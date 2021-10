Škotijos Glazge rugsėjį vykusiose „Giants Live World Tour Finals“ galiūnų varžybose „gimė“ naujasis planetos rekordininkas – „Iron Biby“ iškėlė rąstą, kurio svoris buvo 229 kilogramai (504 svarai) ir atėmė šį prestižinį pasiekimą iš Lietuvos galiūno 46-erių Žydrūno Savicko.

8 kartus pasaulinių „Arnold Strongman Classic“ galiūnų varžybų nugalėtojas ir daugiau kaip 50 rekordų autorius Ž.Savickas ne kartą sakė, kad rąsto kėlimą laiko vienu svarbiausiu savo rekordu ir kelis kartus bandė gerinti šį pasiekimą.

2015-siais jis Brazilijoje pakartojo savo rekordinį kėlimą – 228 kg, tačiau didesnio svorio neiškėlė.

Iki šių metų rugsėjo Ž.Savicksas buvo vieninteliu galiūnu istorijoje, kuriam pakluso daugiau nei 500 svarų svėręs rąstas.

Tačiau „Iron Biby“ nuo šiol yra rekordo autorius.

Naują stabą – 29 metų 180 kilogramų galiūną Burkina Faso sostinėje Uagadugu sutiko šimtai sirgalių, mojavę plakatais: „Tu-visos tautos pasididžiavimas“ ir „Bravo čempionas“.

„Iron Biby“ rekordinio kėlimo vaizdo įrašą instagram peržiūrėjo daugiau kaip pusę milijono internautų ir jis sulaukė 130 000 teigiamų įvertinimų.

„Man tai vienas svarbiausių gyvenimo įvykių, nes nuo 2018 metų stengiausi tapti šio pasaulio rekordo savininku“, – plačiai šypsodamasis namie sakė „Iron Bibi“, stovėdamas oro uoste šalia Burkina Faso sporto ministro Dominique'o Nana.

Vienas iš didžiausių šio galiūno sirgalių Talebas Kangamba naujienų agentūrai AFP tikino, kad „Iron Biby“ tikras didvyris: „Jo dėka žmonės žino apie Burkina Fasą, o mūsų vėliava plevėsuoja net tose vietose, kur to niekada nesitikėtumėte ją pamatyti. Be to, mūsų didvyrio dėka Burkina Faso vardas yra auksinėmis raidėmis įrašytas ir į Guinnesso knygą“.

Galiūno „Iron Biby“ tikrasis vardas yra Cheickas Ahmedas Al-Hassanas Sanou.

Sportininkas augo Kanadoje ir 2009 m., būdamas 17 metų, pradėjo domėtis sunkumų kilnojimu.

Pasaulio rąstų kėlimo čempionu jis tapo 2018 metais, šį titulą jis išsaugojo ir 2019-siais.

Be rąsto kėlimo rekordo jam priklauso Guinnesso pasaulio rekordas keliant svorį virš galvos per vieną minutę. Šių metų liepos mėnesį Londono Karališkojoje Alberto salėje „Strongman Classic“ kovose jis pasiekė ir „Apolono ašies“ rekordą.

„Iron Biby“ tikina, kad ties 229 kg rąsto kėlimo rekordu jis nesustos.

„Aš kilstelėsiu šį rekordą į kitą lygį, kad jo būtų neįmanoma sumušti“, – tikino „Iron Biby“.