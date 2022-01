Europos pirmenybių finale susirems Ispanijos ir Švedijos rankininkai

Pusfinalis

Penktadienį Budapešte Europos pirmenybių pusfinalio rungtynėse čempionės vardą ginanti Ispanijos rinktinė nugalėjo pasaulio čempionę Danijos ekipą 29:25 (13:14), o Švedijos komanda įveikė Tokijo olimpinių žaidynių čempionę Prancūzijos rinktinę 34:33 (17:14).

Sekmadienį toje pačioje arenoje finale susirems Ispanijos ir Švedijos rankininkai, o Prancūzijos ir Danijos komandos kovos dėl bronzos medalių.

Įdomu, kad pernai tos pačios keturios komandos žaidė pasaulio pirmenybių pusfinalyje. Net ir poros buvo tos pačios. Švedai ir praėjusiais metais nugalėjo prancūzus, bet kitame pasaulio pirmenybių pusfinalyje stipresni buvo danai.

Maža to, Danijos ir Ispanijos rankininkai pernai susikovė Tokijo olimpinių žaidynių pusfinalyje. Jame pergalę šventė danai. Tad ispanai šį penktadienį atsiskaitė su danais už dvi praėjusiais metais patirtas nesėkmes.

Finalininkai

Ispanijos rinktinė į Europos pirmenybių finalą pateko septintąjį kartą, Švedijos rinktinė – šeštąjį kartą.

Ispanai keturis kartus buvo žemyno vicečempionai ir aukso medalius iškovojo tik penktuoju bandymu 2018 metais. Užpernai Ispanijos komanda apgynė čempionės vardą ir dabar siekia trečiojo iš eilės titulo.

Iki šiol tris kartus iš eilės Europos čempione tapo tik Švedijos komanda, kuri triumfavo 1998, 2000 ir 2002 metais. Be to, švedai 1994 metais buvo pirmieji Europos čempionai ir iš viso turi keturis aukso medalių komplektus – daugiau nei bet kuri kita komanda.

Švedai ir ispanai finale susitiks trečiąjį kartą. 1998 metais lemiamą jų dvikovą 25:23 laimėjo Švedijos rinktinė, 2018 metais pergalę 29:23 šventė Ispanijos komanda.

Nuostoliai

Praradimų dėl kovido per Europos pirmenybes neišvengė nė viena iš stipriausių žemyno komandų. Labai ilgai neigiamais koronaviruso testų rezultatais džiaugėsi Norvegijos rinktinė, tačiau trečiadienį paaiškėjo, kad paskutines turnyro rungtynes turės praleisti vartininkas Torbjornas Bergerudas ir Magnusas Gullerudas.

Dar didesnės bėdos prieš lemiamus mačus užgriuvo Švedijos komandą. Padėti pusfinalyje negalėjo pagrindinio septyneto žaidėjai Hampusas Wanne, Felixas Claaras ir Lucasas Sandellas. Tačiau švedai sulaukė ir geros žinios – rungtynių dieną iš karantino buvo paleistas pagrindinis vartininkas Andreasas Palicka.

Prancūzijos rinktinė penktadienį į aikštę žengė be Kentino Mahe, Danijos – be Hanso Lindbergo, Ispanijos – be Ferrano Sole ir atsarginio vartininko Sergey Hernandezo. Ispanai apie abiejų rankininkų praradimą sužinojo pusfinalio rungtynių dieną.

Prancūzams galėjo vadovauti iš karantino grįžęs treneris Guillaume‘as Gille‘is.

Švedai

Ir prancūzai, ir švedai į pusfinalį pralindo pro rakto skylutę. Per lemiamas antrojo etapo rungtynes likus žaisti keliolika minučių šioms dviem komandoms trūko penkių įvarčių. Tačiau jos sugebėjo atlikti nedidelį sporto žygdarbį ir įsiveržė į pusfinalį.

Penktadienį atlikti žygdarbį galėjo tik viena iš dviejų komandų.

Prancūzai pabandė padaryti viską, kad jiems jokių didelių žygdarbių nereikėtų. Olimpinių čempionų atakų bangos iškart užgriuvo skandinavų vartus ir jau 6-ąją min. švedų treneris Glenas Solbergas buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės – jo komanda atsiliko 1:5. Patarimai padėjo – Švedijos komanda priartėjo 6:7, o 20-ąją min. vartininkas Andreasas Palicka išlygino rezultatą 10:10.

