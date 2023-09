Įkvepiantis „Žalgiris“: penki argumentai, kodėl K. Maksvyčio komandos laukia solidus Eurolygos sezonas

2022–2023 m. Eurolygos sezone žalgiriečiai iškovojo 19 pergalių ir patyrė 15 pralaimėjimų. Tai „Žalgiriui“ leido užimti 7-ąją vietą bei patekti į ketvirtfinalio seriją. Tiesa, joje didelių šansų prieš „Barcelona“ klubą žalgiriečiai neturėjo (0–3).

Vis dėlto praėjęs sezonas parodė, kad K.Maksvyčio „Žalgiris“ turi aiškų veidą – kovingas, energingas ir greitas.

Pasiekti „Top 8“ etapą nesutrukdė net lyderio Keenano Evanso trauma, kurią gynėjas patyrė pirmoje sezono pusėje. Jį laikinai pakeitė amerikietis Isaiah Tayloras. Tik sezono gale po traumos grįžo ir Tyleris Cavanaugh, kurį keitė italas Achille Polonara. Vis dėlto pastarasis vilčių nepateisino.

Net ir po šių turbulencijų žalgiriečiai pasiekė sezono tikslus – susigrąžino Lietuvos čempionų vardą ir pateko į Eurolygos „Top 8“ etapą.

Tad šios vasaros „Žalgirio“ atlikti darbai įkvepia dar labiau. Portalas lrytas.lt pateikia penkis argumentus, kodėl ateinantis kauniečių Eurolygos sezonas turėtų būti dar geresnis nei praėjęs.

Pasveikęs K.Evansas ir atvykęs N.Mitrou-Longas

Achilo traumą patyręs 27-erių K.Evansas per vasarą išsilaižė žaizdas ir vėl grįžo ant parketo. Krepšininkas debiutinėse šio Lietuvos krepšinio lygos sezono rungtynėse su „Gargždais“ (107:55) aikštėje praleido 16 min., per jas įmetė 10 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 11 naudingumo balų.

Akivaizdu, kad žaidėjui dar reikės šiek tiek laiko, kol pilnai atgaus buvusią sportinę formą, tačiau jo sugrįžimas – didelis impulsas „Žalgiriui. Praėjusiame Eurolygos sezone jis spėjo sužaisti 17 rungtynių, per jas pelnydavo po 15,9 taško, atlikdavo 3,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo beveik 18 naudingumo balų.

Maža to, artėjančiame sezone jis turės solidų pagalbininką. „Žalgiris“ vasarą pasirašė sutartį su 30-mečiu kanadiečiu Nazu Mitrou-Longu. Atakuojantis gynėjas praėjusiame sezone žaidė Milano „Olimpia“ gretose, kur pelnydavo po 7,4 taško. Eurolygos patirtis – labai svarbus faktorius. Taiklumu garsėjantis krepšininkas ne tik padės K.Evansui, bet ir paįvairins bei išplės „Žalgirio“ žaidimą.

Be to, šiems žaidėjams talkins ir 29-erių Lukas Lekavičius, per eilę metų įrodęs, jog yra svarbi „Žalgirio“ komandos dalis.

Komandą papildė solidus metikas

Praėjusiame sezone žalgiriečiai vertėsi be tikro snaiperio. Nors komandos sudėtyje buvo Karolis Lukošiūnas, visiems buvo akivaizdu, kad šis žaidėjas nepriaugo Eurolygos lygio.

Maža to, aukštaūgių gretose įvykusi rokiruotė tarp T.Cavanaugh ir A.Polonaros taip pat nedavė tokių vaisių, kokių tikėjosi „Žalgiris.

Tad šią vasarą kauniečiai užmetė tinklus ant Brady Maneko – sunkiojo krašto puolėjo, galinčio sėkmingai plėsti aikštę ir atakuoti iš toli. Tai 25-erių 206 cm ūgio amerikietis puikiai įrodė debiutinėse rungtynėse prieš „Gargždus“, kai pataikė net 7 tolimus metimus iš 9 bandymų.

Praėjusiame sezone amerikietis žaidė Bursos „Tofas“ klube, kur per 11 sužaistų rungtynių rinko po 15,3 taško, tritaškius mesdamas beveik 35 proc. taiklumu.

Atsarginis krašto puolėjas turėtų puikiai tikti K.Maksvyčio schemose, kuriose praėjusį sezoną tokio žaidėjų labai trūko.

Antrasis I.Brazdeikio sezonas

Ignas Brazdeikis vasarą pratęsė sutartį su „Žalgiriu“, tad tai jam bus antrasis sezonas Europoje. Vasarą poilsio beveik neturėjęs krepšininkas buvo išvykęs į JAV, kur dalyvavo NBA klubų peržiūrose, tačiau galiausiai vis tiek liko Kaune. Jis taip pat atstovavo Lietuvos rinktinei pasaulio čempionate, kur jo žaidimas, palyginti su praėjusiais metais, atrodė kur kas solidžiau.

Krepšininkas pasaulio čempionate priiminėjo teisingus sprendimus puolime: kai reikėdavo – mesdavo, kai matydavo laisvą komandos draugą – atiduodavo perdavimą. Teisingų sprendimų priėmimo jam trūko debiutiniame Eurolygos sezone, tačiau praktika davė vaisių.

K.Maksvyčiui reikės solidaus I.Brazdeikio indėlio puolime, kur jo vaidmuo artėjantį sezoną turėtų dar labiau išaugti.

Maža to, puolėjų grandyje „Žalgiris“ išsaugojo kapitoną Edgarą Ulanovą ir Arną Butkevičių, tad komandos sudėties gylis išties atrodo įspūdingai.

R.Šmito lyderystė

Latvis Rolandas Šmitas jau praėjusiame sezone buvo vienas svarbiausių „Žalgirio“ komandos žaidėjų, tad antrasis sezonas jam turėtų būti dar sėkmingesnis. Pasitikėjimo savimi 28-erių aukštaūgis turėjo įgauti ir Latvijos rinktinėje, su kuria pasaulio čempionate iškovojo 5-ąją vietą.

Nacionalinėje komandoje R.Šmitas buvo vienas lyderių, per mačą rinkęs po 13 taškų ir 4,4 atkovoto kamuolio.

Vidurio puolėjo ir sunkiojo krašto pozicijose galintis žaisti latvis Kaune užims svarbų vaidmenį ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų.

Antrasis K.Maksvyčio sezonas Eurolygoje

Praktiškai be poilsio dirbantis K.Maksvytis vis tvirčiau jaučiasi elitinių Europos trenerių sąraše. Prie to prisidėjo ir dvi vasaros paeiliui su Lietuvos rinktine, kur pergalės prieš JAV rinktinės trenerį Steve'ą Kerrą ir Graikijos vedlį Dimitrį Itoudį darbėniškiui tikrai turėjo įpūsti papildomo pasitikėjimo savimi.

Praėjusiame sezone K.Maksvytis įrodė, kad taktiškai yra pajėgus vadovauti Eurolygos klubui, o šios vasaros „Žalgirio“ papildymai jam turėtų suteikti dar daugiau galimybių.

Kauniečiai penktadienį sužais draugiškas rungtynes Kipre, kur susikaus su Pirėjo „Olympiakos“ klubu. Šeštadienį žalgiriečiai išbandys jėgas su Belgrado „Crvena zvezda“ komanda.