Antrasis Edgaro Matako finalas Tokijuje – asmeninis rekordas ir penktoji vieta

Tokijo olimpiniame baseine E. Matakas į vandenį nėrė šeštame takelyje takelyje ir įpusėjus distancijai laikėsi šeštoje pozicijoje.

Antroje plaukimo dalyje regėjimo negalią turinčiam kauniečiui pavyko aplenkti vieną varžovą ir finišuoti penktam. Nuotolis įveiktas per 1 min. 16.27 sek. Tai – naujas asmeninis ir mūsų šalies aklųjų bei silpnaregių rekordas.

Paralimpiniu čempionu tapo olandas Rogieras Dorsmanas (1 min. 11.22 sek.), sidabras atiteko japonui Keiichiui Kimurai (1 min. 11.87 sek.), bronza pasipuošė kinas Bozunas Yangas (1 min. 12.62sek.).

„Šioje rungtyje padariau viską, ką galėjau. Reikia pripažinti, kad aš jos per daug neakcentavau. Aš esu sprinteris, neturiu greičio antroje distancijos pusėje. Be to, mano pagrindinis plaukimo stilius – laisvas, o ne krūtine. Jeigu norėčiau šiame stiliuje kažko daugiau, reikėtų labai keisti treniruotes. Esu patenkintas. Svarbiausia, kad pasigerinau asmeninį rezultatą.

Nei aš šioje rungtyje favoritas, nei stiprus esu. Taip, Europoje laimėjau, tas tiesa. Bet reikia pripažinti, kad šiuo metu dar nesu konkurencingas šioje rungtyje.

Žiauriai gerai vertinu šias žaidynes. Antros mano žaidynės, medalis iškovotas. Ko daugiau reikia? Aišku, tikriausiai visi laukė to aukso, nors apie tai garsiai ir nekalba. Bet aš labai džiaugiuosi trečia vieta. Yra kur tobulėti. Grįšiu į Lietuvą, pasidžiaugsiu truputį ir vėl prie darbų“, – po finišo sakė E. Matakas.

Trečiadienio rytą vykusioje atrankoje E. Matakas nuotolį įveikė per 1 min. 17.41 sek. ir savo plaukime buvo antras, o bendroje įskaitoje pademonstravo ketvirtą rezultatą. Greičiau už E. Mataką atrankoje plaukė R. Dorsmanas (1 min. 11,91 sek.), B. Yangas (1 min. 12.98 sek.) ir K. Kimura (1 min. 14.05 sek.).

Praėjusį penktadienį E. Matakas iškovojo Lietuvai bronzos medalį plaukdamas 50 metrų laisvu stiliumi.

E. Matakas yra antras Lietuvos paralimpietis, kuriam pavyko iškovoti medalį paralimpinėse žaidynėse. 2004 m. Atėnuose sidabro apdovanojimą mūsų šaliai pelnė Kęstutis Skučas.

22-ejų kauniečiui tai buvo antros paralimpinės žaidynės karjeroje. 2016 m., būdamas vos 17-os, jis debiutavo Rio de Žaneiro paralimpinėse žaidynėse ir buvo rinktinės vėliavnešys per atidarymą.

E. Matakas ir jo treneris R. Leonas į Vilnių grįš rugsėjo 2 d., ketvirtadienį 18 val. reisu per Helsinkį. Kartu keliauja žaidynėse debiutavę lengvaatlečiai Oksana Dobrovolskaja ir Andrius Skuja.