A.Palicka tuo metu buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas! Prancūzai labai neatidžiai žaidė pakeitę vartininką papildomu aikštės žaidėju, o švedų vartininkas po varžovų klaidos arba silpno metimo tris kartus taikliai švystelėjo kamuolį per visą aikštę.

A.Palicka puikiai atliko ir savo pagrindinį darbą. Vartininkas vieną po kito atrėmė kelis pavojingus varžovų metimus, o švedų puolimas pirmojo kėlinio pabaigoje prancūzų gynybą raižė kaip gerai pagaląstas peilis ištižusį sviestą. Prieš pertrauką Švedijos rankininkai pirmavo 17:14.

Po pertraukos skirtumas tai truputį padidėdavo, tai sumažėdavo, bet prancūzai nesugalvojo nieko, kad drastiškai pakeistų įvykių eigą. Švedams pokyčių nereikėjo, o jų sirgaliai sunerimo tik tada, kai varžovai pirmą kartą po pertraukos sumažino skirtumą iki vieno įvarčio 31:32.

Vis dėlto paskutinė minutė, kuri prasidėjo prancūzams atsiliekant 32:34, buvo dramatiška. Prancūzai dukart perėmė kamuolį, įmetė vieną įvartį, bet paskutinį Ludovico Fabregas metimą atrėmė vakaro didvyriu tapęs A.Palicka.

Ispanai

Ispanai ir danai trečią iš eilės pusfinalio dvikovą pradėjo labai atsargiai ir nerezultatyviai. Kai Ispanijos komanda 6-ąją min. įmetė pirmąjį savo įvartį, rezultatas tapo tik 1:1.

Atsakomybė dėl įvarčių sausros teko ispanams ir danų vartininkui Niklasui Landinui. Ispanijos komanda patikimai gynėsi ir priversdavo varžovus klysti, o puldama susikurdavo neblogas progas, bet danus gelbėjo N.Landinas.

Komandos įsibėgėjo tik įpusėjus pirmajam kėliniui. Pirmiau, po trenerio Nikolajaus Jacobseno paprašytos minutės pertraukėlės, išsijudino Danijos rinktinė. Ji įmetė triskart paeiliui ir įgijo keturių įvarčių pranašumą 8:4. Tačiau nuo pirmojo kėlinio vidurio tiksliau ir kiečiau žaidė Ispanijos rankininkai. Jiems labai padėjo ir dvi šiurkščios varžovų klaidos, kurias Danijos komanda padarė pakeitusi vartininką septintu aikštės žaidėju. Po antrosios klaidos ispanai prieš pat pertrauką sumažino atsilikimą 13:14.

Nors Ispanijos rankininkai pralaimėjo pirmąjį kėlinį, žaidė brandžiau. Buvo tik laiko klausimas, kada pirmaujanti komanda pasikeis. Ispanai į priekį 17:16 išsiveržė vos įsibėgėjus antrajam kėliniui. Simboliška, kad rezultatą persvėrė penktadienio vakarą ryškiausiai spindėjęs dešinysis kraštinis Aleixas Gomezas. Jis ne tik štampavo įvarčius iš savo pozicijos ar greitose atakose, bet ir nubėgdavo į kairįjį kraštą, kuriame kairiarankiui žaidėjui lyg ir nėra ką veikti. Tačiau A.Gomezas rezultatą kaip tik ir persvėrė atsidūręs „ne savo vietoje“.

Šis įvartis buvo vienas iš 11, kuriuos A.Gomezas pelnė pusfinalio rungtynėse.

Danijos komandą iš vėžių išmušė ne vien ispanų manevrai puolant, bet ir antrajame kėlinyje nuolat kaitaliota gynybos sistema. Danų pasitikėjimas savimi buvo pažeistas, o Ispanijos rinktinė nuo antrojo kėlinio vidurio visas žaidimo gijas tvirtai laikė savo rankose.

Trileris

Penktadienį Budapešte taip pat įvyko rungtynės dėl penktosios vietos. Jose Norvegijos rinktinė po pratęsimo nugalėjo Islandijos komandą 34:33 (16:12, 27:27).

