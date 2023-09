Didžiausi LKL praradimai: išvykę lyderiai ir užsieniu susižavėjęs jaunimas

Didžiausi LKL praradimai

Marcusas Fosteris

(iš „Ryto“ į Šandono „Hi-Speed Kirin“, Kinija)

Teksasietis Marcusas Fosteris praėjusį sezoną buvo neginčytinas „Ryto“ lyderis, užtikrinęs daugybę sostinės komandos pergalių. 191 cm ūgio gynėjas pelnydavo 16,5 taško ir atlikdavo 3,1 rezultatyvaus perdavimo, lygos rezultatyviausių žaidėjų lentelėje užėmė trečiąją vietą ir buvo išrinktas į geriausių sezono žaidėjų penketą. Vilniaus sirgaliai tikriausiai nebūtų supykę, jei „Ryto“ vadovams būtų pavykę įkalbinti M.Fosterį likti dar sezoną. Tačiau 28 metų krepšininkas išvyko ten, kur mokamas didesnis atlyginimas – į Kiniją. Jis turėtų žaisti Šandono „Hi-Speed Kirin“ klube.

Ahmadas Caveris

(iš „Wolves“ į Holono „Hapoel“)

188 cm ūgio Ahmadas Caveris per kelis Lietuvoje praleistus mėnesius įsiminė visiems sirgaliams. „Wolves“ gynėjas LKL pirmenybėse buvo pagal pelnomus taškus (vid. 17,1), antras – pagal išprovokuotas pražangas (vid. 5,5), trečias – pagal rezultatyvius perdavimus (vid. 5,8) ir namo išsivežė reguliariojo sezono naudingiausio žaidėjo prizą. Vis dėlto šėlsmas Lietuvos arenose 27 metų amerikiečiui nepadėjo atlikti karjeros šuolio. Jis vasarą perėjo į Holono „Hapoel“ klubą ir žais Izraelio lygoje.

Matas Jogėla

(iš „Neptūno“ į Lugo „Breogan“, Ispanija)

Mato Jogėlos žaidimas pavasarį buvo įvertintas metų proveržio prizu. 25 metų puolėjas, keturis sezonus vilkėjęs „Neptūno“ aprangą, prasiveržė ne LKL varžybose. Jis įsiveržė į Lietuvos rinktinės stovyklą ir į stipriausią Europos nacionalinę lygą. 201 cm ūgio M.Jogėla vasarą sudarė sutartį su Lugo „Breogan“ klubu, kuriame lietuviškai galės pasikalbėti su Martynu Sajumi. Praėjusį sezoną LKL pirmenybėse M.Jogėla pelnydavo 13,2 taško ir atkovodavo 4,9 kamuolio.

Mantas Rubštavičius

(iš „Lietkabelio“ į „New Zealand Breakers“, Naujoji Zelandija-Australija)

Panevėžietis Mantas Rubštavičius bandė įsitvirtinti „Žalgiryje“, bet pernai Kauno klubas jį paskolino „Lietkabeliui“. Gimtajame mieste 198 cm ūgio gynėjas jautėsi puikiai ir praėjusį sezoną pelnydavo 7,1 taško. 21 metų krepšininkui atsivėrė naujos karjeros galimybes ir jis priėmė gana rizikingą sprendimą dingti iš Europos krepšinio specialistų akiračio. M.Rubštavičius pasirašė sutartį su Australijos lygoje žaidžiančiu „New Zealand Breakers“ klubu.

Goranas Huskičius

(iš „Jonavos“ į „Coruña“, Ispanijos antroji lyga)

Puikia žaidimo nuovoka ir visapusiais įgūdžiais pasižymintis Goranas Huskičius galėjo atlikti bet kurias „Jonavos“ trenerių užduotis. 211 cm ūgio vidurio puolėjas pelnydavo 12,6 taško, atkovodavo 4,7 kamuolio, atlikdavo 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir žavėjo sirgalius nestandartiniais sprendimais. Šį sezoną 31 metų serbas bandys padaryti gerą įspūdį Ispanijos antrojoje lygoje žaidžiančioje „Coruña“ komandoje, kuri vis rimčiau taikosi iškovoti kelialapį į ACB lygą.

