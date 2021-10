Vienas masiškiausių triatlono renginių sugrįžo: Barselonoje rungėsi „geležiniai žmonės“ iš viso pasaulio

Vienas didžiausių ir populiariausių triatlono renginių pasaulyje „IronMan Barcelona“ pernai buvo atšauktas dėl pandemijos, tačiau šiemet vis dar nepažabotas koronovirusas kojos varžyboms nebepakišo: į po pertraukos sugrįžusias varžybas susirinko apie 5700 dalyvių, iš jų 3500 pasirinko dalyvauti „geležinio žmogaus“ renginyje visa apimtimi, o 2200 bėgo, plaukė ir mynė dviračiu pusę nuotolio.

Ruoštis padėjo treneris: ištisus metus sportavo 7 dienas per savaitę

Pirmą kartą tarptautinėse „IronMan“ triatlono varžybose dalyvavęs verslininkas E. Petkevičius, technologijų bendrovės „Vertex“ vadovas, sako, kad jam šis renginys visų pirma buvo iššūkis, mestas sau: grumtynės su savo valia, ryžtu ir fizine ištverme. Pirmam kartui jis pasirinko dalyvauti pusės nuotolio rungtyse: 1,9 km plaukti, 21 km bėgti ir 90 km važiuoti dviračiu.

Kartu su bendraminčių verslininkų ir vadovų kompanija E. Petkevičius šiam iššūkiui ruošėsi daugiau nei metus: visą šį laiką kasdien jis keldavosi pusę šeštos ryte ir dvi valandas skirdavo sportui: bėgiojo, važiavo dviračiu, plaukiojo baseine ir lankė bendro fizinio pasirengimo treniruotes.

„Niekas taip gerai nepravalo galvos, kaip sportas“, – į klausimą, kodėl sportuoja, atsako verslininkas. Vis dėlto paklaustas, kaip jam pavyko rasti jėgų ir noro ištisus metus keltis labai anksti ryte ir sportuoti – nesvarbu, ar darbo dieną, ar savaitgalį – E. Petkevičius šypteli: „Turėjome reiklų trenerį, kuris buvo sudaręs lentelę, ką kokiomis dienomis reikia daryti, kiek ir kaip sportuoti, tad nebuvo kur dėtis – turėjai imti ir daryti. Tai buvo darbas, malonumo nebuvo labai daug, nes jei bėgi, tai ne pasimėgaudamas, o pagal planą: pvz., 6 kilometrus bėgi aukštu pulsu, tada gali pailsėti, po to vėl bėgi. Nebuvo lengva, bet nuo tos dienos, kai nusiperki bilietą į varžybas, tu supranti, kad dabar tai yra tavo tikslas, ir jo sieki, eini pirmyn“, – pasakojo E. Petkevičius, kuriam pasiruošti triatlono varžyboms padėjo treneris Jonas Žakaitis.

Pasak pašnekovo, net ir nebūnant dideliu sportininku, tačiau nuosekliai ir kryptingai dirbant pagal trenerio sudarytą planą, per metus galima įgyti neblogą sportinę formą ir „geležinio žmogaus“ varžybose nepatirti fiasko. Tačiau tam būtina daug dirbti.

Vis dėlto Barselonoje E. Petkevičiui susidarė įspūdis, kad toli gražu ne visi dalyviai į varžybas atvyko tinkamai įvertinę savo galimybes. Vilniečiui teko matyti ne vieną triatlono mėgėją, kurį trasose gaivino į pagalbą atskubėję medikai; buvo dalyvių, kurie bėgo kilometrus kančios iškreiptais veidais, lyg nieko aplinkui nebematytų, o kai kurie jau ne bėgo, bet ėjo, atrodydami taip, tarsi tuoj nukris neatlaikę tokio krūvio. Pasak E. Petkevičiaus, triatlonas dabar yra labai populiarus, visi jį nori išbandyti, tačiau kartu tai ir brangus, ir sudėtingas sportas, reikalaujantis didelio pasiruošimo dirbant su skirtingais treneriais. Barselonoje buvo akivaizdu, jog tai įsivertino tikrai ne visi.

