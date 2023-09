Pasaulio krepšinio pirmenybės per skaičių prizmę: įspūdingas rezultatyvumas ir skaudžiausias lietuvių pralaimėjimas

Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus – įdomiausių pasaulio pirmenybių skaičių rinkinyje.

0

Šiais metais į stipriausiųjų ketvertą nepateko nė viena komanda, žaidusi praėjusių pasaulio pirmenybių pusfinalyje. 2019 metų pasaulio čempionė Ispanija šįkart iškrito antrajame etape, prieš ketverius metus sidabro medalius laimėjusi Argentina net nepateko į 2023 metų pirmenybes, bronzos medalius iškovojusi Prancūzija šiais metais patyrė fiasko pirmajame etape, o praėjusiame turnyre ketvirtąją vietą užėmusi Australija šiemet, kaip ir Ispanija, nepasiekė ketvirtfinalio.

1

Vokietijos rinktinė pirmą kartą žaidė pasaulio pirmenybių finale. Iki šių metų geriausias vokiečių rezultatas pasaulio pirmenybėse buvo 2002 metais iškovoti bronzos medaliai. Vokietijos krepšininkai niekada nelaimėjo olimpinių apdovanojimų, o per Europos pirmenybes po vieną kartą iškovojo visų trijų spalvų medalius: 1993 metais – aukso, 2005 metais – sidabro, 2022 metais – bronzos.

2

Serbijos rinktinė antrą kartą iškovojo pasaulio pirmenybių sidabro medalius. Serbai jau buvo antri 2014 metais.

Tiesa, savarankiškos Serbijos rinktinė oficialiuose turnyruose dalyvauja tik nuo 2006 metų, o anksčiau Serbijos krepšininkai vilkėjo Jugoslavijos rinktinės aprangą. Šios šalies taupyklėje buvo penki aukso, trys sidabro ir du bronzos medalių komplektai.

3

Pasaulio pirmenybės vyko trijose šalyse. Po 20 rungtynių buvo sužaistos Japonijoje ir Indonezijoje, 52 rungtynės – Filipinuose, kurie buvo pagrindiniai turnyro šeimininkai ir priėmė atkrintamąsias varžybas. Iš viso sirgaliai pamatė 92 rungtynes.

4

Keturios komandos pasaulio pirmenybėse dalyvavo pirmąjį kartą. Debiutantė Latvija užėmė penktąją vietą, kitas debiutantas Pietų Sudanas užėmė 17-ąją vietą ir iškovojo kelialapį į Paryžiaus olimpines žaidynes.

Sakartvelo ir Žaliojo Kyšulio rinktinės taip pat pasiekė pirmąsias pergales, o Sakartvelo krepšininkai dar iškovojo ir kelialapį į olimpinės atrankos turnyrą.

5

Į turnyro geriausių krepšininkų penketą išrinkti penkių komandų žaidėjai. Visi penki rungtyniauja NBA klubuose. Rengėjai asmeninius prizus įteikė vokiečiui Dennisui Schröderiui („Toronto Raptors“, šią vasarą perėjo iš „Los Angeles Lakers“), kanadiečiui Shai Gilgeousui-Alexanderiui („Oklahoma City Thunder“), amerikiečiui Anthony Edwardsui („Minnesota Tomberwolves“), serbui Bogdanui Bogdanovičiui („Atlanta Hawks“) ir slovėnui Lukai Dončičiui („Dallas Mavericks“).

Kylančios žvaigždės prizu apdovanotas australas Joshas Giddey („Oklahoma City Thunder“).

Naudingiausio turnyro krepšininko prizas pateko į D.Schröderio rankas. Vokietijos rinktinės lyderis šiame turnyre įmesdavo 19,1 taško ir atlikdavo 6,1 rezultatyvaus perdavimo, o finalo rungtynėse pelnė 28 taškus.

6

Šeštąjį kartą pasaulio pirmenybėse žaidusi Lietuvos rinktinė laimėjo šešerias rungtynes ir užėmė šeštąją vietą. Lietuviai nugalėjo Egiptą 93:67, Meksiką 96:66, Juodkalniją 91:71, Graikiją 92:67, JAV 110:104 ir Slovėniją 100:84, bet pralaimėjo Serbijai 68:87 (ketvirtfinalyje) ir Latvijai 63:98 (rungtynėse dėl penktosios vietos).

Lietuvos rinktinė pasaulio pirmenybėse aukštesnę vietą užėmė dukart. 2010 metais mūsų šalies krepšininkai iškovojo bronzos medalius, 2014 metais buvo ketvirti.

