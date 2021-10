Susitikimo pradžioje Lietuvos rinktinė varžovėms neleido atitrūkti ir netgi pirmavo (3:2), tačiau tuomet įkrito į duobę ir rusės laimėjo atkarpą 7:0 bei susikrovė 6 įvarčių pranašumą – 9:3. Lietuvėms pavyko stabilizuoti situaciją, tačiau artėti prie Rusijos komandos nepavyko. Po pirmojo rungtynių kėlinio Lietuva turėjo 7 įvarčių deficitą – 10:17.

Antrajame kėlinyje Rusija gana greitai susikūrė dviženklį pranašumą (22:12) ir galutinai sutvirtino savo pozicijas. Per antrojo kėlinio laiką Lietuvos rinktinei kelis kartus buvo pavykę sumažinti atsilikimą iki vienženklio, tačiau susitikimo pabaigą geriau sužaidusios rusės pergalę pasiekė 14 įvarčių skirtumu – 35:21.

Lietuvos rinktinės naudingiausia žaidėja išrinkta buvo po traumos į rikiuotę sugrįžusi Roberta Stropė, kuri pasižymėjo 5 įvarčiais.

„Stovykla buvo sunki, kadangi grįžau po metų pertraukos, bet po truputį bandžiau įsivažiuoti. Varžovės tikrai labai stiprios, tad turėjome daug klaidų, daug neišnaudotų progų. Dėl to tas rezultatas toks ir gavosi.

Reikia iš šių rungtynių pasiimti pamokas. Turime sustoti ir žaisti ramiau, kadangi po kiekvieno blogo metimo, klaidos gauname greitus varžovių atsakymus.

Pirmą kartą žaidžiau „Švyturio“ arenoje, tad buvo labai malonu. Tas apdovanojimas po rungtynių man tikrai labai daug reiškia“, – kalbėjo R.Stropė.

Vyriausiasis komandos treneris Karolis Kaldinskas atskleidė, kad komandos žaidime vėl buvo per daug klaidų.

„Gerai pradėjome rungtynes, bet po to vėl prasidėjo klaidos. Vien per pirmą rungtynių pusę suklydome 10 kartų. Mums pritrūko aštrumo ir nors tarėmės, kad turime keisti tempą, bet to nepavyko padaryti. Jau per pirmą kėlinį varžovės metė 7 metimais daugiau už mus. Gynyboje daugiausiai pralaimėjome situacijas „1 prieš 1“ ir nusileidome meistriškumu“, – kalbėjo K.Kaladinskas.

Lietuva: Roberta Stropė 5, Viltė Lubytė 4, Greta Kavaliauskaitė ir Simona Kolosovė po 3, Karolina Sparnauskaitė 2, Audinga Kniubaitė, Rita Repečkaitė, Greta Sadauskaitė po 1.

Rusija: Elena Michailečenka 6, Antonina Skorobogačenka 5, Mariana Egorova, Julija Markova, Olga Fomina po 4, Valerija Kirdiaševa 3, Irina Korneeva, Albina Murzalieva, Karina Sabirova po 2, Veronika Nikitina, Olga Shčerbak, Ana Šapošnikova po 1.