Paulius Murauskas

(iš „Lietkabelio“ į Arizonos universitetą, NCAA)

„Žalgirio“ krepšinio mokyklos auklėtinis Paulius Murauskas du sezonus iš eilės buvo skolinamas silpnesniems klubams. Užpraėjusį sezoną jis praleido „Nevėžyje“, praėjusį „Lietkabelyje“. Abiejose komandose 204 cm ūgio gynėjas įrodė, kad treneriai gali pasitikėti ir visai jaunais krepšininkais. Praėjusį sezoną Panevėžio ekipoje drąsiai žaidęs 19-metis vaikinas pelnydavo 6,6 taško. Kaip vystomi P.Murausko krepšinio įgūdžiai, Lietuvos sirgaliai nuo šio sezono nebematys, nes kaunietis išvyko mokytis į Arizonos universitetą.

Isaiah Tayloras

(iš „Žalgirio“ į Šansi „Loongs“, Kinija)

Praėjusio sezono viduryje į „Žalgirį“ atvykęs 188 cm ūgio amerikietis tikriausiai būtų greitai pamirštas, bet jį nuolat primins svarbus įrašas LKL metraščiuose. Vasaros pradžioje Isaiah Tayloras buvo išrinktas naudingiausiu finalo serijos krepšininku. Nors pelnydavo 10,1 taško ir atlikdavo 3,5 rezultatyvaus perdavimo, I.Tayloras iki finalo serijos anaiptol nebuvo Kauno komandos rezultatus lemiantis krepšininkas. Net ir ryškus blyksnis paskutiniame sezono tarpsnyje nepaskatino „Žalgirio“ vadovybės pratęsti sutartį su 29 metų amerikiečiu. Jis išvyko į Kiniją ir šį sezoną žais Šansi „Loongs“ klube.

Mindaugas Lukauskis

(iš „Wolves“ į „Jurbarką“)

Sirgaliai nuo šio rudens LKL varžybose nebepamatys sporto ilgaamžiškumo rekordus gerinusio Mindaugo Lukauskio. 44 metų veteranas nerado tinkamos darbovietės stipriausioje šalies lygoje, bet vis dar nepraranda noro tęsti karjerą ir susitarė su NKL debiutuojančiu „Jurbarko“ klubu.

1997 metų sausio mėnesį LKL debiutavęs M.Lukauskis aukščiausioje šalies krepšinio pakopoje praleido 23 sezonus (jis kelis sezonus žaidė užsienyje). Praėjusį sezoną 198 cm ūgio puolėjas vilkėjo „Wolves“ aprangą ir pelnydavo 4,7 taško.

Jeffas Garrettas

(iš „Jonavos“ į Chemnico „Niners“, Vokietija)

198 cm ūgio Jeffas Garrettas per pusantro sezono, kuriuos praleido Lietuvoje, ne tik tapo „Jonavos“ aistruolių numylėtiniu, bet ir buvo išrinktas į praėjusio sezono geriausių LKL krepšininkų penketą. Jis pelnydavo 13,9 taško bei atkovodavo 7,3 kamuolio ir šiose statistikos kategorijose pateko į lyderių dešimtukus. Nauja 28 metų puolėjo stotele tapo Chemnico „Niners“ klubas, žaidžiantis Vokietijos lygoje.

Motiejus Krivas

(iš „Žalgirio“ į Arizonos universitetą, NCAA)

18-metis Motiejus Krivas nespėjo tapti svarbiu „Žalgirio“ žaidėju, bet pasinaudodavo visomis jam suteikiamomis galimybėmis. Jis jau debiutavo Eurolygoje ir praėjusį sezoną per LKL rungtynes pelnydavo 6,3 taško bei atkovodavo 3,2 kamuolio. Nuo šio rudens 214 cm ūgio vidurio puolėjas krepšinio įgūdžius tobulina už Atlanto. Jis išvyko mokytis į Arizonos universitetą ir žais NCAA pirmenybėse.

