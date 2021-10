Lietuvos švieslentė. Auksinė „Gintra“, pirmosios krepšininkių dvikovos ir Baltijos lygų mačai

Futbolas

Moterų lyga

Nukeltos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ – Šiaulių „Gintra“ 0:7.

18 turas. „Gintra“ – Kauno „Žalgiris“ 9:0, „Vilnius“ – Vilniaus „Žalgiris“ 0:2, Gargždų „Banga“ – Utenos „Utenis“ 7:0.

Lentelė: „Gintra“ – 51*, Vilniaus „Žalgiris“ – 37*, „Banga“ – 26, Kauno „Žalgiris“ – 23, „Vilnius“ – 19, „Utenis“ – 0. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.

„Gintra“ užsitikrino dar vieną Lietuvos čempionės vardą. Šiaulių komanda šalies čempione tapo 20-ąjį kartą, tarp jų – 17-ąjį iš eilės. Šį sezoną „Gintra“ laimėjo visas 17 rungtynių, per jas įmušė 136 įvarčius (vidutiniškai 8 įvarčius per rungtynes). Į šiauliečių vartus kamuolys įskriejo 4 kartus. Jau aiškios ir sidabro medalių laimėtojos. Varžovės nebegali pavyti antrąją vietą užimančio Vilniaus „Žalgirio“.

Krepšinis

NKL

1 turas. Joniškio „Delikatesas“ – Palangos „Kuršiai“ (D.Hanesas 31) 86:82, Kauno „Atletas“ – „Kretinga“ 96:58, Šakių „Vytis“ – Klaipėdos „Neptūnas-2“ 81:59, „Telšiai“ – Marijampolės „Sūduva“ 77:88, Vilkaviškio „Perlas“ – „Mažeikiai“ 95:87, „Gargždai“ – „Šilutė“ 77:73, Vilniaus „Perlas“ (J.Rubinas 26) – Kauno „Žalgiris-2“ 81:78.

2 turas. „Sūduva“ – „Delikatesas“ 109:72, „Kretinga“ – „Gargždai“ 59:66, „Neptūnas-2“ (O.Pleikys 25) – „Atletas“ 82:88, „Žalgiris-2“ – „Vytis“ 60:70, „Mažeikiai“ – Vilniaus „Perlas“ 66:74, „Kuršiai“ (D.Hanesas 34) – Vilkaviškio „Perlas“ (M.Šerkšnas 25) 109:101, „Šilutė“ – „Telšiai“ 58:71.

Pirmąjį NKL savaitgalį po dvi pergales iškovojo „Sūduva“, „Atletas“, „Vytis“, „Gargždai“ ir Vilniaus „Perlas“.

Labai rezultatyviai žaidė „Kuršių“ naujokas Derekas Hanesas. 26 metų 187 cm ūgio gynėjas pelnė 31 ir 34 taškus.

Baltijos moterų lyga

„Tallinna Ülikool“ – „Šiauliai“ 66:76, Talino „TalTech“ – „Šiauliai“ 66:79, Rygos RSU – Klaipėdos LCC 111:26, Rygos TTT (D.Šarauskaitė 22, 11 atk.kam.) – Kauno „Aistės“ 87:62, „Daugavpils Universitate“ – Vilniaus „Kibirkštis“ (J.Miknaitė 24) 39:88, Rygos LU – „Liepāja“ 37:71.

Lietuvos moterų lyga

Klaipėdos „Neptūnas“ – Vilniaus „Kibirkštis-2“ 79:50.

Penktadienį prasidėjo moterų krepšinio Baltijos ir Lietuvos lygų varžybos.

Baltijos lygoje dalyvauja 12 komandų, o Lietuvai atstovauja Vilniaus „Kibirkštis“, Klaipėdos „Neptūnas“, Kauno „Aistės“, „Šiauliai“ ir Klaipėdos LCC.

Lietuvių varžovės yra penkios Latvijos (Rygos TTT, „Liepāja“, „Daugavpils Universitate“, Rygos RSU ir Rygos LU) ir dvi Estijos („Tallinna Ülikool“ ir Talino „TalTech“) komandos.

Lietuvos lygoje žaidžia šešios komandos. Su penkiomis Baltijos lygos ekipomis varžosi „Kibirkšties“ dublerės.

Rankinis

Baltijos vyrų lyga

7 turas. „Vilnius“ – Klaipėdos „Dragūnas“ 29:30, Alytaus „Varsa“ – „Tapa“ 33:32, Vilniaus „Šviesa“ – Duobelės „Tenax“ 28:28, Kauno „Granitas“ – „Viljandi“ 21:31, Pylvos „Serviti“ – „Ogre“ 37:28, Kehros „Horizon“ – Ludzos „Latgols“ 39:22.

