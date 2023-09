Laisvalaikiu su komanda pasimėgausiantis ir pergalės kalviu tapęs L. Lekavičius: „Varžovai susimovė gynyboje“

„Sunkios rungtynės, tikrai. Turėjome labai gerą testą. Abejos rungtynės – labai sunkios. Žaidėme prieš fiziškas komandas, kurios gerai ginasi. Dėl to kažkiek pradžioje strigome, bet po to suradome būdų užpulti ir truputį pabėgome į priekį. Po to varžovai grįžo... nežinau, gal kažkiek atsipalaidavome, sunku pasakyti, bet džiugu, kad pavyko iškovoti pergalę“, – kalbėjo L.Lekavičius.

Anot L.Lekavičiaus, lemiamoje atakoje „Crvena zvezda“ krepšininkai padarė klaidą gynyboje, kuri jiems kainavo pergalę.

„Manau, kad varžovai susimovė gynyboje. Planas buvo panašus, bet varžovai turėjo eiti per apačią, tačiau tarp jų įvyko klaida – jie nesusikalbėjo. Pastebėjau didelį tarpą, veržiausi į kairę ranką, kuri man yra patogi, tad viskas pavyko gerai“, – apibūdino paskutinę ataką L.Lekavičius.

K.Maksvytis minėjo, kad jautėsi, jog krepšininkai yra truputį pavargę, tą patvirtino ir L.Lekavičius, kartu tikinęs, kad tai buvo ir šios stovyklos Kipre tikslas.

„Tikrai trūksta energijos. Kipre turėjome tris treniruotes, kurios buvo gan sunkios. Po to dvejos rungtynės iš eilės. Toks šios stovyklos tikslas ir buvo – užkrauti baterijas, pasitreniruoti ir turėti didelį krūvį. Manau, kad viskas gerai gavosi“, – sakė krepšininkas.

Nepaisant to, kad žalgiriečiai turėjo lieti daug prakaito krepšinio aikštelėje, jie spės kartu pasibūti ir už aikštelės ribų.

„Turėsime, – paklaustas, ar žalgiriečiai turės laisvo laiko Kipre atsakė L.Lekavičius. – Išeisime visi kartu pavalgyti, pasibūti kartu. Čia taip pat yra šios stovyklos tikslas – pasibūti kartu, kiek galima ilgiau. Suspėsime viską.“