Evaldas Kairys

(iš „Ryto“ į „Granada“, Ispanija)

2022 metų pavasarį į Vilniaus komandą grįžęs Evaldas Kairys jai labai padėjo užpraėjusio sezono pabaigoje, kai „Rytas“ susigrąžino LKL čempiono vardą. Praėjusio sezono pabaigoje patyręs 207 cm ūgio vidurio puolėjas neblogai pakeitė susižeidusį Martyną Echodą. Lietuvos lygoje E.Kairys praėjusį sezoną pelnydavo 6,5 taško, bet nepanoro likti Lietuvoje. Rudenį 33-iąjį gimtadienį pažymėsiantis krepšininkas dar vasaros pradžioje pasirašė sutartį su „Granada“ ir šį sezoną žais Ispanijos lygoje.

Glynnas Watsonas

(iš „Jonavos“ į Bonos „Telekom“, Vokietija)

Įsibėgėjus praėjusiam sezonui į Lietuvą atvykęs Glynnas Watsonas iškart pritapo Jonavos komandoje. 186 cm ūgio amerikietis LKL užėmė septintąją vietą pagal pelnomus taškus (vid. 14,6) ir atlikdavo 4,2 rezultatyvaus perdavimo. Šį sezoną 26 metų gynėjas su buvusiu komandos draugu Jeffu Garrettu susitiks Vokietijos lygoje. G.Watsonas perėjo į Bonos „Telekom“.

Jamelas Morrisas

(iš „Lietkabelio“ į „Brindisi“)

Jamelas Morrisas ypatingai efektingu žaidimu nepasižymi, bet rungtyniauja patikimai ir praėjusį sezoną Lietuvos lygos rezultatyviausių žaidėjų lentelėje užėmė šeštąją vietą (vid. 14,9 tšk.). Jis daug prisidėjo, kad „Lietkabelis“ iškovotų bronzos apdovanojimus, o šį sezoną 30-metis 193 cm ūgio gynėjas kovos dėl „Brindisi“ pergalių Italijos lygoje.

Austinas Wiley

(iš „Neptūno“ į Bursos „Tofaş“, Turkija)

„Neptūno“ sirgalius efektingais dėjimais ir blokais iš vietų ne sykį pakėlė amerikietis Austinas Wiley. 211 cm ūgio vidurio puolėjas ne tik pelnydavo 10,9 taško, bet ir lygoje užėmė pirmąją vietą pagal atkovotus kamuolius (vid. 8,9) ir antrąją vietą pagal blokuotus metimus (vid. 2,1). Šį sezoną 24 metų A.Wiley žais Turkijos lygoje ir bandys sutvirtinti Bursos „Tofaş“ gynybą. Į „Tofaş“ vasarą taip pat perėjo buvęs „Lietkabelio“ puolėjas Željko Šakičius.

Kristianas Kullamäe

(iš „Lietkabelio“ į „Bilbao“, Ispanija)

Kristianas Kullamäe pernai į „Lietkabelį“ atvyko po nesėkmingo sezono Ispanijos lygoje, bet Lietuvoje įrodė, kad jo galimybės daug didesnės. LKL pirmenybėse 194 cm ūgio estas pelnydavo vidutiniškai 13 taškų ir atlikdavo 3,6 rezultatyvaus perdavimo. Šį sezoną 24 metų K.Kullamäe dar sykį bandys įsitvirtinti Ispanijoje – jis perėjo į „Bilbao“ klubą.

Deshawnas Freemanas

(iš „Nevėžio“ į Bolonijos „Fortitudo“, Italijos antroji lyga)

Deshawnas Freemanas į Lietuvą atvyko tik praėjusio sezono viduryje, tačiau labai sustiprino „Nevėžio“ priekinę liniją. 201 cm ūgio puolėjas baudos aikštelėse nepasimesdavo tarp aukštesnių varžovų, atkovodavo 6,4 kamuolio ir LKL pirmenybėse užėmė antrąją vietą pagal pelnytus taškus (vid. 16,7 tšk.). Vis dėlto stipriausių Europos lygų klubų šis krepšininkas nesudomino. 29 metų D.Freemanas perėjo į garsų, bet šiuo metu tik antrojoje Italijos lygoje rungtyniaujantį Bolonijos „Fortitudo“.

