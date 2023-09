Naujasis Moksleivių lygos prezidentas: „Norime kokybinio augimo“

Augantis komandų ir žaidėjų skaičius, besiplečianti geografija, o svarbiausia – kokybiškesnis varžybų vykdymas. Tai tik keletas gairių, kurias nusibrėžė LIDL-MKL vadovai bei organizatoriai. Didžiausia Lietuvoje krepšinio lyga vienija apie 450 komandų, tad jas sustatyti į griežtus varžybų rėmus bei grafikus – ne pats lengviausias uždavinys.

Šiemet prie LIDL-MKL vairo stojęs naujasis prezidentas Remigijus Lapinskas iššūkių nesibaimina bei neabejoja, kad šis sezonas varžybų kartelę pakels į aukštesnį lygmenį.

„Esu verslininkas, ilgametis investuotojas, tad į projektus žiūriu strategiškai, nesivadovauju vienadieniais šūkiais. Manau, kad kartu su visais mūsų lygos dalyviais nuosekliai augsime ir tobulėsime“, – teigė R.Lapinskas.

– Prezidente, LIDL-MKL minima kaip didžiausia šalies krepšinio lyga. Ar pelnytai?

– Šiemet vien A divizionuose turime 105 komandas, B divizionuose – 94-ias ir C divizionuose – net 157-ias. Dar vyksta „Pirmojo iššūkio“ varžybų ir U-19 pirmenybių registracija. Tad pasieksime apie 450 ekipų. Skaičiai rodo, kad Lietuvos krepšinio federacijos pernai įvesta trijų divizionų sistema visiškai pasiteisino. C diviziono dėka stipriai plečiama dalyvių geografija. Matome, kad ir B diviziono lygis gerokai išaugęs. Nuo šio sezono U-17 pirmenybės taip pat vyks trijose divizionuose. Šiemet debiutuoja ir U-13 merginų čempionatas. Tokiu būdu šio amžiaus merginoms sudarysime galimybę nuosekliai, be nereikalingo streso varžytis su savo bendraamžėmis, o ne su vyresnėmis varžovėmis.

– Praėjusiame sezone startavo MKL 3x3 pirmenybės. Kokie planai dėl šios smarkiai populiarėjančios krepšinio atmainos?

– Varžybos pasiteisino, tad žengiame toliau. Numatyti trys reguliaraus sezono turai, vyksiantys per moksleivių atostogas, kad kuo daugiau vaikų turėtų galimybę jose dalyvauti. Kviečiame visus Lietuvos miestus bei miestelius kreiptis į lygą dėl šių įdomių bei dinamiškų varžybų apsilankymo ir rengimo. Jas kovo 10-ąją vainikuos finalinis etapas.

– Kitas daug šurmulio keliantis lygos renginys – „Žvaigždžių diena“. Ar yra naujienų dėl šios šventės?

– Norime pasidžiaugti, jog vasario 10 d. „Žvaigždžių diena“ kilnos sostinės ASG arenos stogą. Dėkojame šios arenos savininkams, sudariusiems sąlygas MKL įkelti koją į vieną geriausių šalies arenų. Tikimės surengti atitinkamo lygio renginį, kuriame laukiame ne tik pirmenybių dalyvių, bet ir jų artimųjų, sirgalių, visų, kuriems įdomūs mūsų lygoje augantys krepšinio perliukai.

– Gal jau aiškios datos, kada bus surengti visų divizionų finaliniai ketvertai?

– Visas kalendorius jau sudarytas atsižvelgiant į visų dalyvių interesus. Jį rasite mūsų svetainėje. Taip pat su mokyklų atstovais išdiskutuota ir nugludinta varžybų sistema. Rugsėjo 20 d. turėjome MKL mokyklų tarybos posėdį, kuriame pasitvirtinome nuostatus bei sezono gaires. Šiemet keisis „Pirmojo iššūkio“ sistema, nes varžybos bus suskaidytos etapais, kurie bus rengiami skirtinguose miestuose.

– Tokio masto turnyro rengimas būtų neįmanomas be rėmėjų. Ar yra naujienų šioje srityje?

– Išties, finansinių iššūkių netrūksta, bet padedami ištikimų rėmėjų su jais susitvarkome. Pirmiausia reiktų padėkoti LIDL bendrovei, kuri lieka generaline lygos rėmėja. Kamuoliais, inventoriumi mus aprūpina įmonė „Skorpiono takas“, „Adikopas“ atnaujins visų A divizionų komandų aprangas. Pavyko pritraukti ir naujų rėmėjų – žemės ūkio bendrovę „Auga Group“, žinomą saldumynų gamintoją iš Šiaulių – įmonę „Rūta“, įmonę „Bleiras Logistics“, prekės ženklą „Solidu“.

– Ko palinkėtumėte MKL dalyviams ir organizatoriams startuojančiame sezone?

– Dalyviams – pergalių, o visam MKL kolektyvui ir bendražygiams linkiu ištvermės ir kantrybės, nes be to nepavyks atlaikyti ilgo ir turiningo mūsų sezono (šypsosi). Manau, kad visi drauge suprantame išskirtinę šios lygos reikšmę Lietuvos krepšinio piramidėje ir jaučiame savo dalyvavimo lygoje prasmę bei atsakomybę.