Nors norvegai beveik visą laiką pirmavo, dviejų kėlinių jiems neužteko, o pagrindinio laiko pabaigoje Norvegijos rankininkai vos išvengė pralaimėjimo. Paskutinėmis antrojo kėlinio sekundėmis norvegai, pakeitę vartininką septintu aikštės žaidėju, rengė ataką, bet prarado kamuolį. Islandai gavo puikią progą išplėšti pergalę, tačiau Bjarkio Elissono mestas kamuolys praskriejo šalia tuščių vartų.

Pratęsimo pabaigoje Norvegijos komanda tos pačios klaidos nekartojo. Norvegai vėl rengė paskutinę ataką, o ją prieš pat sireną stipriu ir taikliu tolimu metimu pabaigė Haraldas Reinkindas.

Kelialapiai

Rungtynės dėl penktosios vietos buvo labai svarbios, nes komandos kovojo dėl paskutinio tiesioginio kelialapio į 2023 metų pasaulio pirmenybes. Teisę jose dalyvauti užsitikrino Norvegijos rankininkai, o islandams reikės kovoti atrankos turnyre.

Per Europos pirmenybes kitus du kelialapius į pasaulio pirmenybes iškovojo į pusfinalį patekusios Ispanijos ir Prancūzijos rinktinės. Anksčiau teisę dalyvauti pasaulio pirmenybėse gavo dvi būsimojo turnyro šeimininkės Švedija bei Lenkija ir planetos čempionės vardą ginsianti Danija.

Pasaulio pirmenybėse Europai skirtos dar devynios vietos. Dėl jų 27 žemyno komandos, tarp jų – Lietuvos rinktinė, kovos atrankos turnyro atkrintamajame etape, kuris bus surengtas šių metų kovo ir balandžio mėnesiais.

Dar aštuonios pasaulio pirmenybių dalyvės ką tik paaiškėjo šiuo metu vykstančiose Azijos bei Pietų ir Centrinės Amerikos pirmenybėse. Jose kelialapius iškovojo Kataras, Saudo Arabija, Bahreinas, Iranas, Brazilija, Argentina, Čilė ir Urugvajus.

Pietų ir Centrinės Amerikos čempionai paaiškės sekmadienį, Azijos čempionai – pirmadienį.

Įvarčiai

Per rungtynes dėl penktosios vietos net 10 įvarčių įmetė islandas Omari Magnussonas. Jis sustiprino savo galimybes iškovoti rezultatyviausio žaidėjo prizą. Islandijos rinktinės puolimo lyderis per 8 rungtynes pelnė 59 įvarčius.

Antrąją vietą rezultatyviausių žaidėjų lentelėje užima 47 įvarčius įmetęs danas Mikkelis Hansenas. Jis sekmadienį žais mažajame finale (jei nebus nemalonių epideminių staigmenų), tad galimybė pavyti lyderį dar yra.

Pusfinalis

Ispanija – Danija 29:25 (13:14). Gomezas 11, Canellasas 7, Figuerasas 3, Casado 3, Maqueda 2, Fernandezas 1, Arino 1, Tarrafeta 1 / M.Hansenas 8, M.Landinas 4, Jensenas 3, Gidselis 3, Lauge 2, Svanas 2, Mensah 1, Holmas 1, Haldas 1.

Švedija – Prancūzija 34:33 (17:14). Gottfridssonas 9, Pellasas 7, Carlsbogardas 5, Walliniusas 4, Lagergrenas 3, Palicka 3, Darjis 1, Perssonas 1, Bergendahlis 1 / Minne 8, Descat 8, Fabregas 5, Nahi 3, Richardsonas 2, Memas 2, Lenne 1, Tournat 1, Karabatičius 1, Porte‘as 1, Kounkoud 1.

Dėl 5-6 vietų

Norvegija – Islandija 34:33 (po pratęsimo; 16:12, 27:27). Sagosenas 8, Reinkindas 6, O‘Sullivanas 5, Solstadas 5 / MAgnussonas 10, Smarasonas 8, Jonssonas 6, Elissonas 5.

Kitas vietas užėmė: 7. Vokietija, 8. Kroatija, 9. Rusija, 10. Nyderlandai, 11. Juodkalnija, 12. Lenkija, 13. Čekija, 14. Serbija, 15. Vengrija, 16. Slovėnija, 17. Baltarusija, 18. Slovakija, 19. Portugalija, 20. Austrija, 21. Lietuva, 22. Šiaurės Makedonija, 23. Bosnija ir Hercegovina, 24. Ukraina.