Tyleris Cavanaugh

(iš „Žalgirio“ į Stambulo „Bahçeşehir“, Turkija)

Amerikietis Tyleris Cavanaugh praėjusį sezoną ilgai gydėsi traumą, o grįžęs į aikštę pateisino ne visus „Žalgirio“ vadovų ir trenerių lūkesčius. Jei užpraėjusį sezoną 206 cm ūgio T.Cavanaugh vidurkiai buvo 11,6 taško ir 5,1 atkovoto kamuolio, tai praėjusį sezoną sumažėjo iki 7,4 taško ir 3,2 atkovoto kamuolio. Kauno klubas nusprendė nepratęsti sutarties su 29 metų puolėju ir LKL čempionas išvyko į Turkiją, kur atstovaus Stambulo „Bahçeşehir“ klubui.

Rashardas Kelly

(iš Vilniaus „Wolves“)

Tik pavasarį prie „Wolves“ komandos prisidėjęs 201 cm ūgio Rashardas Kelly tapo solidžiu pastiprinimu. Jis LKL pirmenybėse pelnydavo 11,5 taško ir atkovodavo 5,3 kamuolio. Vis dėlto vasarą „Wolves“ ir 28 metų puolėjo keliai išsiskyrė. Šiuo metu R.Kelly dar nesudarė sutarties su jokiu klubu.

Iš LKL į kitas lygas išvykę krepšininkai

„Žalgiris“: Achille Polonara (Bolonijos „Virtus“, Italija), Tyleris Cavanaugh (Stambulo „Bahçeşehir“, Turkija), Isaiah Tayloras (Šansi „Loongs“, Kinija), Motiejus Krivas (Arizonos univ., NCAA), Karolis Lukošiūnas (be klubo).

„Rytas“: Marcusas Fosteris (Šandono „Hi-Speed Kirin“, Kinija), Benedekas Varadi (Sopoto „Trefl“, Lenkija), Elvaras Fridrikssonas (Salonikų PAOK, Graikija), Evaldas Kairys („Granada“, Ispanija), Tomas Lekūnas („Zalaegerszeg“, Vengrija), Kendale‘as McCullumas (Ramat Gano „Makabi“), Jaime Echenique (Patrų „Prometheas“ Graikija).

„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas („Brindisi“, Italija), Kristianas Kullamäe („Bilbao“, Ispanija), Željko Šakičius (Bursos „Tofaş“, Turkija), Mantas Rubštavičius („New Zealand Breakers“, Naujoji Zelandija-Australija), Paulius Murauskas (Arizonos univ., NCAA), Jordenas Duffy (Konstancos „Athletic“, Rumunija), György Golomanas („Girona“, Ispanija), Grantas Vasiliauskas (Kelno „RheinStars“, Vokietijos trečioji lyga).

„Jonava“: Goranas Huskičius („Coruña“, Ispanijos antroji lyga), Glynnas Watsonas (Bonos „Telekom“, Vokietija), Jeffas Garrettas (Chemnico „Niners“, Vokietija), Martinis Laksa („Gliwice“, Lenkija), Vytautas Šulskis (Marijampolės „Sūduva“), Evanas Maxwellas (Buenos Airių „Comunicaciones“, Argentina), Artūras Valeika (be klubo), Aurimas Majauskas (be klubo).

„Wolves“: Ahmadas Caveris (Holono „Hapoel“, Izraelis), Mindaugas Lukauskis („Jurbarkas“), Rashardas Kelly (be klubo), Erickas Buckneris (be klubo), Jerai Grantas (Monterėjaus „Fuerza Regia“, Meksika), Marcosas Delia („Udine“, Italijos antroji lyga), Tomas Pačėsas (Gdynės „Arka“, Lenkija), Herkus Kumpys („Huesca“, Ispanijos trečioji lyga), Juanas Gomezas de Liano (Seulo „Knights“, Korėja).

