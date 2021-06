Pasaulio sporto savaitė: taiklus C. Ronaldo, lengvaatlečio pasaulio rekordas ir R. Nadalio sprendimas

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės pasaulio sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Birželio 15 d. Portugalas Cristiano Ronaldo tapo rezultatyviausiu visų laikų Europos futbolo čempionatų žaidėju. Jis per Budapešte vykusias rungtynes, kuriose Portugalija nugalėjo Vengriją 3:0, įmušė du įvarčius. Penktame Europos čempionate dalyvaujantis C.Ronaldo per šiuos turnyrus pelnė 12 įvarčių.

Birželio 16 d. Madrido „Real“ futbolo klubas paskelbė, kad nepratęs sutarties su ilgamečiu kapitonu 35-erių Sergio Ramosu. Jis žaidė „Real“ nuo 2005 m., penkis kartus tapo Ispanijos čempionu ir keturis kartus – Čempionų lygos nugalėtoju.

Birželio 16 d. Europos futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji komanda, užsitikrinusi teisę žaisti atkrintamosiose varžybose. Ja tapo Italijos rinktinė, antrajame ture Romoje nugalėjusi Šveicariją 2:0 ir iškovojusi antrąją pergalę.

Birželio 17 d. Valensijoje ir Strasbūre prasidėjo Europos moterų krepšinio čempionatas. Atidarymo rungtynėse čempionės vardą ginanti Ispanija pralaimėjo Baltarusijai 51:53.

Birželio 17 d. 20-ies Didžiojo kirčio teniso turnyrų nugalėtojas, ATP reitinge trečiąją vietą užimantis ispanas Rafaelis Nadalis paskelbė, kad dėl nuovargio nedalyvaus šių metų Vimbldono atvirajame čempionate ir Tokijo olimpinėse žaidynėse.

Birželio 17 d. Buvęs Italijos futbolo rinktinės vartininkas 43 metų Gianluigi Buffonas pasirašė dviejų sezonų sutartį su „Parma“ klubu, kuriame žaidė 1995-2001 m. G.Buffonas išvykęs iš „Parma“ komandos 19 sezonų praleido Turino „Juventus“ klube. „Parma“ šiais metais iškrito į Italijos antrąją lygą.

Birželio 18 d. Jaundėje (Kamerūnas) Afrikos moterų rankinio čempionato finale Angola nugalėjo Kamerūną 25:15. Bronzos medalius laimėjo Tunisas. Angola čempione tapo 14-ąjį kartą per 24 turnyrus ir trečią kartą iš eilės.

Birželio 19 d. Amerikietis lengvaatletis Ryanas Crouseris pasiekė rutulio stūmimo pasaulio rekordą. Judžine (Oregonas, JAV) vykusiose varžybose jis rutulį nustūmė 23,37 m. Nuo 1990 metų rekordas priklausė kitam amerikiečiui Randy Barnesui (23,12 m).

Birželio 19 d. Europos futbolo čempionate baigėsi antrasis turas. Antrąsias pergales iškovojo ir teisę žaisti atkrintamosiose varžybose užsitikrino Italija (A grupė), Belgija (B grupė) ir Nyderlandai (C grupė). Galimybę patekti į atkrintamąsias varžybas prarado tik abejas rungtynes pralaimėjusi Šiaurės Makedonija (C grupė). Per du turus daugiausiai įvarčių įmušė čekas Patrikas Schickas ir portugalas Cristiano Ronaldo (po 3). Sekmadienį kelialapį į atkrintamąsias varžybas iškovojo A grupėje antrąją vietą užėmęs Velsas.

Birželio 19 d. San Chuane (Puerto Rikas) Amerikos moterų krepšinio čempionato finale JAV nugalėjo Puerto Riką 74:59. Bronzos medalius iškovojo Brazilija. JAV rinktinė Amerikos čempione tapo ketvirtąjį kartą (praėjusius kartus – 1993, 2007 ir 2019 m.). Puerto Rikas pirmą kartą žaidė finale, o Kanada pirmą kartą neiškovojo medalių.

Birželio 19 d. Atėnuose moterų vandensvydžio pasaulio lygos baigiamojo etapo finale JAV nugalėjo Vengriją 14:8. Bronzos medalius iškovojo Rusija. Amerikietės pasaulio lygos nugalėtojomis tapo 14-ąjį kartą per 17 turnyrų ir septintąjį kartą iš eilės. Vengrės medalius iškovojo antrą kartą (pirmą – per 2004 m. vykusį pirmąjį turnyrą), rusės ketvirtą kartą iš eilės laimėjo bronzos medalius.

Birželio 20 d. San Diege golfo JAV atvirojo čempionato (trečiojo Didžiojo kirčio turnyro) nugalėtoju tapo ispanas Jonas Rahmas, antrąją vietą užėmė Louisas Oosthuizenas iš Pietų Afrikos. 26-erių J.Rahmas laimėjo pirmąjį Didžiojo kirčio turnyrą ir tapo pirmuoju Ispanijos golfo žaidėju, nugalėjusiu JAV čempionate.

Birželio 20 d. Hohenšteine motociklų lenktynių Didžiojo prizo Vokietijos etapo nugalėtoju tapo ispanas Marcas Marquezas („Honda“), antrąją vietą užėmė portugalas Miguelis Oliveira (KTM), trečiąją – prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“). Po aštuonių etapų bendrojoje įskaitoje pirmauja F.Quartararo (131 taškas), prancūzas Johannas Zarco („Ducati“, 109) ir australas Jackas Milleris („Ducati“, 100).

Birželio 20 d. Kastelete „Formulės-1“ čempionato Prancūzijos etapo nugalėtoju tapo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull-Honda“), antrąją vietą užėmė britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“), trečiąją – meksikietis Sergio Perezas („Red Bull-Honda“). 23-ejų M.Verstappenas laimėjo 13-ąsias lenktynes „Formulės-1“ karjeroje. Po septynių etapų bendrojoje įskaitoje pirmauja M.Verstappenas (131 taškas), čempiono vardą ginantis L.Hamiltonas (119) ir S.Perezas (84).

Birželio 20 d. Teniso turnyro Halėje (Vokietija, „ATP 500“) finale prancūzas Ugo Humbert‘as nugalėjo rusą Andrejų Rubliovą 6:3, 7:6. Turnyro Karalienės klube (Londonas, „ATP 500“) finale italas Matteo Berrettini nugalėjo britą Cameroną Norrie 6:4, 6:7, 6:3. 25-erių M.Berrettini iškovojo penktąjį titulą (tarp jų – antrąjį šiais metais), 22-ejų U.Humbert‘as – trečiąjį titulą. Vokietijos atvirojo čempionato („WTA 500“) finale rusė Liudmila Samsonova nugalėjo šveicarę Belindą Benčič 1:6, 6:1, 6:3. 22-ejų L.Samsonova iškovojo pirmąjį titulą.

Birželio 20 d. Baigėsi moterų tinklinio pasaulio lygos pagrindinis etapas. Jo nugalėtoja tapo 14 iš 15 rungtynių laimėjusi JAV rinktinė. Į finalo ketvertą taip pat pateko Brazilija (13), Japonija (12) ir Turkija (11). Finalo ketvertas vyks birželio 24-25 d.