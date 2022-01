Į 20-uką pasaulio biatlono taurės etape patekusi G. Leščinskaitė: „Startui nesijaučiau pasiruošusi“

Tai ne tik sportininkės karjeros rekordas, bet ir geriausias Lietuvos moterų biatlonininkių rezultatas planetos taurės varžybose nuo 2013 metų. Beje, dėl G.Leščinskaitės dalyvavimo asmeninėse lenktynėse buvo apsispręsta tik jų išvakarėse: grįžusi iš IBU taurės varžybų, kuriose ji kovojo dėl kvalifikacinių taškų Pekino olimpinių žaidynių atrankai, biatlonininkė gyveno atskirai nuo komandos, ne tiek aukštai virš jūros lygio esančioje vietovėje.

„Apie dalyvavimą varžybose tiksliai nežinojau iki paskutinės dienos, bet kai treneris išvakarėse paskambino ir pranešė, kada manęs atvažiuos pasiimti, supratau, kad visgi teks stoti prie starto linijos“, – sakė G.Leščinskaitė.

Sezono pradžioje sportininkė džiaugėsi užimtomis vietomis šeštame dešimtuke bei pirmu karjeros persekiojimu. Antholce užfiksuotas rezultatas ją ne tik nustebino, tačiau paliko ir kartėlio.

„Šiandienos rezultatas ne tiek pradžiugino, kiek nustebino, tiesiog pritrenkė. Fiziškai jaučiausi gana silpnai, todėl visiškai nesitikėjau būti aukštoje pozicijoje net su idealiu šaudymu. Dėl to jausmai dvejopi: užimta vieta tikrai džiugina, bet žinojimas, kad galėjau stipriau šliuožti, šiek tiek prideda kartėlio“, – paaiškino G.Leščinskaitė.

Šį sezoną lietuvė šaudo 94,4 proc. taiklumu ir yra taikliausia planetos biatlonininkė – geresnio procento už ją neturi ne tik nė viena moteris, bet ir nė vienas vyras. Lyginant su praėjusiu sezonu G.Leščinskaitė taiklumo statistiką pasigerino net 10-ia procentų.

„Man ši taiklumo statistika ir šaulės titulas kelia juoką. Taip, sutinku, kad taiklumo procentas aukštas ir tai glosto širdį, bet manęs visai nedžiugina laikas, per kurį aš tuos taikinius užverčiu. Manau, kad patenku į ilgiausiai šaudančių dešimtuką... Aš nenorėčiau to vadinti progresu, nes aš visada šaudžiau gerai, bet niekaip negalėjau to perkelti į varžybų aplinką. Dabartinis šaudymas yra ne tik technikos tobulinimo, bet ir psichologinių įgūdžių lavinimo rezultatas“, – teigė G.Leščinskaitė.

Pekino olimpinėse žaidynėse Lietuva turės keturis biatlonininkus vyrus bei ne mažiau kaip vieną moterį. Vis dar egzistuoja viltis, kad lietuvių merginų bus dvi: antroji mūsiškė atsidūrė „pirma už brūkšnio“, tad kelialapis Lietuvai atitektų tuo atveju, jei nors viena kvotą iškovojusi šalis jo atsisakytų. Į žaidynes pretenduoja G.Leščinskaitė bei Natalija Kočergina.

„Po IBU varžybų turėjau gana sudėtingą laiką tiek treniruočių, tiek poilsio atžvilgiu, todėl startui Antholce jaučiausi visiškai nepasiruošusi. Žinoma, kad atrankoje į olimpiadą išnaudojau tiek fizinių, tiek psichologinių resursų, tačiau labai džiaugiuosi savo stiprybe, žinau, kad padariau viską, kas buvo mano jėgoms, o visa kita nuo manęs nebepriklauso“, – sakė G.Leščinskaitė.

15 km asmeninių lenktynių nugalėtoja tapo prancūzė Justine Braisaz-Bouchet (0+0+1+0), 51,1 sek. aplenkusi tautietę Julia Simon (0+0+1+1). Trečią vietą užėmė švedė Mona Brorsson (0+0+1+1), atsilikusi 1 min. 37,2 sek. G.Leščinskaitė nugalėtojai pralaimėjo 4 min. 2,8 sek.

Beje, mūsiškei pritrūko vos 20 sekundžių, jog ji iškovotų teisę startuoti sekmadienį vyksiančiose bendro starto varžybose. Šioje prestižinėje rungtyje, kurioje dalyvauja 30 pajėgiausių planetos biatlonininkų, šeštadienį pirmą kartą dalyvaus Vytautas Strolia.

22 įskaitinius taškus pelniusi G.Leščinskaitė bendroje įskaitoje klasifikuojama 69-a.