Po kaltinimų NBA žvaigždei žiauriai sumušus savo merginą – lyga raginama imtis veiksmų

Prokurorai teigia, kad 23 metų „Houston Rockets“ gynėjas buvusiai WNBA žaidėjai Kysre Gondrezick, be kitų patirtų sužalojimų, sulaužė kaklo slankstelį ir padarė centimetro ilgio žaizdą virš dešinės akies, kuri atsirado dėl daugkartinių smūgių kumščiu.

Manhatano apygardos prokuroro padėjėja Mirah Curzer teisme teigė, kad tai nebuvo pirmas smurtinis K. Porterio elgesys K.Gondrezick atžvilgiu, ir tvirtino, kad krepšininkas anksčiau savo automobiliu buvo įsirėžęs į jos automobilį.

Jei ir kai galiausiai bus nustatyta, kad K.Porteris prisidėjo prie šio incidento – o tai būtų tik paskutinis iš daugybės jo epizodų už aikštės ribų nuo jo prisijungimo prie lygos 2019 m. – tai turėtų būti paskutinis smūgis jam kaip NBA žaidėjui. Apskritai, šis atvejis vertas dėmesio, kad būtų pradėtas pokalbis apie smurtą prieš moteris ir apie tai, ar ne laikas lygai pasitempti ir įgyvendinti nulinės tolerancijos tokiam elgesiui politiką ateityje.

K.Porteriui pateikti kaltinimai nėra vieninteliai kaltinimai, kurie per pastaruosius metus pateko į naujienas.

2021–22 m. sezoną „Charlotte Hornets“ puolėjas Milesas Bridgesas, rezultatyviausias komandos žaidėjas, buvo apkaltintas ir vėliau neprieštaravo kaltinimams dėl smurto artimoje aplinkoje už tai, kad praėjusią vasarą poros dviejų vaikų akivaizdoje užpuolė savo merginą.

Incidentas sulaukė daugiau dėmesio, nes prieš užpuolimą tuomet 24 metų M.Bridgesas kaip laisvasis agentas buvo pasirengęs gauti didžiulį kontraktą. Vietoj to jis praleido visą praėjusį sezoną, nepasirašė sutarties ir galiausiai pasirašė vienerių metų sutartį, pagal kurią ateinančiais metais sugrįš į „Charlotte Hornets“ ir gaus tik 8 milijonus JAV dolerių. Komisijos narys Adamas Silveris nusprendė, kad M.Bridgesas turės praleisti ir pirmąsias 10 šio sezono rungtynių, be to, kad praleido visus praėjusius metus.

Aišku, norint įgyvendinti tokią griežtą politiką, neabejotinai kiltų sudėtingų klausimų. Nacionalinė krepšinio žaidėjų asociacija (NBPA), kurios paskirtis – kiekviename žingsnyje ginti žaidėjų sutartinius interesus, neabejotinai prieštarautų tokiai pozicijai, be to, šios taisyklės turėtų nugulti Kolektyvinėje darbo sutartyje (CBA). NBPA ir NBA kolektyvinėje darbo sutartyje (CBA) nustatytos visų NBA žaidžiančių profesionalių krepšininkų darbo sąlygos, taip pat atitinkamos NBA klubų, NBA ir NBPA teisės ir pareigos.

Pagal dabartinę CBA 10 rungtynių yra mažiausia bausmė, kurią gali gauti žaidėjas, pripažinęs savo kaltę, neprieštaravęs arba nuteistas už smurtinį nusikaltimą. NBPA beveik visada sieks, kad žaidėjui būtų sumažinta bausmė, nesvarbu, kokiomis aplinkybėmis.

Ir nors dėl tokio atvejo labiau marginalūs, antraeiliai žaidėjai greičiausiai liktų be darbo, byla, susijusi su tikra, pelninga superžvaigžde, pačiai lygai būtų daug sunkiau nuryjama piliulė. Turbūt ryškiausias pastarojo meto pavyzdys: Kobe Bryantui 2003 m. buvo pateikti kaltinimai seksualiniu priekabiavimu, o Kolorado prokurorai galiausiai juos panaikino, kai moteris pareiškė nenorinti duoti parodymų. Galiausiai 2005 m. pradžioje jie pasiekė susitarimą.

