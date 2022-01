Paskutinis šansas Lietuvos rankininkams išlikti Europos čempionate: varžovai – moterų šešėlyje tūnantys norvegai

Padėtis

Nors Lietuvos rinktinė pralaimėjo dvejas pirmąsias Europos pirmenybių rungtynes, dar neprarado aritmetinės galimybės patekti į kitą etapą. Tiesa, Lietuvos rankininkams reikia įvykdyti beveik neįvykdomą užduotį – sutriuškinti Norvegijos komandą bent aštuonių įvarčių skirtumu. Tačiau net ir tokia pergalė neišgelbėtų, jei slovakai iškovotų bent tašką per rungtynes su rusais.

Po dviejų turų F grupėje pirmauja 4 taškus surinkusi Rusija. Norvegija ir Slovakija turi po 2 taškus, Lietuva – 0 taškų.

Pirmadienį trečiajame ture Košicės arenoje pirmiausiai žais Slovakijos ir Rusijos komandos. Po to į aikštę eis Lietuvos ir Norvegijos rinktinės.

Varžovai

Norvegijos rankininkai buvo laikomi aiškiais F grupės favoritais. Pirmajame ture jie užtikrintai patvirtino prognozes ir nugalėjo Slovakijos komandą 35:25.

Tačiau šeštadienį Košicėje nugriaudėjo viena didžiausių šio turnyro staigmenų. Norvegijos rinktinė visas 60 minučių nesugebėjo suderinti veiksmų ir pralaimėjo Rusijos ekipai 22:23.

„Puolimas visiškai sulūžo ir Norvegija sensacingai žlugo. Sanderis Sagosenas ir kiti labiausiai patyrę rinktinės rankininkai buvo visiškai bejėgiai. Pralaimėjimas Rusijai gali sugriauti galimybę patekti į pusfinalį“, – kas įvyko šeštadienį vakare, negalėjo suprasti vienas įtakingiausių Norvegijos leidinių „VG“.

„Nesugebėjome atlikti paprastų perdavimų, trūko jėgų, žaidėme pasyviai. Tai – keista“, – tuo, ką matė aikštėje, negalėjo patikėti ir rinktinės treneris Christianas Berge. „Esu piktas ir nusivylęs. Žaidėme „š***“, – žožių nesirinko S.Sagosenas – norvegų rankininkas, iš kurio visuomet tikimasi daugiausiai (jis šeštadienį į rusų vartus įmetė 4 įvarčius).

Būtent lyderiui nuo Norvegijos rankinio ekspertų kliuvo labiausiai. „S.Sagosenas ir per rungtynes su slovakais žaidė žemiau lygio, kuriame esame įpratę jį matyti. Per rungtynes su rusais jis žaidė dar blogiau. Apie S.Sagoseną sukasi beveik visas mūsų žaidimas ir mums visuomet kyla bėdų, kai jis nežaidžia gerai“, – komandos ir lyderio žaidimą nagrinėjo buvęs ilgametis Norvegijos rinktinės rankininkas Ole Erevikas, šiuo metu komentuojantis varžybas per norvegų TV3 televiziją.

Šeštadienį patirtas pralaimėjimas kovojant dėl kelialapio į antrąjį etapą norvegams nebuvo pražūtingas. Norvegijos komandos likimas ir toliau yra jos rankose – S.Sagoseno kompanijai tereikia įveikti Lietuvos rinktinę.

Tačiau šis pralaimėjimas gali turėti skaudžių pasekmių vėliau. Jei F grupėje Norvegijos ir Rusijos rinktinės užims dvi pirmąsias vietas, jų tarpusavio rungtynių rezultatas bus įskaitytas antrajame etape. Tai žymiai sumažintų norvegų galimybes kovojant dėl kelialapio į pusfinalį.

Praeitis

Nors Norvegija laikoma viena stipriausių rankinio valstybių, jos rankinio reputaciją kelis dešimtmečius kūrė tik moterys. Norvegės dukart iškovojo olimpinius aukso medalius, keturis kartus tapo pasaulio čempionėmis, bet daugiausiai pergalių nuskynė Europos pirmenybėse, kuriose ant aukščiausio garbės pakylos laiptelio stovėjo net aštuonis kartus.

Norvegijos vyrų rankinio rinktinės XX amžiuje nebuvo galima pavadinti bent vidutinioke. Norvegai dažniausiai net nepatekdavo į Europos ar pasaulio pirmenybes, o apie medalius nebuvo nė kalbos.

Norvegijos vyrai grasinti favoritams pradėjo tik prieš kelerius metus. Tiesa, ir praėjusio dešimtmečio pirmoje pusėje Norvegijos komandai nepavyko patekti į 2013 ir 2015 metų pasaulio pirmenybes, tačiau po to prasidėjo staigus proveržis, kuris buvo siejamas su Sanderio Sagoseno vardu.

Tuo metu 20-mečio S.Sagoseno žvaigždė ryškiai įsižiebė per 2016 metų Europos pirmenybes, kuriose jaunasis lyderis savo komandą pakėlė į ketvirtąją vietą ir buvo pirmą kartą išrinktas į geriausių turnyro žaidėjų septynetą.

Netrukus norvegai žengė dar aukščiau – 2017 metais tapo pasaulio vicečempionais. Tai buvo pirmieji Norvegijos vyrų medaliai didžiuosiuose rankinio turnyruose. Norvegai nesustojo ir vėliau. Jie iškovojo 2019 metų pasaulio pirmenybių sidabrą ir 2020 metų Europos pirmenybių bronzą.

