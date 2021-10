Lietuvos sporto savaitė. Prisvilęs „Žalgirio“ pirmas blynas, futbolo taurės finalininkai ir Šiaulių regbininkų pergalė

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Rugsėjo 28 d. Futbolo Europos jaunimo (iki 19 m.) lygos atrankos pirmojo rato pirmosiose rungtynėse Vilniaus „Žalgiris“ namie pralaimėjo Haifos „Makabi“ 0:3.

Rugsėjo 28 d. Lijana Jakaitė tapo Europos jaunimo (iki 23 m.) sunkiosios atletikos čempione. Rovaniemyje (Suomija) vykusiame čempionate ji laimėjo svorio kategorijos iki 71 kg varžybas.

Rugsėjo 28-29 d. Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalio rungtynėse „Panevėžys“ svečiuose nugalėjo Plungės „Babrungą“ 3:1, Vilniaus „Žalgiris“ namie įveikė Kauno „Hegelmann“ 4:0. Finalo rungtynės vyks spalio 23 d. Šiauliuose.

Rugsėjo 29 d. Lietuvos vaikinų (iki 17 m.) futbolo rinktinė Europos čempionato atrankos turnyre Latvijoje nežaidė paskutiniųjų rungtynių su Latvija, nes Latvijos rinktinėje buvo nustatyti koronavirusu užsikrėtę asmenys. Nei lietuviai, nei latviai per dvejas pirmąsias rungtynes taškų neiškovojo, o du kelialapius į kitą atrankos etapą užsitikrino Čekija ir Švedija.

Rugsėjo 30 d. Ričardas Berankis teniso turnyro Orleane („ATP Challenger“) antrajame rate pralaimėjo danui Holgeriui Runei 2:6, 4:6. Pirmą kartą nuo 2020 m. kovo „Challenger“ rango turnyre dalyvavęs R.Berankis pirmajame rate nugalėjo kanadietį Braydeną Schnurą.

Spalio 1 d. 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių sidabro medalio laimėtojas, irkluotojas Saulius Ritteris paskelbė, kad baigia sportininko karjerą.

Spalio 1 d. Kauno „Žalgiris“ pirmosiose vyrų krepšinio Eurolygos rungtynėse išvykoje pralaimėjo Vilerbano ASVEL 76:88 (J.Strėlniekas 21, E.Mudiay 12). Lukas Lekavičius žaidė 200-ąsias Eurolygos rungtynes ir tapo šeštuoju šią ribą pasiekusiu Lietuvos krepšininku.

Spalio 1-3 d. Berlyne plaukimo pasaulio taurės etape Danas Rapšys laimėjo 400 m plaukimo laisvu stiliumi varžybas, užėmė antrąją vietą 200 m kompleksiniame plaukime ir trečiąją vietą 200 m plaukime laisvuoju stiliumi.

Spalio 2 d. Prasidėjo Baltijos moterų tinklinio lygos turnyras, kuriame dalyvauja trys Lietuvos komandos: „Kaunas“, Alytaus „Prekyba“ ir po sezono pertraukos grįžusi Jonavos „Aušrinė“. Jos varžosi su penkiomis Estijos ir keturiomis Latvijos komandomis. Čempionės vardą gina Talino „TalTech“.

Spalio 2 d. Ignatas Konovalovas (FDJ) Atlanto Luaros klasikinėse dviračių lenktynėse užėmė 34-ąją vietą. Nugalėjo prancūzas Alanas Riou („Arkea“).

Spalio 2 d. Rasa Leleivytė („Aromitalia-Vaiano“) „Giro dell Emilia“ dviračių lenktynėse užėmė ketvirtąją vietą (2018 m. ji buvo šių lenktynių nugalėtoja, pernai finišavo antra). Nugalėjo ispanė Mavi Garcia („Ljubljana“).

