S.Scariolo žūtbūt reikėjo dar vieno įžaidėjo ir J.Nunezas atsidūrė Ispanijos vyrų rinktinėje.

Už Atlanto laimės nerado

S.Aldama ir J.Nunezas per pasaulio pirmenybes Ispanijos sirgalius džiugino labiausiai. Vis dėlto Ispanijos apžvalgininkai vieningai sutarė, kad geriausias rinktinės žaidėjas šiame turnyre buvo Willy Hernangomezas.

29 metų vidurio puolėjui nesutrukdė net tai, kad jis į rinktinę atvyko po silpno NBA sezono. Sezonas „New Orleans Pelicans“ komandoje, kurioje W.Hernangomezas į aikštę įeidavo, kai reikėdavo pailsėti Jonui Valančiūnui, buvo toks silpnas, kad madridietis nusprendė daugiau nesikankinti už Atlanto ir šią vasarą sudarė sutartį su „Barcelona“.

Po kelių blankų NBA sezonų į Europą patraukė ir jaunesnysis Willy brolis Juancho Hernangomezas, priėmęs Atėnų „Panathinaikos“ kvietimą.

Broliams Hernangomezmas grįžus į Europą, NBA lygoje ispanų būrelis dar labiau susitraukė. Jei prieš keliolika metų apie pusę Ispanijos rinktinės sudarydavo sėkmingai NBA žaidžiantys krepšininkai, tai dabar stipriausioje pasaulio lygoje ant kojų tvirtai stovi tik S.Aldama, kurio vidurkis „Memphis Grizzlies“ klube praėjusį sezoną buvo 9 taškai.

Galiojančią sutartį su „Cleveland Cavaliers“ turinčio R.Rubio ateitis visiškai neaiški, o praėjusį sezoną NBA taip pat žaidęs U.Garuba stovi karjeros kryžkelėje.

Laukia pragariškos atrankos

Anksti iš pasaulio pirmenybių iškritusi Ispanijos rinktinė anksti pasitraukė ir iš kovos dėl tiesioginio kelialapio į 2024 metų Paryžiaus olimpines žaidynes. Ispanams kitų metų vasarą dėl olimpinio kelialapio reikės kovoti atrankos turnyre. Kartu su Lietuvos, Slovėnijos, Graikijos, Italijos, Kroatijos, Dominikos Respublikos ir nemažai kitų pavojingų komandų.

Ispanijos krepšinio apžvalgininkams jau dabar neramu. „Ispanija privalės dėl olimpinio kelialapio kovoti atrankos turnyre, kuriame bus labai sunku. Šiame turnyre bus sunku ne vien dėl jo sistemos, tik grupių nugalėtojai keliaus į Paryžių, bet ir dėl galimų varžovų vardų“, – įspėjo „Marca“.

„Keista stebėti pasaulio pirmenybes, kai jų paskutinę savaitę nežaidžia Ispanijos rinktinė. Ir būtų dar keisčiau, jei ji nepatektų į Paryžiaus olimpines žaidynes, kurių likimas paaiškės per pragarišką atrankos turnyrą, – netvirtai jautėsi ir „As“. – Bet kartais nutinka visko, apie tai gali papasakoti Argentinos rinktinė“ (argentiniečiai neiškovojo kelialapio nei į šių metų pasaulio pirmenybes, nei į kitų metų olimpinės atrankos turnyrą).

„Kiekvienas pralaimėjimas yra gera pamoka. Olimpinėje atrankoje bus labai sunku, siekiant patekti į žaidynes, reikės titaniškų pastangų. Tikimės, kad dėl kelialapio kovos ir tie, kurie žaidė šiose pirmenybėse, ir tie, kurių šią vasarą rinktinėje nesulaukėme. Net jei kelialapio neiškovosime, tikiuosi, kad iš aikštės išeisime pakelta galva, kaip šiose pasaulio pirmenybėse“, – apie kitos vasaros iššūkį kalbėjo treneris Sergio Scariolo.

„Olimpinėje atrankoje lauks stiprūs varžovai, bet sunkumų kils ir dėl tvarkaraščio. Turnyras vyks liepos 2–7 dienomis, todėl NBA žaidžiančių Santiago Aldamos ir galbūt Usmano Garubos galimybės atvykti bus ribotos. Sunku bus ir tiems, kurie bus vos prieš kelias dienas baigę ACB lygos sezoną“, – svarstė „Marca“.

Tiesa, panašių problemų turės daugelis rinktinių, o Ispanija, iš tikrųjų, net atsidūrė visai neblogoje padėtyje, nes šios šalies krepšininkų skaičius NBA lygoje pastaraisiais metais smarkiai sumažėjo.

„As“ manymu, Ispanijos rinktinės olimpinėms galimybėms kone lemiamą įtaką turės pasaulio pirmenybes praleidusių įžaidėjų sprendimas: „Likus metams iki olimpinės atrankos, S.Scariolo turėtų melstis, kad Lorenzo Brownas ir Ricky Rubio neatstumtų rinktinės. Jau dabar, likus metams.“