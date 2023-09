Pasirengimo cikle „Šiaulius“ į priekį vedęs naujokas patyrė traumą, prognozės – ne pačios geriausios

„Sezoną teko pradėti be Dachono, kuris treniruotės metu patyrė čiurnos traumą, – „Facebook“ socialiniame tinkle rašo „Šiaulių“ klubas. – Žaidėjui įtariamas padikaulio raiščių įplyšimas. Tikslesni tyrimai bus atlikti rytoj (antradienį – red.). Prognozuojama, kad be krepšinio Dachonas praleis nuo 8 iki 10 savaičių. Pasiruošimo etape amerikietis buvo vienas ryškiausių komandos žaidėjų (12,3 tšk., 4,8 atk. kam., 4,2 rez. perd., 2,3 per. k.).“

Šiauliečiai pirmajame „Betsafe-LKL“ mače po įnirtingos kovos 66:68 turėjo pripažinti Vilniaus „Wolves“ pranašumą.