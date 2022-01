Lietuvos ledo ritulio čempionate – rekordų gausa

Pirmose 2022—ųjų metų rungtynėse Vilniaus „7bet-Hockey Punks“ komanda pasismagino rungtynėse su „LTeam Select“ klubu. Naująjį įvarčių sezono rekordą pasiekę sostinės atstovai varžovams atseikėjo net 16, patys praleisdami vos vieną ir laimėdami 16:1.

Kiek vėliau TOPsport Lietuvos čempionato mūšiai persikėlė į Klaipėdą, kur susitiko „HC Klaipėda“ ir Elektrėnų „Energija“. Elektrėniškiams pavyko įrodyti savo pranašumą ir pirmą kartą šį sezoną palikti „HC Klaipėdą“ be taškų rungtynėse savo mieste: svečiai triumfavo 8:3.

Praėjusią savaitę savo dominavimą „7bet-Hockey Punks“ pratęsė rungtynėse su „HC Klaipėda“. „Pankai“ žibėjo abejose aikštės pusėse ir džiaugėsi pergale 11:0.

Tuo tarpu praėjusį savaitgalį „Energija“ sužaidė dar su susitikimus su „LTeam Select“ komanda. Abejose rungtynėse triumfavo kur kas daugiau patirties turintys Elektrėnų atstovai iškovodami pergales 7:0 ir 10:2.

Rekordas. „7bet-Hockey Punks“ vartininkas Simas Baltrūnas rungtynėse su „HC Klaipėda“ galėjo džiaugtis ne tik pergale ir nepriekaištingu pasirodymu nepraleidžiant nė vieno įvarčio, tačiau ir nauju įrašu čempionato istorijoje. Stovėdamas vartuose „pankų“ vartininkas iškovojo jau 90-ąją pergalę, o tiek kartų gindamas vartus nėra triumfavęs joks kitas lygos žaidėjas.

Rekordas 2. Tose pačiose rungtynėse istoriją perrašė ne tik S. Baltrūnas, bet ir Šarūnas Kuliešius. Pavydėtiną formą demonstruojantis „7bet-Hockey Punks“ puolėjas net ir būdamas 44-erių metų vis dar įspūdingais tempais renka rezultatyvumo balus, o įvartis ir rezultatyvus perdavimas prieš „HC Klaipėdą“ leido jam tapti čempionato rekordininku. Skaičiuojant rezultatyvumo balus reguliariajame sezone ir atkrintamosiose varžybose, jis jų turi jau 280 bei pagal šį rodiklį nebeturi lygių visoje TOPsport Lietuvos čempionato istorijoje.

144 minutės. Dar pernai pirmą kartą įvarčio į savo vartus visų rungtynių metu nepraleidęs vartininkas Martinas Petiulas kuriam laikui turėjo užleisti pirmojo „Energijos“ vartininko poziciją Antonui Gičevui, bet sugrįžęs jis dar kartą išlaikė savo vartus sausus ir savo sėkmingą seriją pratęsė daugiau nei dvi valandas. 144 minutės į savo vartus nepraleidžiant nė vieno įvarčio – geriausias šio sezono rezultatas.

Puolimo metai. 2022-uosius komandos pradėjo nestabdydamos ir per penkias rungtynes iš viso žiūrovai galėjo išvysti net 58 įvarčius (vidutiniškai 11,6 per rungtynes). Tai gerokai lenkia sezono pradžioje komandų rodytą tempą, kai per vienerias rungtynes krisdavo beveik trimis įvarčiais mažiau nei šių metų pradžioje (vidutiniškai po 8,7 įvarčius per rungtynes).

100. Paskutinėse sužaistose rungtynėse į „LTeam Select“ vartus krito 100-asis įvartis. Tam, kad jų varžovai jaunuosius ledo ritulininkus nubaustų šimtu įvarčių prireikė vos 13 rungtynių. Tuo tarpu patiems „LTeam Select“ atstovams įvarčiais pasižymėti pavyko daugiau nei keturis kartus rečiau – jie per šiuos susitikimus pelnė 24 įvarčius.

Stabiliausias. Elektrėnų „Energijos“ gynėjas Aurimas Gaidauskas demonstruoja stabilumą ir po paskutinių dvejų rungtynių jau devynis kartus iš eilės ledo nepaliko nesurinkęs bent vieno rezultatyvumo balo. Tai yra geriausias rezultatas visoje lygoje, o arčiausiai jo – komandos draugas Andrejus Beznosovas, kuris savo rezultatyvumo seriją pratęsė iki 8 rungtynių.

Dar jaunesni. TOPsport Lietuvos čempionate ir taip jauniausią sudėtį turinti „LTeam Select“ komanda 2022-aisiais metais žais dar jaunesnių ledo ritulininkų pagrindu. Gruodį pasibaigus pasaulio jaunimo iki 20 metų čempionatui, dabar šios komandos trenerių žvilgsnis krypsta į balandį laukiantį U-18 čempionatą, tad į šią rinktinės pagrindu sudarytą ekipą bus kviečiami dar jaunesni žaidėjai. Pirmi trys testai jaunesniems žaidėjams buvo nelengvi: patys pelnę tris įvarčius, jie varžovams leido pasižymėti net 33 kartus.

Kauniečiai vis dar laukia starto. Savo pasirodymų 2022—aisiais metais TOPsport Lietuvos ledo ritulio čempionate, kol kas, nepradėjo vienintelė „Kaunas City“ komanda. Vėliausiai pirmąsias rungtynes naujaisiais metais sužaisiančių kauniečių artimiausiu metu laukia rimti iššūkiai: pradėdami rungtynėmis su „HC Klaipėda“ jie vėliau vyks į Elektrėnus žaisti prieš „Energiją“, o aštuonių dienų atkarpą užbaigs susitikimu Vilniuje ir „7bet-Hockey Punks“ iššūkiu.