Chaosas plaukimo rungtyje: darbo turėjo ir gelbėtojai

„Daugiausiai chaoso buvo plaukimo rungtyje jūroje, kur dėl didelio bangavimo buvo sunku net ir geriems plaukikams. Tądien ne tik bangos buvo didelės, bet ir stipri trauka į jūrą, todėl teko matyti ne vieną skęstantį žmogų, kuriems padėjo gelbėtojai. Net ir išlipti į krantą sugrįžus buvo sunku, nes iškart prie kranto yra didelis gylis, bangos greitai lūžta, todėl didelė banga tai išmesdavo link kranto, tai vėl atgal įtraukdavo. Gelbėtojams neliko nieko kito, kaip traukti žmones į krantą už rankų, kol jūra vėl jų neįtraukė“, – įspūdžiais dalijosi „IronMan Barcelona“ dalyvavęs lietuvis.

Jis pridūrė, kad plaukimu šios rungties net nelabai galėjai pavadinti: „Buvo didžiulė žmonių grūstis, kokie trys tūkstančiai žmonių, kurie tiesiog išsimaudė tose bangose, kas kaip sugebėjo, galvodami tik apie viena – kaip išsikapanoti ir nepaskęsti. Tu gyvenime į tokį vandenį neliptum, bet visi ėjo, nes taip reikėjo. Dėl stiprių bangų ir pati rungtis buvo sutrumpinta per pusę“, – pasakojo E. Petkevičius.

Pasak pašnekovo, dėl pandemijos „IronMan“ renginyje dalyviai buvo raginami laikytis atstumų ir dėvėti apsaugines kaukes net ir kai kuriose atvirose erdvėse. Todėl prieš plaukimo rungtį paplūdimyje būriavosi keli tūkstančiai plaukimo kostiumus vilkinčių plaukikų su apsauginėmis kaukėmis. Vis dėlto užtikrinti saugių atstumų esant tokiam kiekiui žmonių buvo neįmanoma: žmonės grūste grūdosi vienas prie kito.

Buvo ir daugiau momentų, kai galėjai jausti pandemijos poveikį vienam didžiausių pasaulio triatlono renginių: pavyzdžiui, pvz., šįkart buvo galima nedalyvauti plaukimo rungtyje. Tokia išlyga buvo suteikta atsižvelgiant į tai, kad karantino metu daugelyje šalių buvo uždaryti baseinai ir stipriai apribotos galimybės treniruotis.

Pasak E. Petkevičiaus, „IronMan“ renginyje buvo ir nemažai įkvepiančių akimirkų. Viena vertus, susirinko itin marga dalyvių minia: tarp jų buvo ir dviratininkų su viena koja, ir bėgikų neįgaliojo vežimėliuose. Tad renginyje visą laiką lydėjo jausmas, kad tai yra sporto šventė, skirta visiems žmonėms.

Kita vertus, kai po visų trijų sekinančių rungčių galiausiai pavyko pasiekti finišą, pasak E. Petkevičiaus, apėmė nepakartojamas jausmas: „Buvome pasakę sau, kad finišuoti reikia oriai, tam ir ruošėmės visus metus. Turėjau įvairių baimių, tarkime, kad dviračio padanga sprogs ir tada nepavyks finišuoti, nes tokiu atveju arba turi tą padangą pats greitai pasikeisti, arba baigti savo dalyvavimą, nes niekas tau nepadės. Laimei, to pavyko išvengti, nors teko matyti bent šešis dviratininkus, kurie dėl įvairių priežasčių taip ir baigė savo pasirodymą. Visas rungtis įveikiau ir finišą pasiekiau per 5 val. 20 min. – net greičiau, negu pats iš savęs tikėjausi“, – pasakojo iš triatlono varžybų Barselonoje sugrįžęs E. Petkevičius, IT bendrovės „Vertex“ vadovas.