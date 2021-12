Baltijos rankinio lygoje pirmauja estai, bet dažniau laimi lietuviai

Pertrauka

Šią savaitę Baltijos rankinio lygoje buvo sužaistos paskutinės rungtynės prieš mėnesį truksiančią žiemos pertrauką. Gruodžio pabaigoje klubų turnyrai visoje Europoje paspaudžia stabdžio pedalą, nes sausio mėnesį rengiamos Europos arba pasaulio pirmenybės, o į didžiuosius turnyrus nepatekusios komandos žaidžia kitų Europos arba pasaulio pirmenybių atrankos rungtynes.

2022 metų sausio mėnesį labiausiai užimta bus Lietuvos rinktinė, kuri pirmą kartą šiame amžiuje dalyvaus Europos pirmenybėse.

Susiburs ir Latvijos rinktinė, kurios sausio viduryje laukia 2023 metų pasaulio pirmenybių atrankos grupės varžybos.

Tuo tarpu geriausi Estijos rankininkai galės truputį atsipūsti, nes šios šalies rinktinė jau rudenį iškovojo kelialapį į pasaulio pirmenybių atrankos atkrintamąjį etapą.

Klubai į aikštes turėtų grįžti po mėnesio. Kitas Baltijos lygos turas numatytas sausio 22 dieną.

Padėtis

Baltijos lygoje šį sezoną žaidžia trylika komandų. Po penkias komandas atstovauja Lietuvai ir Estijai, o Latvija įregistravo tik tris klubus.

Iki žiemos pertraukos rankininkai sužaidė po 12-14 rungtynių, o lentelės viršuje įrašyti dviejų Estijos klubų pavadinimai. Pirmąją vietą užima Estijos čempionas Pylvos „Serviti“ (24 taškai), antrąją – „Viljandi“ (22).

Paskui du lyderius rikiuojasi net keturios Lietuvos komandos: Lietuvos čempionė Vilniaus „Šviesa“ (21), „Vilnius“ (18), Kauno „Granitas“ (16) ir Baltijos lygos čempiono vardą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ (16).

Keturios iš šešių pirmaujančių komandų žaidė po 14 rungtynių, „Vilnius“ ir „Granitas“ – po 13.

Penktoji Lietuvos komanda Alytaus „Varsa“ per 13 rungtynių surinko 8 taškus ir užima devintąją vietą.

Latvių regioniniame turnyre šiuo metu yra mažiausiai, o jų komandos žaidžia silpniausiai. Latvijos čempionė Duobelės „Tenax“ (15 taškų) užima tik septintąją vietą, o kitų dviejų klubų „Ogre“ (6) ir Ludzos „Latgols“ (0) pavadinimai įrašyti dviejose apatinėse lentelės eilutėse.

Santykiai

Nors lygoje pirmauja dvi Estijos komandos, Lietuvos klubai iki žiemos pertraukos laimėjo daugiau rungtynių. Penki Lietuvos klubai per 67 rungtynes iškovojo 79 taškus, penki Estijos klubai per 70 rungtynių surinko 74 taškus. Latvių kraitis visai menkas – 21 taškas per 37 rungtynes.

Lietuvių ir estų tarpusavio dvikovose taip pat pranašesni mūsų šalies klubai. Iki žiemos pertraukos įvyko 33 rungtynės tarp Lietuvos ir Estijos komandų. Per jas lietuviai surinko 36 taškus, estai – 30 taškų.

Lietuvių ir latvių dvikovos rezultatas po 14 rungtynių yra 23:5 (skaičiuojant surinktus taškus), estų ir latvių dvikovos rezultatas po 17 rungtynių – 24:10.

Beje, per 87 rungtynes, sužaistas nuo rugsėjo pradžios iki šios savaitės, buvo užfiksuotos tik vienerios lygiosios. Nugalėtojai nepaaiškėjo per Vilniuje vykusias „Šviesos“ ir „Tenax“ rungtynes.

Lietuvos komandoms žaidžiant tarpusavyje, daugiausiai taškų iškovojo „Šviesa“. Lietuvos čempionai surinko 6 taškus. Po 4 taškus iškovojo „Granitas“, „Vilnius“ ir „Dragūnas“, 2 taškus – „Varsa“ (visos komandos su kitomis Lietuvos komandomis žaidė po 4 rungtynes).

Atskira Lietuvos komandų lentelė yra svarbi, nes pagal ją bus sudaromos Lietuvos pirmenybių atkrintamųjų varžybų poros.

Įvarčiai

Baltijos lygoje iki žiemos pertraukos daugiausiai įvarčių įmetė Pylvos komanda. „Serviti“ rankininkai per 14 rungtynių į varžovų vartus pataikė 459 kartus.

Vis dėlto pagal rezultatyvumo vidurkį Estijos čempionus lenkia mažiau žaidęs „Vilnius“, kurio rankininkai per 13 rungtynių pelnė 430 įvarčių. „Vilniaus“ vidurkis – 33,1 įvarčio per rungtynes, „Serviti“ – 32,8 įvarčio.

Tačiau „Serviti“ geriausiai gina savo vartus ir praleido tik 351 įvartį (vid. 25,1). Daugiau įvarčių praleido net ir komandos, kurios žaidė mažiau rungtynių.

Sezono rezultatyvumo rekordą pasiekė „Dragūnas“ (48:35 nugalėjo „Latgols“), didžiausios pergalės – „Viljandi“ (22 įvarčių skirtumu 44:22 nugalėjo „Latgols“), mažiausiai praleistų įvarčių – „Serviti“ (27:18 nugalėjo Rasiku „Mistra“).

Rezultatyviausiai Baltijos lygoje žaidžia „Vilniaus“ rankininkas Mindaugas Urbonas. Jis per 13 rungtynių įmetė 87 įvarčius. Taip pat 87 įvarčius pelnė Railas Ageni iš „Tapa“, bet jo komanda jau žaidė 14 rungtynių.

Pretendentų tapti rezultatyviausiu turnyro žaidėju yra ir daugiau. Vaidas Drevinskas iš „Vilniaus“ ir Danilas Gumianovas iš Kehros „Horizon“ pelnė po 86 įvarčius, Martynas Lapinskas iš „Vilniaus“ – 84, Tomas Drakšas iš „Dragūno“ – 80.

Sezono rekordą pasiekė „Granito“ žaidėjas Deividas Jovaišas, įmetęs 14 įvarčių per rungtynes su „Varsa“.

Du šiurkščiausi žaidėjai atstovauja Estijos komandoms Ilja Kosmirakas iš „Tapa“ ir Indrekas Normakas iš „Horizon“ buvo po 17 kartų (daugiausiai) pašalinti 2 minutėms ir gavo po dvi raudonas korteles.

Baltijos lygos lentelė

Pylvos „Serviti“ – 24, „Viljandi“ – 22, Vilniaus „Šviesa“ – 21, „Vilnius“ – 18*, Kauno „Granitas“ – 16*, „Dragūnas“ – 16, Duobelės „Tenax“ – 15*, Kehros „Horizon“ – 12, Alytaus „Varsa“ – 8*, Rasiku „Mistra“ – 8, „Tapa“ – 8, „Ogre“ – 6**, Ludzos „Latgols“ – 0**.

(Dauguma komandų žaidė 14 rungtynių. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.)