„Hockey Punks“ ledo ritulininkai pirmajame IIHF Kontinentinės taurės etape rungtyniaus Vilniuje

Paskutinį kartą tarptautinės ledo ritulio federacijos IIHF organizuojamame Europos ledo ritulio klubų Kontinentinės taurės turnyre mūsų šalies atstovai – Elektrėnų „Energija“ kovėsi daugiau nei prieš dešimtmetį – 2010 metais.

Vilniaus „Hockey Punks“ varžovais B grupėje Vilniuje burtų keliu tapo Islandijos „Skautafelag Akureryar“, Estijos Tartu Valk 494, Serbijos Belgrado „Crvena Zvezda“ komandos.

Kitoje A grupėje varžysis Rumunijos Corona Brasov (turo šeimininkai), Kroatijos Zagrebo „Mladost“, Ispanijos FC Barcelona ir Turkijos Stambulo Buz Beykoz

Grupių nugalėtojai pateks į sekantį etapą. Jeigu mūsų šalies atstovai sugebėtų užimti pirmąją vietą, tuomet antrajame etape Budapešte jų lauktų šeimininkai „Ferencvarosi TC“, taip pat Latvijos Rygos „Olimp“ bei Ukrainos Kijevo „Sokil“ klubai.

Kitos – A grupės nugalėtojų lauks Italijos „Asiago Hockey“, Prancūzijos „Amiens Gothigues“ ir Slovėnijos „Acroni Jesnice“ komandos

„Hockey Punks“ vadovas Šarūnas Kuliešius su grupės vertinimais yra atsargus.

„Įdomu bus pasivaržyti tarptautinėje arenoje. Senokai Lietuvos komandos to nedarė, nors pernai su kaimynais jau kovojome Baltijos lygoje. Taip būtų naujas puslapis mūsų klubo veikloje. Be to svarbu ir tai, kad Lietuvoje Kontinentinės taurės rungtynės vyks pirmą kartą šalies ledo ritulio istorijoje.

Reikia pripažinti, kad su burtais pasisekė, nes kitoje pusėje esantys Rumunijos čempionai turi kur kas didesnį biudžetą, būtų labai sunku su jais kovoti. Žvelgiant į mūsų grupę atrodo, kad turime šansų eiti toliau. Be abejo pamename, kad pernai Estijos čempionai Baltijos lygos rungtynėse gan dideliu skirtumu nugalėjo „Kaunas Hockey“ komandą, bet tose rungtynėse buvo ir sėkmingų rikošetų jų pusėje ir, manau, rezultatas neatspindi komandų pajėgumo. Bet kokiu atveju namuose turėsime šansų nugalėti ir juos ir kitus varžovus.

Aišku tai, kad tarptautinėje arenoje visuomet būna sunku – nesvarbu, kad žaidi ir ne su ledo ritulio šalių atstovais, bet žaidėjai tokiuose turnyruose žino, kad atstovauja ir savo šalį ir dėl to kaunasi negailėdami jėgų.

Be to visi suprantame, kad kuomet varžosi klubai, tarptautiniai reitingai nėra svarbūs – didelį biudžetą gali turėti bet kokios šalies komanda. Todėl svarbiausia turim galvoti apie save ir atlikti savo namų darbus – sukomplektuoti komandą, tinkamai pasiruošti sezonui, tuomet galėsime deramai atstovauti sostinę ir šalį Kontinentinės taurės varžybose“.