20 beprotiškų skaičių iš 2020-ųjų Tokijo olimpinių žaidynių: kuo unikalus Kazachstano pasirodymas?

Portalas slate.com surinko keisčiausią ir sensacingiausią pastarųjų savaičių statistiką. Šie 20 skaičių nebuvo giliai paslėpti, bet gali nustebinti ne vieną.

1. JAV beisbolo rinktinės sidabro medalio laimėtojas Eddy Alvarezas anksčiau 2014 metais buvo iškovojęs trumpojo čiuožimo sidabro medalį, todėl jis buvo šeštasis sportininkas, vasaros ir žiemos olimpinėse žaidynėse pelnęs įvairių sporto šakų medalius.

2. Po daugiau nei šešių valandų važiavimo dviračiu vyrų plento lenktynėse skirtumas tarp antros ir devintos vietos buvo mažesnis nei sekundė.

3. Amerikietis plaukikas Caelebas Dresselis, iškovojęs penkis aukso medalius, tapo 11-uoju olimpiečiu, laimėjusiu bent tiek aukso apdovanojimų vienose žaidynėse. Tačiau Tokijuje jis nelaimėjo daugiausiai medalių. Australijos plaukikė Emma McKeon, pelniusi keturis aukso ir tris bronzos medalius, tapo antrąja moterimi, pelniusia septynis medalius vienose olimpinėse žaidynėse.

4. Per pirmąsias 24 olimpines žaidynes (vasarą ir žiemą) maža Europos tauta San Marinas neiškovojo jokio medalio. Tokijuje jis laimėjo tris: komandų sidabrą šaudant į skraidančius taikinius, bronzą moterų šaudyme į skraidančius tailknius ir bronzą vyrų iki 86 kg laisvosiose imtynėse. Tai yra mažiausia tauta pagal gyventojų skaičių – tik 33 600 gyventojų – laimėjusi medalį.

5. San Marino laimėjimai reiškia, kad jis pelnė 1 medalį 11 200 gyventojų – tai didžiausias visų vasaros olimpinių žaidynių santykis. Kad JAV būtų toks pat santykis, reikėtų iškovoti maždaug 29 600 medalių – daugiau nei buvo įteikta visų vasaros olimpinių žaidynių istorijoje.

6. Vokietijos jojimo sportininkė Isabell Werth padarė neprilygstamą karjeros žygdarbį. Pelniusi aukso ir sidabro medalius jojimo varžybose Tokijuje, ji tapo pirmąja, kuri laimėjo kelis medalius per šešerias skirtingas žaidynes. Turėdama septynis aukso ir penkis sidabro medalius, ji finišavo pirmoji ar antroji visuose 12 olimpinių rungčių, kuriuose dalyvavo.

7. Krepšinis 3 prieš 3 žaidžiamas iki 21 taško. Vienose rungtynėse Kinijos žaidėjas Hu Jinqiu paisiekė turnyro rekordą – 17 taškų, tačiau likę žaidėjai pelnė tik vieną ir Kinija pralaimėjo 21: 18 Nyderlandams.

8. JAV moterų krepšinio rinktinės vidutinis ūgis buvo 185,4 cm, o tai prilygo aukščiausio žaidėjo ūgiui jų finalo varžovėje Japonijos komandoje.

9. Gruzijos atstovas Laša Talachadzė taip dominavo vyrų sunkiosios atletikos svorio kategorijoje per 109 kg, kur pasiekė pasaulio rekordą (488 kg), kad skirtumas tarp pirmos ir antros vietos rezultato buvo didesnis nei skirtumas tarp antrosios ir aštuntosios vietos.

10. Kita gruzinė, šaulė Nino Salukvadzė, pasiekė kitokį rekordą: ji tapo pirmąja moterimi (ir ketvirtąja sportininke apskritai), dalyvavusia devyneriose olimpinėse žaidynėse. Tuo metu ispanų ėjikas Jésusas Ángelis García tapo pirmuoju asmeniu, kuris dalyvavo aštuoneriose olimpinėse žaidynėse ir niekada nepelnė medalio. Tačiau nė vienas jų nebuvo seniausias Tokijuje; tai buvo 66 metų Australijos jojikė Mary Hanna.

11. 13-metė Sky Brown iš Didžiosios Britanijos pelnė bronzą moterų riedlenčių parko rungtyje, tačiau ji nebuvo jauniausia ant podiumo. Ši garbė atiteko 12-metei sidabro medalio laimėtojai japonei Kokonai Hiraki.

12. Įskaitant 19-metę aukso medalio laimėtoją japonę Sakurą Yosozumi, bendras moterų riedlenčių parko rungties medalių laimėtojų amžius buvo mažesnis nei dviejų varžovų vyrų rungtyje: 46 metų Rune Glifbergo iš Danijos ir Dalaso Oberholzerio iš Pietų Afrikos.

13. Per ankstesnes devynerias vasaros olimpines žaidynes Kataras niekada nebuvo laimėjęs aukso medalio. Tokijuje auksą šaliai iškovojo sunkiaatletis Faresas El-Bakhas ir šuolininkas į aukštį Mutazas Essa Barshimas.

14. Sportinis laipiojimas turėjo keistą taškų skaičiavimo formatą – taškai iš trijų skirtingų laipiojimo disciplinų buvo dauginami, kad būtų gautas galutinis reitingas. Jei paskutinėje disciplinoje pirmoje vietoje būtų buvęs čekas Adomas Ondra, jis būtų laimėjęs aukso medalį, tačiau užėmęs antrą vietą, jis bendroje įskaitoje finišavo tik šeštas.

15. Moterų laipiojimo varžybose japonė Miho Nonaka iškovojo sidabrą, bet nė vienoje disciplinoje nepasirodė geriau nei trečia, o jos tautietis Akiyo Noguchi iškovojo bronzą, būdamas ketvirtas visose trijose disciplinose.

16. Nepaisant to, kad neiškovojo medalio, Nyderlandų moterų futbolo komanda per ketverias rungtynes pelnė rekordinius 23 įvarčius, o Vivianne Miedema pelnė 10 įvarčių. Ankstesnis moterų rekordas bet kuriose olimpinėse žaidynėse buvo šeši įvarčiai. Jo vidurkis – 2,5 įvarčio per rungtynes – buvo didesnis nei bet kurios kitos komandos Tokijuje.

17. Auksą laimėjusioje Kanados moterų futbolo rinktinėje iš 22 žaidėjų buvo 14 jaunesnių nei 27 metų, o bronzos medalių laimėtojoje JAV – tik keturios. Dvidešimtmetė Julia Grosso, pelniusi pemtingą įvartį baudinių serijoje, buvo jaunesnė už bet kurią JAV futbolininkę.

18. Venesuelos atstovė Yulimar Rojas pagerino moterų trišuolio pasaulio rekordą – 15,67 metro. Iš šešių kartų, kai moteris peržengė 15,40 metrų barjerą, penkis kartus tai padarė Y.Rojas, įskaitant tris kartus šiais metais.

19. Japonai Junas Mizutani ir Mima Ito pelnė auksą stalo teniso mišrių porų turnyre. Tai buvo pirmasis auksas, kurio Kinija nesugebėjo laimėti stalo teniso varžybose nuo 2004 m.

20. Kazachstanas iškovojo aštuonis medalius, ir visi jie buvo bronzos. Nė viena šalis dar niekada nėra pelniusi tiek medalių be aukso ar sidabro.