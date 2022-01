Maža to, kilus skandalui dėl N.Džokovičiaus medicininių dokumentų, kurie suteikia teisę atvykti į šalį, australų pareigūnai suskubo patikinti, kad tirs dar kelių tenisininkų dokumentacija, ar jie teisėtai pateko į nuo COVID-19 pandemijos itin užsidariusią Australiją.

Viename iš interviu Vidaus reikalų ministrė Karen Andrews sakė, kad yra duomenų, leidžiančių manyti, jog „yra dar keletas teniso asmenų, kurie galimai neatitiko atvykimo į Australiją reikalavimų ir mes imsimės ištirti šiuos faktus“, – penktadienį kalbėjo ministrė „Channel 9“ kanalui, o ją cituoja BBC.

Ministrė apėjo klausimą, kiek tiksliai atvykusių tenisininkų gali būti patikrinti ir nepasakė nė vienos pavardės.

M. Andrews taip pat pridūrė, kad teniso žvaigždė N.Džokovičius nėra laikomas nelaisvėje.

„Jis gali laisvai išvykti iš šalies bet kuriuo pasirinktu momentu, o pasienio pajėgos net pasirengusios palengvinti jo išvykimą“, – pridūrė ji.

Pirmoji pasaulio raketė N.Džokovičius trečiadienį atskrido į Australijos Melburno Tulamarino oro uostą, pateikė netinkančius arba klaidinančius medicininius dokumentus, tačiau laikinai išvengė deportacijos iš Australijos.

Kitą vertus, pirmoji planetos raketė buvo patalpinta ne į išsinuomotą „Australian Open“ turnyrui vilą, o nelegaliems migrantams skirtą sulaikymo viešbutį.

Skeptiškai į vakcinas žiūrintis serbas, atvykęs tikėdamasis išsaugoti savo Australijos atvirojo teniso čempionato nugalėtojo vardą ir siekdamas 21 kartą laimėti Didžiojo kirčio turnyrą, „nepateikė tinkamų įrodymų“, kad yra dukart pasiskiepijęs arba negali skiepytis dėl medicininių priežasčių. Australijoje galioja itin griežti suvaržymai dėl COVID-19 pandemijos.

Skubos tvarka apeliacinį skundą išnagrinėjęs Melburno teismas išaiškino, kad prieštaringai vertinama teniso žvaigždė negali būti išsiųsta iki pirmadienio, kai vyks paskutinis jo bylos nagrinėjimas.

Kilus nepasitenkinimui dėl tokio N. Džokovičiaus elgesio konservatyvių pažiūrų australų premjeras Scottas Morrisonas pareiškė: „Taisyklės yra taisyklės, nėra jokių ypatingų atvejų.“

Jam papriekaištavo Serbijos prezidentas.

„Su juo yra visa Serbija... ir mūsų pareigūnai imasi visų priemonių, kad kuo greičiau baigtųsi toks blogas elgesys su pasaulio geriausiu teniso žaidėju, – po pokalbio telefonu su N. Džokovičiumi pareiškė Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. – Serbija kovos už Novaką Džokovičių, teisingumą ir tiesą, laikydamasi visų tarptautinės viešosios teisės standartų“.

„Jei jis tinkamai neužpildė privalomų atvykimui formų, tai greičiausiai jis kitos valstybės įstatymus laiko paprasčiausiu pokštu, – BBC programai „Newshour“ sakė ministro pirmininko pavaduotojas 54-erių Barnaby Joyce'as. – Šimtu procentų kažkas pildydamas dokumentus padarė klaidą ir jei Novakas nepasakė visos privalomos tiesos pasienyje, tada klaidą padarė tik ponas Džokovičius“.

Imigracijos bylų specialistas Australijos advokatas Johnas Findley vis dėlto suskubo teigti, kad sprendimas atšaukti vizą sportininkui yra ginčytinas ir atrodo, kad yra nulemtas socialinių tinklų.

„Jeigu matoma, kad jis pateikė klaidingą informaciją, jam turi būti duota galimybė pasiaiškinti“, – sakė jis.

Prie nelegaliems imigrantams skirto viešbučio, kuriame dabar gyvena teniso legenda 34-erių N. Džokovičius, jau antrą parą budi jo gerbėjai, siekdami išreikšti savo paramą.

Kai kurie ant grindinio ties serbo kambario langu didelėmis geltonomis raidėmis užrašė „būk stiprus“. Kiti uždegė žvakes.

„Penktadienį yra stačiatikių Kalėdos, – emocingai kalbėjo moteris. – Jis per tokią svarbią šeimos šventę bus vienas. Tai farsas“.

N.Džokovičiaus gerbėjai yra įsiutę, kad jam buvo leista skristi į Australiją, tačiau tik nusileidus šalyje, jau siekiama anuliuoti turėtą serbo vizą.

Šioje teniso žvaigždės istorijoje yra daug įvairių krypčių: pyktis, politika, vizos, medicininiai dokumentai ir teismas. Ir, žinoma, tenisas – tai būtent tai, dėl ko į Australija ir atvyko pirmoji pasaulio raketė.

Tačiau nereikia galvoti, kad Australijoje yra tik begalė palaikančių serbą.

Nemažai australai piktinasi, kad pasaulinio lygio sportininkui, kuris garsiai pasisako prieš COVID-19 skiepus, buvo netikėtai suteikta išimtis įvažiuoti į šalį, tuo tarpu Australijos politikai jau beveik metus ragina gyventojus skiepytis, drausdami nepasiskiepijusiems laisvai judėti ir rodytis viešose vietose.

N.Džokovičiaus tėvas Srdžanas jau garsiai pareiškė, kad jo sūnus tapo kovos prieš COVID-19 vakcinaciją stabu: „Tiek mes, tiek Novakas kovoja ne tik už save, bet ir už visą pasaulį“.

Apie nevykusį elgesį su Serbijos tenisininku viešai savo nuomonę pareiškė australas Nickas Kyrgiosas. Nors tenisininkas palaiko skiepijimąsi nuo COVID-19, socialiniame tinkle „Twitter“ sportininkas patikino, kad negalima taip elgtis su žvaigžde: „Taip, kaip mes elgiamės su Novaku yra blogai, tikrai blogai“.

Tačiau yra visiškai priešinga nuomonė – „Australian Open“ turnyrui besirengiantis ispanas Rafaelis Nadalis, visiškai neseniai Melburno ATP-250 turnyre nugalėjęs Ričardą Berankį, visiškai palaikė australų pozicija.

„Man yra vienintelis aiškus dalykas – jei esi paskiepijęs, tu gali žaisti Australijos turnyre, – teigė ir Ispanijos žvaigždė. – Po to, kai per dvejus metus mirė tiek daug žmonių nuo koronaviruso, esu įsitikinęs, kad tik vakcina yra vienintelis būdas sustabdyti šią pandemiją. Jis pats priėmė sprendimus, kiekvienas turi teisę apsispręsti, tačiau po to ateina tam tikros pasekmės“.