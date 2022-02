Pastarąjį itin kritikavo Rusijos žiniasklaida, Rusijos parlamento atstovai bei gerbėjai.

Tačiau grasinimų banga užplūdo būtent insidethegames.biz interneto svetainės žurnalistus Duncaną Mackay ir Michaelą Pavittą.

Būtent jie pirmieji paskelbė, kad 2022 metų Pekino olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo kamandinio varžybų medalių ceremonija yra nukeliama dėl to, kad pranešta apie teigiamą Rusijos olimpinio komiteto (ROC) nario dopingą testą.

Vėliau jie paskelbė, kad anksčiau neįvardytas sportininkas – rusams auksą nukalusi K.Valijeva. Penktadienį tai patvirtino ir Tarptautinė testavimo agentūra.

Teigiamas buvo gruodžio pabaigoje – dar prieš žaidynes – paimtas K.Valijevos testas, o rezultatai paaiškėjo vasario 8 dieną – jau po komandinių varžybų, kuriose K.Valijeva keturgubais šuoliais ištempė į viršų ROC rinktinę.

Po šios istorijos D.Mackay ir M.Pavittas sulaukė milžiniško žinučių kiekio, o tarp jų – grasinimai mirtimi, sužalojimais ir net įspėjimai, kad jie turėtų pagalvoti, ar gerti arbatą.

M.Pavittas „The Guardian“ patvirtino, kad D.Mackay sulaukė grasinimų nužudymu.

Kiti insidethegames.biz žurnalistais Pekino žaidynių pagrindiniame žiniasklaidos centre sulaukė Rusijos žurnalistų spaudimo.

Vienas iš grasinimų D.Mackay skambėjo taip: „Būsi pozityvus, kai savo arbatoje atrasi naujų medžiagų.“

Tai – veikiausiai nuoroda į 2006 metais Londone apnuodytą Rusijos režimą kritikuojantį Aleksandrą Litvinenką.

Žurnalistas tuomet atsakė, kad negeria arbatos ir yra linkęs vengti „Millennium“ viešbučio, kur A.Litvinenka buvo apnuodytas.

„Laimei tu žinai, kas yra bankrotas. Pasiruošk kelionei šiuo keliu dar kartą“, – tokios replikos „Twitter“ sulaukė žurnalistas.

Daug pykčio Rusijoje sukėlė ir britų žurnalisto klausimas K.Valijevai, kuris jau viešai žinant, kad sportininkės organizme buvo rasta draudžiamos medžiagos, jos paklausė, ar ji yra vartojusi dopingą.

K.Valijeva atsisakė kalbėti su žurnalistu, o šis netrukus buvo į šalį pastumtas Rusijos žurnalistų, kurie iškart ėmė kalbėti, kad klausimas 15-metei yra neetiškas.

Netrukus ši žinia pasirodė ir Rusijos žiniasklaidoje, o klausimą uždavęs žurnalistas sulaukė užgauliojimų.

„Mūsų rusų žurnalistai tave gali suplėšyti į gabalus“, – tokią frazę sušuko vienas iš respondentų.

Olimpinė greitojo čiuožimo čempionė, o dabar Rusijos Dūmos narė Svetlana Žurova kritikavo ne tik žurnalistą, bet ir visą Vakarų žiniasklaidą.

„Iš jų daugiau nieko tikėtis ir negalime. Nėra prasmės jų auklėti ar kažkuo kaltinti, nes jie ir toliau taip elgsis. Net jeigu Rusijos sportininkas turės medikų leidimą, jie vis tiek mus kaltins. Ir tuo pačiu metu jie labai ramiai žiūrės į tai, kad jų pačių sportininkai turi tokius medicininius leidimus. Jiems tai normalu, bet mūsų sportininkams tai iškart tampa dopingu“, – piktinosi S.Žurova.

Vakarų žiniasklaidai vis garsiau primenant apie Rusijos valstybės remtą ir puoselėtą dopingo sistemą, kurią atskleidus šalis olimpiadose priversta varžytis be savo himno, vėliavos ir po ROC vėliava, kyla vis didesnis rusų pasipriešinimas.

Rusijos Dūmos narys Dimitris Svisčiovas irgi kaltino Vakarų žiniasklaidą: „Deja, bet kai kurie žurnalistai randa įžūlumo taip kalbėtis su vaikais, tarsi jie būtų jų bičiuliai bare. Tegul jie sėdi Londone ir klausinėja tokių provokuojančių klausimų. Neleiskime liesti mūsų sportininkų ir ypač tokių jaunų kaip Kamila. Mes neleisime jos skriausti! Tokie jauni vaikai neturėtų sulaukti tokių klausimų. Mes tikime K.Valijeva – ji nepadarė nieko neleistino.“

Per didįjį Rusijos dopingo skandalą paaiškėjo, kad per 2014 metų Sočio olimpines žaidynes Rusijoje laboratorijoje, kur duodami mėginiai, buvo įrengtas slaptas kambarys – į jį per užmaskuotą skylę sienoje buvo perduodami rusų sportininkų mėginiai, kurie vėliau buvo keičiami su kitais.

Tai – tik viena iškalbinga detalė, kuri paaiškėjo po didelio tyrimo. Tikrieji Rusijos dopingo sistemos mastai iki galo nėra žinomi iki šiol, nes buvo pasirodę daugybė pranešimų apie Rusijoje iš kompiuterių dingusią informaciją.

K.Valijevos klausimas perduotas Sporto arbitražo teismui (CAS), kuris verstis Rusijos antidopingo agentūros (RUSADA) sprendimą panaikinti sankcijas sportininkei ir leisti jai toliau varžytis Pekino žaidynėse.

K.Valijevos mėginys buvo tiriamas Stokholme esančioje Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) akredituotoje laboratorijoje – RUSADA laboratorijoje to daryti negalima, nes ji nėra atgavusi pilnos akreditacijos ir tarptautinės bendruomenės pasitikėjimo.