8 turas. „Šviesa“ – „Dragūnas“ 35:29, „Varsa“ – „Viljandi“ 25:31, „Granitas“ – „Tapa“ 25:29, „Serviti“ – „Latgols“ 47:27, „Horizon“ – „Ogre“ 32:23. „Vilnius“ – „Tenax“ nukeltos.

Lentelė: „Serviti“ ir „Viljandi“ – po 14/7, „Šviesa“ – 9/7, „Horizon“ – 8/7, „Granitas“ – 8/8, „Tenax“ – 7/5, „Dragūnas“ ir „Vilnius“ – po 6/6, „Varsa“ – 6/8, Rasiku „Mistra“ – 4/6, „Tapa“ – 4/7, „Ogre“ – 2/7, „Latgols“ – 0/7.

Savaitgalį įvyko ne visos numatytos Baltijos vyrų rankinio lygos rungtynės. Latvijos čempionams „Tenax“ rankininkams teko anksčiau išvykti iš Lietuvos, nes jų negalėjo priimti „Vilniaus“ komanda, kurioje buvo nustatytas koronaviruso atvejis.

Po šio turo Baltijos lygoje prasidėjo mėnesio pertrauka. Kitos rungtynės numatomos lapkričio 13-14 dienomis.

Spalio antroje pusėje vyks Europos taurės antrojo etapo varžybos. Jose dalyvaus kelios Baltijos šalių komandos, tarp jų – „Šviesa“, „Dragūnas“ ir „Granitas“. Lapkričio pirmąją savaitę bus surengtas pasaulio pirmenybių atrankos Europos zonos pirmojo etapo turnyras, kuriame dėl kelialapio į kitą atrankos etapą kovos Estijos rinktinė. Prieš šią pertrauką Baltijos lygos lentelės viršuje įsitvirtino du Estijos klubai. „Serviti“ ir „Viljandi“ iškovojo po 7 pergales ir turi po 14 taškų.

Trečiąją vietą užima „Šviesa“, kuri per 7 rungtynes iškovojo 9 taškus. „Granitas“ per 8 rungtynes iškovojo 8 taškus, „Dragūnas“ ir „Vilnius“ per 6 rungtynes – po 6 taškus, „Varsa“ per 8 rungtynes – 6 taškus.

Vienintelė taškų neturinti komanda yra „Latgols“. Ji pralaimėjo visas 7 rungtynes vidutiniškai 14,7 įvarčio skirtumu.

Rezultatyviausias turnyro žaidėjas yra Railis Ageni („Tapa“). Jis per 8 rungtynes pelnė 61 įvartį. Antrąją vietą užima „Vilniaus“ puolimo lyderis Vaidas Drevinskas. Jis įmetė 54 įvarčius, bet jo komanda žaidė tik 6 rungtynes.

Tinklinis

Baltijos moterų lyga

2 savaitgalis. Jonavos „Aušrinė“ – Rygos RSU 3:2, „Kaunas“ – Rygos VS 3:1, Alytaus „Prekyba“ – Rygos VS 0:3.

Pirmauja: „Kaunas“ – 9/3, „Aušrinė“ – 5/2, ... „Prekyba“ – 2/3.

Ledo ritulys

Lietuvos lyga

„Klaipėda“ – Jaunimo rinktinė 5:4 ir 5:3, Elektrėnų „Energija“ – Vilniaus „Hockey Punks“ 1:6.

Lentelė: „Hockey Punks“ – 6/2, „Energija“ ir „Klaipėda“ – po 6/3, „Kaunas City“ – 3/2, Jaunimo rinktinė – 0/4.

Krepšinis

LKL

Vilniaus „Rytas“ – Panevėžio „Lietkabelis“ 85:71. I.Buva 20, A.Butkevičius ir G.Radzevičius po 15, V.Kariniauskas 11/ Dž.Gagičius 19, G.Orelikas 10, K.Žemaitis 9.

Utenos „Juventus“ – „Šiauliai“ 70:79. P.Milleris 21, M.Kupšas, T.Lekūnas ir N.Giga po 8/ J.Elmore‘as 19, G.Staniulis 13, 11 atk.kam., M.Varnas ir P.Danusevičius po 11, E.Stankevičius 10.

Kauno „Žalgiris“ – Klaipėdos „Neptūnas“ 98:79. E.Mudiay 18, N.Giffey 16, J.Strėlniekas 13, A.Milaknis ir ir M.Blaževičius po 12/ B.Griciūnas 23, E.Želionis 13, M.Mažeika ir N.Mineikis po 10.

Lentelė: „Žalgiris“ – 5 ir 0, „Juventus“ ir „Rytas“ – po 3 ir 1, „Jonava“ – 2 ir 1, „Šiauliai“ ir „Dzūkija“ – po 2 ir 2, „Lietkabelis“ – 2 ir 3, „Nevėžis“ – 1 ir 1, „Neptūnas“ – 1 ir 3, „Prienai“ – 0 ir 3, „Pieno Žvaigždės“ – 0 ir 4.