„Juventus“: Reggie Lynchas („Bnei Herclija“), Justinas Alstonas (Ramat Gano „Ironi“), Martynas Gecevičius (be klubo), Brandonas Brownas (be klubo), Aleksa Nikoličius (be klubo), Gintautas Matulis (baigė karjerą), Jonas Davisas (be klubo).

„Neptūnas“: Matas Jogėla (Lugo „Breogan“, Ispanija), Austinas Wiley (Bursos „Tofaş“, Turkija), Rokas Gustys (be klubo), Rinaldas Malmanis („Tartu Ülikool“, Estija).

„Nevėžis“: Bradas Davisonas (be klubo), Titas Sargiūnas (Hai Pointo univ., NCAA), Deshawnas Freemanas (Bolonijos „Fortitudo“, Italijos antroji lyga), Darrylas Doualla („Capital City Go-Go“, G lyga), Aaronas Cookas („Peja“, Kosovas), Tomas Verbinskis (be klubo), Rafaelis Rodriguesas (Jėnos „Science City“, Vokietijos antroji lyga), Lorenas Staškevičius (be klubo).

„Šiauliai“: Kyle‘as Mangasas (be klubo), Radoslavas Pekovičius (be klubo), Antino Jacksonas (Sakateko „Mineros“, Meksika), Jonasas Zohore („Manresa“, Ispanija), Arminas Urbutis („Palma“, Ispanijos trečioji lyga).

„Pieno žvaigždės“: Corey Allenas („Pitešti“, Rumunija), Jaredas Cunninghamas (be klubo), Johnas Gillonas (be klubo), Rihardas Kuksikas (be klubo), Artiomas Kovaliovas (be klubo), Martynas Zigmantavičius (Kauno „Atletas“, NKL),

„Gargždai“: Joshas Newkirkas (Nygatos „Albirex“, Japonija), Isiah Osborne‘as (Atėnų „Marousi“, Graikija), Julius Kazakauskas (Palangos „Olimpas“, NKL), Marius Runkauskas (Palangos „Olimpas“, NKL), Aurimas Urbonas („Telšiai“, NKL), Jylanas Washingtonas (be klubo), Mindaugas Stašys („Kretinga“, NKL), Mantas Ruikis („Kretinga“, NKL).

„Prienai“: Dominykas Domarkas (Marijampolės „Sūduva“), Giedrius Bergaudas („Orchies“, Prancūzijos trečioji lyga), Domantas Vilys (Marijampolės „Sūduva“), Justinas Jogminas (be klubo), Darius Tarvydas (be klubo), Kyanas Andersonas („Ankaragucu“, Turkijos antroji lyga), Jordanas Williamsas (be klubo).

Rezultatyviausi praėjusio sezono LKL krepšininkai

Krepšininkas Klubas Vid. Kur žaidžia šį sezoną

Ahmadas Caveris „Wolves“ 17,1 Holono „Hapoel“, Izr

Deshawnas Freemanas „Nevėžis“ 16,7 Bolonijos „Fortitudo“, Ita 2

Marcusas Fosteris „Rytas“ 16,5 Šandono „Heroes“, Kin

Artūras Žagaras „Nevėžis“ 15,4 Vilniaus „Wolves“

Kyanas Andersonas „Prienai“ 15,3 „Ankaragucu“, Tur 2

Jamelas Morrisas „Lietkabelis“ 14,9 „Brindisi“, Ita

Glynnas Watsonas „Jonava“ 14,6 Bonos „Telekom“, Vok

Joshua Newkirkas „Gargždai“ 14,5 Nygatos „Albirex“, Jap

Jeffas Garrettas „Jonava“ 13,9 Chemnico „Niners“, Vok

Martynas Varnas „Šiauliai“ 13,8 Panevėžio „Lietkabelis“

Bradas Davisonas „Nevėžis“ 13,7 Alikantės „Lucentum“, Isp 2

Martynas Echodas „Rytas“ 13,5 Vilniaus „Rytas“