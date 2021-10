Kol kas policija vykdo tyrimą ir neatskleidžia visų detalių. Tačiau pagal vieną iš versijų, 23 metų sportininkas bėgiojo keliu, o jį partrenkė 26 metų sunkvežimio „Toyota Dyna“ vairuotojas.

Pranešama, kad Ruslanas bėgo kelkraščiu, o ne šalia esančiu šaligatviu.

Partrenkus sportininką mašina, jam buvo sunkiai sužalota galva, krūtinė ir sulaužytos abi kojos. Čiuožėjas buvo nugabentas į ligoninę, tačiau išgelbėti atleto nepavyko.

Remiantis Chabarovsko žiniasklaidos pranešimais, įvykio metu gatvėje buvo tamsu ir smarkiai lijo, todėl vairuotojas iki paskutinės akimirkos nematė kelkraščiu bėgančio žmogaus.

Be to, šlapias asfaltas neleido automobiliui greitai sustoti. Aiškinama, kad Ruslaną iš pradžių partrenkė galinio vaizdo veidrodėlis, o po to jis nukrito po ratais. Mašina pervažiavo jaunuolį.

Pats vairuotojas teigė, kad nukentėjęs elgėsi ne visiškai adekvačiai – bėgimo kryptis nebuvo tiesi. Bus aiškinamasi, ar R. Zacharovas buvo blaivus mirtinos avarijos metu.

Policijos duomenimis, tragedijos metu automobilio vairuotojas buvo blaivus.

R.Zacharovas buvo 2017-ųjų ir 2018 metų pasaulio jaunimo greitojo čiuožimo čempionatų prizininkas, jaunių pasaulio taurės laimėtojas, daugkartinis Rusijos čempionatų nugalėtojas.

R.Zacharovas sportinę karjerą pradėjo Chabarovske, o vėliau persikėlė į Sankt Peterburgą, kur toliau sportavo ir atstovavo rinktinei.

Ruslanas į gimtąjį Chabarovską atvyko atostogų, kad praleistų laiką su tėvais.