Spalio 2 d. Baltijos regbio lygos čempiono vardą apgynė Šiaulių „Baltrex“. „Baltrex“ atsakomosiose finalo rungtynėse namie pralaimėjo Kauno „Ąžuolui“ 20:25, bet prieš savaitę išvykoje laimėjo pirmąsias rungtynes 34:24.

Spalio 2 d. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) iki tol nepralaimėjusių komandų rungtynėse Utenos „Juventus“ išvykoje nugalėjo Vilniaus „Rytą“ 111:89. Lygoje kol kas nė karto nepralaimėjo Kauno „Žalgiris“ (4 pergalės) ir „Juventus“ (3 pergalės), nė karto nelaimėjo „Prienai“ (2 pralaimėjimai) ir Pasvalio „Pieno Žvaigždės“ (4 pralaimėjimai).

Spalio 2 d. Lietuvos futbolo A lygoje 9 pralaimėjimų seriją, trukusią beveik tris mėnesius, nutraukė Kėdainių „Nevėžis“, namie sužaidęs lygiosiomis su Telšių „Džiugu“ 1:1. „Nevėžis“ tęsia 15 nelaimėtų rungtynių seriją, užima paskutinę 10-ąją vietą (10 taškų per 30 rungt.) ir nuo priešpaskutinę vietą užimančios Gargždų „Bangos“ atsilieka 15 taškų.

Spalio 3 d. Lietuvos futbolo A lygoje taškus prarado lyderė Marijampolės „Sūduva“, svečiuose sužaidusi lygiosiomis su „Panevėžiu“ 1:1. Net ketverios turo rungtynės baigėsi lygiosiomis, o nugalėjo tik čempiono vardą ginantis Vilniaus „Žalgiris“, svečiuose įveikęs Gargždų „Bangą“ 3:0. Turnyre pirmauja „Sūduva“ (62 taškai per 29 rungt.), Vilniaus „Žalgiris“ (56/27), Kauno „Žalgiris“ (52/29), „Panevėžys“ (51/29) ir Kauno „Hegelmann“ (48/31).

Spalio 3 d. Lietuvos moterų futbolo lygos lyderių rungtynėse Šiaulių „Gintra“ namie nugalėjo Vilniaus „Žalgirį“ 9:1. Turnyre pirmauja „Gintra“ (45 taškai per 15 rungt.) ir Vilniaus „Žalgiris“ (34 taškai per 16 rungt.).

Spalio 3 d. Šiaulių „Ginstrektė“ moterų žolės riedulio Iššūkio taurės pirmosios pakopos turnyre Prahoje užėmė priešpaskutinę penktąją vietą. „Ginstrektė“ grupės varžybose pralaimėjo abejas rungtynes, o rungtynėse dėl penktosios vietos nugalėjo Prahos „Slavia“ 5:3.

Spalio 3 d. Evaldas Šiškevičius („Delko“) Paryžiaus – Rubė dviračių lenktynėse užėmė 33-iąją vietą. Jis važiavo lyderių grupėje, bet atsiliko, kai likus 77 km iki finišo pateko į griūtį. E.Šiškevičius šeštąjį kartą dalyvavo šiose lenktynėse ir trečią kartą nuvažiavo iki finišo. Nugalėtoju tapo italas Sonny Colbrelli („Bahrain“).

Spalio 3 d. Bulgarijos futbolo čempionas Razgrado „Ludogorec“ paskelbė, kad „pradėjo derybas dėl sutarties nutraukimo su treneriu Valdu Dambrausku“. Jis nevadovavo komandai per Bulgarijos lygos rungtynes, kuriose „Ludogorec“ svečiuose nugalėjo Sofijos „Levski“ 4:2. „Ludogorec“ pirmauja Bulgarijos lygoje (21 taškas per 8 rungt.), o Europos lygos grupės varžybose per 2 rungtynes iškovojo 1 tašką. V.Dambrauskas treniravo „Ludogorec“ klubą nuo 2021 m. sausio 3 d.