7

Per pasaulio pirmenybes komandoms buvo įteikti septyni kelialapiai į 2024 metų Paryžiaus olimpines žaidynes. Juos iškovojo Vokietija, Serbija, Kanada, JAV, Australija, Japonija ir Pietų Sudanas. Teisę dalyvauti olimpiniame turnyre taip pat turi žaidynių šeimininkė Prancūzija.

8

Čempione tapusi Vokietijos rinktinė laimėjo visas aštuonerias rungtynes. Vokiečiai pakeliui į pasaulio krepšinio viršūnę įveikė Japoniją 81:63, Australiją 85:82, Suomiją 101:75, Sakartvelą 100:73, Slovėniją 100:71, Latviją 81:79, JAV 113:111 ir Serbiją 83:77.

Arčiausiai nesėkmės vokiečiai buvo per ketvirtfinalio rungtynes su latviais. Prieš pat sireną Latvijos komandos puolėjas Davis Bertanas metė iš trijų taškų zonos, bet, Vokietijos rinktinės laimei, metimas buvo truputį netikslus.

9

Lietuvos krepšininkai rungtynių su JAV rinktine pradžioje pataikė devynis iš eilės tritaškius. Juos įmetė Vaidas Kariniauskas, Tomas Dimša (po du), Tadas Sedekerskis, Jonas Valančiūnas, Rokas Jokubaitis, Donatas Motiejūnas ir Mindaugas Kuzminskas. Tritaškių liūtis užtikrino lietuviams didelį pranašumą, kuris buvo paverstas pergale 110:104.

Lietuvos rinktinė tapo pirmąja per visą istoriją Europos komanda, kuriai į amerikiečių krepšį pavyko įmesti 110 taškų (skaičiuojant visas oficialias ir draugiškas varžybas).

10

Jonas Valančiūnas šiais metais Lietuvai atstovavo dešimtajame vyrų krepšinio turnyre. 2011 metais vyrų rinktinėje debiutavęs vidurio puolėjas per karjerą žaidė penkeriose pasaulio pirmenybėse, dvejose olimpinėse žaidynėse ir trečiąjį kartą dalyvavo pasaulio pirmenybėse.

11

Serbijos rinktinėje po pirmojo etapo varžybų liko tik vienuolika krepšininkų. Vidurio puolėjas Boriša Simaničius per rungtynes su Pietų Sudano komanda patyrė sunkią traumą. Krepšininkas buvo skubiai išvežtas į Manilos ligoninę, kurios gydytojai atliko dvi operacijas. Per antrąją operaciją B.Simaničiui buvo pašalintas sužalotas inkstas.

12

Finalo rungtynėse didžiausias skirtumas buvo 12 taškų. Vokietijos rinktinė prieš Serbijos komandą tokiu skirtumu pirmavo po trečiojo kėlinio (69:57). Ketvirtajame kėlinyje serbai sumažino atsilikimą, bet vokiečiai laimėjo 83:77.

13

JAV rinktinė vėl nesugebėjo laimėti tryliktojo medalių komplekto. Amerikiečiai pasaulio pirmenybėse nuo 1950 metų iškovojo penkis aukso, tris sidabro ir keturis bronzos medalius, bet jau antrame iš eilės turnyre nepateko ant garbės pakylos.

JAV rinktinė dalyvavo visose 19 pasaulio pirmenybių, o be medalių namo grįžo tik septintąjį kartą (praėjusius kartus – 1963, 1967, 1970, 1978, 2002 ir 2019 m.).

14

Keturiolika krepšininkų per šio turnyro rungtynes pelnė 30 ar daugiau taškų. Kanadietis Shai Gilgeousas-Alexanderis šią ribą pasiekė triskart, slovėnas Luka Dončičius ir suomis Lauri Markkanenas – po du kartus.

Turnyro rekordą pasidalijo trys krepšininkai. Po 39 taškus per rungtynes pelnė Jordanijos amerikietis Rondae Hollisas-Jeffersonas, Dominikos Respublikos amerikietis Karlas-Anthony Townsas ir kanadietis Dillonas Brooksas. D.Brooksas taip rezultatyviai žaidė per rungtynes dėl bronzos medalių.

