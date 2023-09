Įžaidėjo toliau ieškantis M. Kiltinavičius: „Turėjome absoliučią iniciatyvą ir nesugebėjome tuo pasinaudoti“

„Vertinu (rungtynes – red.) tikrai labai gerai. Manau, kad tai buvo mūsų rungtynės. Gaila, kad paleidome pergalę. Turėjome absoliučią iniciatyvą ir nesugebėjome tuo pasinaudoti, – dėstė Mažeikių ekipos vyriausiasis treneris M.Kiltinavičius.

– Kokios to priežastys? Manau, kad truputį pavargome. Matomai, kad dėl to nuovargio, o gal ne tik dėl nuovargio, mums dar reikia išmokti (detales – red.) – per dažnai siuntėme „Juventus“ prie baudų metimo linijos. Mes metėme 8 baudos metimus, jie metė 30. Tai yra didžiulis skirtumas, kuomet rungtynės yra taškas į tašką.

Labai didžiuojuosi vyrais. Manau, kad žaidėme gerą krepšinį ir buvome verti pergalės, bet kažko pritrūko. Žiūrėsime vaizdo analizę, gilinsimės, stengsimės spręsti tai, ką reikia spręsti.“

Mažeikių ekipą prieš pat sezono pradžią paliko Vaidas Kariniauskas, kuris persikėlė į Vilniaus „Wolves“. „Vilkai“ aktyvavo įžaidėjo sutartyje esančią dvidešimties tūkstančių eurų išpirką, kurią gavo Mažeikių klubas.

Anot M.Kiltinavičiaus, klubas ieško naujojo įžaidėjo, o jo įsigijimas padėtų kitiems žaidėjams jaustis geriau aikštelėje.

„Šiam momentui ieškome tik įžaidėjo, o priklausomai nuo to, koks bus įžaidėjas, pasižiūrėsime, ar liks pinigų“

Be jokios abejonės (paklaustas, ar mano, kad pagrindinio įžaidėjo įsigijimas padėtų kitiems krepšininkams -red.). Man reikalingas dar vienas žmogus, kuris kontroliuotų tai, kas vyksta aikštelėje. Martynas (Paliukėnas – red.) gerai žaidžia įžaidėju, man patinka, ką jis daro, bet mes kartais pametame kontrolę, sužiūrėjimą, žinojimą, kas vyksta aikštelėje. Kartais mums trūksta tikslumo išpildyme, kuomet kuriame metimus kitiems“, – aiškino M.Kiltinavičius.

Mažeikių „M Basket“ mače su Utenos „Juventus“ išmetė 26 tritaškius, o pataikė 10 (38,4 proc. – red.). Ar mažeikiškiai pernelyg nepiktnaudžiavo metimais iš toli?

„Ne, nesutinku. Ne per daug tritaškių. Andris (Misteris) išsiemtė keturis, Calebas (Huffmanas) išsimetė keturis, Danielis (Dolencas) išsimetė penkis. Krepšinyje taip būna, kad reikia pataikyti į skylę. Mums šiandien kartais nepasisekė“, – tvirtino M.Kiltinavičius.

Kas visgi pasikeitė trečiajame kėlinyje, kuomet Mažeikių ekipa surengė įspūdingą spurtą, kurio, tiesa, pergalei neužteko?

„Trečiajame kėlinyje mes išėjome su kitokiu penketu – su Kay‘umi (Bruhnke) penktoje pozicijoje, po to sugrąžinome jį į trečią poziciją ir Danielis (Dolencas) ėjo žaisti ketvirtu numeriu. Tai mums gan ilgą laiką leido gerai gintis, kol mes nepavargome. Mes labai gerai užėmėme plotus aikštelėje, labai gerai gynėmės du prieš du situacijose. Būtent tai – gera gynyba mums leido pajausti skonį ir puolime. Krepšinis prasideda nuo gynybos.

Truputį ir prisitaikėme prie to, kaip varžovas gynėsi. Pagal tai, ką mes matėme ikisezoninėse rungtynėse, dabar varžovai naudojo truputį kitokią gynybą“, – pasakojo M.Kiltinavičius.

Martynas Paliukėnas sužaidė gerą mačą prieš buvusią komandą.

Gynėjas pernai žaidė „Juventus“ gretose, o šįmet turės didelį vaidmenį Mažeikiuose.

Tą galima buvo pamatyti jau ir pirmajame „Betsafe-LKL“ mače. Nors mažeikiškiai neturi pagrindinio įžaidėjo, nepaisant ir šio fakto, M.Paliukėno būtų laukusios nemenkos minutės.

Gynėjas prieš buvusį klubą aikštelėje praleido 27 minutes ir 19 sekundžių, per kurias spėjo pelnyti 14 taškų (7/10 dvit.).

„Jis atiduoda labai daug jėgų gynyboje. Šiandien žaidė 27-ias minutes, bet pagal tai, kiek jis atiduoda savęs aikštelėje, atrodo, kad jis žaidė 40, – auklėtinį gyrė M.Kiltinavičius. – Kadangi Martyną statome įžaidėjo pozicijoje, jis yra daugiau su kamuoliu. Mes bandome sukurti situacijas, kur jis galėtų užaštrinti arčiau krepšio. Kažkas pavyko, kažkas ne. Į pabaigą jis truputį pavargo, bet jis buvo mūsų spurto priežastis.“