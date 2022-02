Klubinį sezoną KHL pabaigęs N. Ališauskas: „Gavosi keistas ir nelabai sėkmingas sezonas“

Praėjusią vasarą į Rygos „Dinamo“ gretas po vienerių metų pertraukos sugrįžusiam N. Ališauskui šis sezonas nebuvo sklandus. Gynėjas ne kartą buvo priverstas stebėti komandą iš šalies gydantis patirtas traumas, o iš viso jis per 2021-2022 metų KHL reguliaraus sezono kovas sužaidė 25 rungtynes, per kurias jis surinko du rezultatyvumo balus. Abu šie rodikliai – prasčiausi per keturis Kontinentinėje lygoje praleistus sezonus.

Dvejopai sezonas susiklostė ir pačiai „Dinamo“ komandai: pirmuosius du mėnesius sėkmingai taškus rinkę rygiečiai praradę sezono pradžioje komandai vadovavusį trenerį Sergejų Zubovą išlaikyti tempo nesugebėjo ir galiausiai sezoną baigė paskutinėje KHL vakarų konferencijos pozicijoje.

Po metų Slovakijoje į Latviją sugrįžęs Lietuvos rinktinės kapitonas pripažįsta, jog šis klubinis sezonas jam nebuvo sėkmingas. Visgi, nors iki sezono pabaigos su „Dinamo“ komanda galiojantis kontraktas neleis jam išbandyti savęs vis dar vykstančiose kitų šalių pirmenybėse, gynėjas tikisi, jog sezoną pagaliau pavyks užbaigti vilkint Lietuvos rinktinės marškinėlius pasaulio ledo ritulio čempionate.

„Gavosi keistas ir nelabai sėkmingas sezonas. Turėjau kelias traumas, todėl sužaidžiau mažai rungtynių. Dabar lauksime rinktinės stovyklos. Tikiuosi, jog čempionatas įvyks, tad sezonas dar nesibaigė“, – po naujienų apie sezono nutraukimą kalbėjo N. Ališauskas, besitikintis Rygoje pradėti ir kitą sezoną.

2022 metų pasaulio ledo ritulio IB diviziono čempionatas numatytas balandžio 25 – gegužės 1 dienomis Katovicų mieste Lenkijoje. Lietuvos rinktinė jame kovos su Lenkijos, Japonijos, Estijos, Ukrainos ir Serbijos rinktinėmis.

Priminsime, jog paskutinį kartą lietuviai pasaulio čempionatuose dalyvavo 2019 metais, kai mūsų šalies atstovams nepavyko išsilaikyti IA divizione ir po metų aukštesniame lygmenyje Lietuvos rinktinei teko sugrįžti į žemesnio rango varžybas.