15

Jono Valančiūno vidurkis buvo beveik 15 taškų (14,8). 31 metų vidurio puolėjas žaidė rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėje. Rokas Jokubaitis pelnydavo 12,6 taško, Ignas Brazdeikis – 11 taškų, Mindaugas Kuzminskas – 9,6 taško, Eimantas Bendžius – 9,4 taško. Pagal atkovotus kamuolius rinktinėje pirmavo J.Valančiūnas (vid. 8,8), pagal rezultatyvius perdavimus – R.Jokubaitis (vid. 5,8). R.Jokubaitis aikštėje praleido daugiausiai laiko (vid. 25,1 min.).

16

Iki šių pasaulio pirmenybių medalius buvo laimėjusios šešiolikos šalių rinktinės. Šiais metais sąrašą papildė septynioliktoji komanda – pirmą kartą bronzos medalius iškovojusi Kanada.

17

Latvijos rinktinės įžaidėjas Artūras Žagaras per rungtynes su lietuviais atliko net 17 rezultatyvių perdavimų. Buvęs Kėdainių „Nevėžio“ krepšininkas pasiekė šios statistikos kategorijos pasaulio pirmenybių rekordą. Iki tol rekordas priklausė kroatui Toni Kukočui, kuris 1994 metais per vienas pasaulio pirmenybių rungtynes atliko 15 rezultatyvių perdavimų.

Šių metų turnyre T.Kukočo pasiekimą pakartojo Pietų Sudano rinktinėje žaidžiantis amerikietis Carlikas Jonesas. Būtent šis įžaidėjas pasaulio pirmenybėse pirmavo pagal rezultatyvių perdavimų vidurkį (10,4).

18

Vokietijos rinktinės puolėjas Nielsas Giffey finalo rungtynėse žaidė 18 sekundžių. Buvęs Kauno „Žalgirio“ krepšininkas per pasaulio pirmenybes atliko pagalbinį vaidmenį ir ilgiau žaisdavo tik per triuškinamai laimėtas rungtynes su silpnesniais varžovais. N.Giffey vidurkis buvo 3,1 taško.

19

Komandos pasaulio pirmenybėse kovojo dėl 19 kelialapių į Paryžiaus olimpinių žaidynių atrankos turnyrą. Šie kelialapiai buvo įteikti Lietuvai, Latvijai, Slovėnijai, Italijai, Ispanijai, Juodkalnijai, Graikijai, Sakartvelui, Suomijai, Puerto Rikui, Brazilijai, Dominikos Respublikai, Meksikai, Egiptui, Angolai, Dramblio Kaulo Krantui, Libanui, Filipinams ir Naujajai Zelandijai.

20

Kitos pasaulio pirmenybės bus jubiliejinės 20-osios. Jos vyks 2027 metais Katare. Pasaulio vyrų krepšinio pirmenybės Azijos žemyne bus rengiamos trečią kartą iš eilės.

27

Slovėnijos rinktinės lyderio Lukos Dončičiaus rezultatyvumo vidurkis buvo 27 taškai. Jis tapo rezultatyviausiu turnyro žaidėju. Paskui L.Dončičių išsirikiavo Filipinų rinktinėje žaidęs amerikietis Jordanas Clarksonas (vid. 26 tšk.), suomis Lauri Markkanenas (24,8), kanadietis Shai Gilgeousas-Alexanderis (24,5) ir Dominikos Respublikai atstovaujantis amerikietis Karlas-Anthony Townsas (24,4).

Į rezultatyviausių dešimtuką pateko net šeši krepšininkai, kurie užaugo JAV, bet žaidžia kitų šalių rinktinėse.

30

Prieš 30 metų serbo Svetislavo Pešičiaus treniruojama Vokietijos rinktinė tapo Europos čempione. 1993 metais iškovoti Europos pirmenybių aukso medaliai iki šių metų buvo didžiausias Vokietijos krepšinio laimėjimas. Šiais metais pasaulio pirmenybių finale Vokietijos krepšininkai nugalėjo S.Pešičiaus treniruojamą Serbijos komandą.

31

Gabrielius Maldūnas per pasaulio pirmenybes aikštėje praleido 31 minutę. Jis buvo trumpiausiai žaidęs Lietuvos rinktinės krepšininkas. 30-metis aukštaūgis pelnė 6 taškus.

35

Lietuvos rinktinė paskutines rungtynes Latvijos komandai pralaimėjo 35 taškų skirtumu 63:98. Tai – didžiausias visų laikų Lietuvos rinktinės pralaimėjimas pasaulio pirmenybėse ir didžiausias pralaimėjimas (skaičiuojant visas oficialias ir draugiškas rungtynes) nuo tada, kai 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse 50 taškų skirtumu 59:109 buvo nusileista Ispanijos komandai.