Taip, gali atrodyti, kad tokiais atvejais taikyti vieno smūgio taisyklę yra griežta. Tačiau atlyginimai didėja ir dabar geriausi NBA žaidėjai už vienerius darbo metus uždirba 50–60 mln. dolerių, todėl galima teigti, kad jiems turėtų būti taikomi itin aukšti elgesio standartai, galbūt net aukštesni nei iki šiol.

Taigi, kaip NBA turėtų elgtis tokiais atvejais, kai potenciali auka persigalvoja pareikšti kaltinimus, o prokurorai atšaukia bylas? Ir panašiai, kaip lyga reglamentuotų atvejus, kai kas nors siekia perduoti bylą į civilinį teismą – kur įrodinėjimo pareiga yra visiškai kitokia – ir siekia piniginio sprendimo?

Pavyzdžiui, buvęs MVP Derrickas Rose'as 2015 m. federaliniame civiliniame ieškinyje buvo vienas iš trijų vyrų, kaltinamų narkotikų vartojimu ir grupiniu moters išprievartavimu. Užuot susitaręs dėl bylos, jis kovojo teisme ir buvo pripažintas nekaltu. Los Andželo policijos departamentas galiausiai nutraukė baudžiamąjį tyrimą, nurodydamas, kad byloje trūksta įrodymų.

A.Silveris anksčiau yra skyręs keletą kitų bausmių, susijusių su smurtu šeimoje, tačiau lygai būtų didžiulis žingsnis į priekį, jei nuo ankstesnių bausmių pereitų prie visiškos nulinės tolerancijos politikos. Pirmąjį papeikimą A.Silveris skyrė 2014 m. dėl kito „Charlotte Hornets“ komandos žaidėjo Jeffrey Tayloro, kai puolėjas prisipažino kaltas dėl nusižengimo ir gavo 24 rungtynių diskvalifikaciją (įskaitant 11 praleistų rungtynių prieš sezoną). Kita bausmė buvo paskirta 2016 m., kai gynėjas Darrenas Collisonas gavo aštuonerių rungtynių diskvalifikaciją po to, kai pripažino savo kaltę dėl nusižengimo, susijusio su smurtu šeimoje.

K.Porteris, kuris pirmadienį buvo paleistas už užstatą, turi ilgesnį incidentų už aikštės ribų stažą, dėl kurio jis gali likti už lygos ribų.

Praėjusį sezoną K.Porteris jaunesnysis NBA per 33 minutes žaidimo laiko rinko po 19,2 taško (50,1 proc. dvit., 36,6 proc. trit., 78,4 proc. baud.), atkovodavo po 5,3 atšokusio kamuolio, atlikdavo po 5,7 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuodavo 16,7 naudingumo balo vidurkį.

Reikia prisiminti, kad K.Porteris kelių incidentų Klivlande jis buvo išmestas iš „Cleveland Cavaliers“.

Jis buvo suimtas 2020 m. po to, kai pateko į vieno automobilio avariją, o policija automobilyje rado užtaisytą ginklą ir marihuanos (kaltinimai toje byloje galiausiai buvo panaikinti.) Pranešama, kad jis supyko ant Klivlando generalinio vadybininko Koby Altmano po to, kai buvo perkelta jo spintelė, o tai paskatino mainus į „Houston Rockets“. Be to, jis gavo 50 tūkst. JAV dolerių baudą iš lygos už tai, kad pažeidė COVID-19 protokolą, kai 21-aisiais lankėsi Majamio striptizo klube.

Tačiau fizinio smurto prieš moterį sąvoka yra kur kas kitokia. Ir tai turėtų žymėti ne tik K.Porterio, bet ir kiekvieno žaidėjo, turinčio privilegiją vilkėti NBA marškinėlius, elgesio ribą, daro išvadą „Sports Illustrated“.