2021 metais buvo prastesni. Pasaulio pirmenybėse Norvegijos rinktinė užėmė šeštąją vietą, Tokijo olimpinėse žaidynėse – septintąją vietą.

Beje, olimpinėse žaidynėse Norvegijos vyrų rankinio rinktinė pernai dalyvavo vos antrą kartą.

Lyderiai

Visos Norvegijos rinktinės pergalės siejamos su 26 metų įžaidėjo Sanderio Sagoseno vardu. „Kiel“ klube rungtyniaujantis norvegas per kelerius praėjusius metus du kartus buvo išrinktas į pasaulio pirmenybių (2017 ir 2019 m.) bei tris kartus – Europos pirmenybių (2016, 2018 ir 2020 m.) geriausių rankininkų septynetus, gavo 2020 metų Europos pirmenybių rezultatyviausio žaidėjo prizą.

2020 metų pabaigoje jis svariai prisidėjo prie gana netikėtos Kylio komandos pergalės Čempionų lygoje. Finalo rungtynėse S.Sagosenas į „Barcelona“ vartus įmetė 7 įvarčius.

Keli kiti geriausi Norvegijos rankininkai taip pat žaidžia stipriausiose užsienio šalių lygose. Galingiems Vokietijos klubams atstovauja Haraldas Reinkindas („Kiel“), Magnusas Gullerudas ir Christianas O‘Sullivanas („Magdeburg“), Vengrijos – Kentas Robinas Tonnesenas („Szeged“), Danijos – Kristianas Bjornsenas ir Sebastianas Bartholdas („Aalborg“).

Dauguma rinktinės žaidėjų pasklidę po Europą. Norvegijos lygoje rungtyniauja tik keturi į Europos pirmenybes atvykę rankininkai.

Du pagrindinės sudėties žaidėjai liko namie. „Flensburg“ klubo rankininkai Goranas Johannessenas ir Magnusas Rodas šiuo metu gydosi traumas ir negali žaisti Košicėje.

Klubai

Kalbant apie Norvegijos klubų rankinį, galima pakartoti beveik viską, kas pasakyta apie rinktines. Norvegijos vyrų klubai, skirtingai nei moterų komandos, europinėje arenoje skambių pergalių kol kas neiškovojo.

Jei moterų Čempionių lygoje nugalėjo ir „Larvik“ (2011 m.), ir pernai finalo ketverte triumfavusi Kristiansando „Vipers“, tai vyrų Čempionų lygos finale Norvegijos komandos dar nežaidė nė karto. Maža to, beveik pusę amžiaus – nuo 1976 metų – nė vienai Norvegijos vyrų komandai nepavyko patekti į Čempionų lygos pusfinalį.

Norvegijos vyrų lygos vieta EHF reitinge šiuo metu tokia žema, kad šalies čempionas „Elverum“ klubas tiek užpernai, tiek pernai į svarbiausią žemyno turnyrą pateko tik dėl to, kad gavo vardinį kvietimą.

Vis dėlto norvegai nesnaudžia. Milžiniškus planus puoselėja Trondheimo „Kolstad“ klubas, kuris per kelis praėjusius mėnesius sudarė 2022 arba 2023 metų vasarą įsigaliosiančias sutartis su visu būriu ryškių Skandinavijos rankinio žvaigždžių. „Kolstad“ žada suburti vos ne visus pagrindinius Norvegijos rinktinės rankininkus ir prie jų pridėti kelis pajėgius žaidėjus iš Islandijos, Danijos bei Švedijos.

Nuo kito sezono „Kolstad“ turėtų atstovauti Norvegijos rinktinės vartininkas Torbjornas Bergerudas, islandas Sigvaldi Gudjonssonas, švedas Andreasas Nilssonas, nuo 2023 metų vasaros – Norvegijos rinktinės žaidėjai Magnusas Rodas, Goranas Johannessenas ir neabejotinai svarbiausias pirkinys Sanderis Sagosenas. Su keliomis kitomis skandinavų žvaigždėmis (Kentu Robinu Tonnesenu, švedu Andreasu Nilssonu, islandu Olafuru Gudmundssonu, danais Henriku Toftu ir Magnusu Landinu) Trondheimo klubo vadovai jau beveik susitarė, bet parašai ant sutarčių dar nepadėti.

Tarpusavio rungtynės

Lietuvos ir Norvegijos rinktinės žaidė aštuonerias oficialias rungtynes. Lietuviai per jas iškovojo vieną pergalę. Kitus septynis kartus stipresni buvo norvegai.

Pirmosios dvejos rungtynės įvyko 1994 metų Europos pirmenybių atrankos turnyre. Tuomet norvegai pasiekė dvi skirtingas pergales 22:21 (Kaune) ir 32:17 (Kragerėje).

Po to komandų keliai labai ilgai nesusikirto ir kitos rungtynės vyko tik 2010 metų vasarą pasaulio pirmenybių atrankos atkrintamajame etape. Norvegijos komanda nugalėjo 27:19 (Stavangeryje) ir 24:21 (Vilniuje).

Dar dvi pergales norvegai iškovojo 2014 metų Europos pirmenybių atrankos turnyre, kuriame įveikė lietuvius 28:21 (Kaune) ir 34:29 (Arendalyje).

Lietuvos rankininkai pirmą ir kol kas vienintelį kartą pergale džiaugėsi 2016 metų lapkričio 6 dieną, kai Europos pirmenybių atrankos rungtynėse Vilniuje netikėtai nugalėjo norvegus 32:29. Norvegijos komanda po kelių mėnesių Osle pasiekė revanšą 30:20.