Tiesa, latviai yra įveikę lietuvius ir daug didesniu skirtumu. 1935 metais žaistose draugiškose rungtynėse Latvijos komanda mūsiškius įveikė 123:10.

38

Pasaulio pirmenybių atidarymo rungtynes, kurios vyko Bokavės „Philippine Arena“, stebėjo daugiau nei 38 tūkstančiai žiūrovų (38115). Tai – pasaulio pirmenybių rekordas. Šiose rungtynėse šeimininkė Filipinų rinktinė pralaimėjo Dominikos Respublikos komandai 81:87.

Filipiniečiai pagerino žiūrovų rekordą, kuris buvo pasiektas Toronte per 1994 metų pirmenybių finalo rungtynes. Prieš tris dešimtmečius Toronto arenoje JAV pergalės prieš Rusijos rinktinę liudininkais tapo 32616 sirgaliai. Tiesa, šių metų turnyro rengėjai tikėjosi dar didesnio skaičiaus. Buvo skelbiama, kad paruošta 46 tūkstančiai bilietų.

55

Kanados rinktinė nugalėjo Libano krepšininkus 55 taškų skirtumu 128:73. Tai – didžiausias šio turnyro triuškinimas.

Net dvylika rungtynių baigėsi 30 taškų ar didesniu skirtumu. Triuškinamus pralaimėjimus dažniausiai patirdavo Azijos komandos, bet jų neišvengė ir europiečiai. 30 taškų ar didesniu skirtumu šiose pirmenybėse pralaimėjo Lietuvos, Prancūzijos ir Italijos komandos.

59

Pasaulio pirmenybėse rungtyniavo 59 krepšininkai, kurie praėjusį sezoną žaidė NBA klubuose. Vien iš NBA krepšininkų buvo sudaryta JAV rinktinė. Australijos komandos sudėtyje buvo aštuoni NBA žaidėjai, Kanados – septyni (neskaičiuojant tų, kurie NBA komandas papildys šį rudenį).

64

Irano rinktinės rezultatyvumo vidurkis buvo vos didesnis negu 64 taškai (64,2). Iraniečiai vieninteliai pelnydavo mažiau negu 70 taškų.

Nieko stebėtino, kad Irano rinktinė buvo viena iš trijų komandų, kurios pasaulio pirmenybėse nelaimėjo nė vienerių rungtynių. Be pergalių iš Tolimųjų Rytų taip pat išvyko Jordanijos ir Venesuelos krepšininkai.

127

Kanados rinktinė per rungtynes dėl trečiosios vietos į JAV komandos krepšį įmetė 127 taškus. Kanadiečiai laimėjo šias rungtynes 127:118 (po pratęsimo) ir pirmą kartą iškovojo pasaulio pirmenybių bronzos medalius.

Tiek daug taškų į JAV rinktinės krepšį dar niekas nebuvo įmetęs nei per oficialias, nei per draugiškas rungtynes. Lietuvos rinktinė grupės varžybose į amerikiečių krepšį įmetė 110 taškų (lietuviai laimėjo 110:104). Tai – ketvirtas rezultatas žaidžiant su JAV rinktine ir geriausias tarp Europos komandų. Daugiau negu 110 taškų, be Kanados, žaisdamos su JAV komanda praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje pelnė Brazilijos ir Dominikos Respublikos rinktinės.

224

Aukščiausias pasaulio pirmenybių žaidėjas buvo 224 centimetrų ūgio kanadietis Zachas Edey. 21 metų milžinas pasinaudoti ūgio pranašumu nesugebėjo. Jo vidurkis buvo tik 3,8 taško.

Antras pagal ūgį turnyro žaidėjas Walteris Tavaresas (221 cm) iš Žaliojo Kyšulio pelnydavo 9,2 taško, bet užėmė pirmąją vietą pagal atkovotus kamuolius (vid. 12,4).

257

Slovėnas Luka Dončičius aikštėje praleido 257 minutes – daugiau nei bet kuris kitas pasaulio pirmenybių dalyvis. Tiesa, pagal žaisto laiko vidurkį pirmas buvo Jordanijos rinktinės amerikietis Rondae Hollisas-Jeffersonas (vid. 38,6 min.).

700

Kaip skelbia rengėjai, pasaulio pirmenybių rungtynes arenose stebėjo daugiau nei 700 tūkstančių žiūrovų. Lankomumo vidurkis buvo 7616 sirgalių.

Per finalo rungtynes Pasajaus „Mall of Asia Arena“ tribūnose buvo 12022 sirgaliai.