Trečiadienį akrobatinio slidinėjimo žvaigždė Oleksandras Abramenko šuolių nuo tramplino rungtyje užėmė antrąją vietą ir iškovojo sidabro medalį. Jis tapo pirmuoju Pekino žaidynių medalį laimėjusiu Ukrainos sportininku, o Ukraina tapo 28-ąją šalimi, kurios sportininkai laimėjo Pekino žaidynių medalius.

„Visą naktį šventėme, – portalui lrytas.lt sakė 10 metų Ukrainoje gyvenantis žurnalistas iš Kanados Lee Reaney. – Visa šalis stebėjo O.Abramenko pasirodymą, tai buvo lyg šviežio oro gūsis, leidęs bent trumpam pasimiršti tai, kas vyksta greta sienos su Rusija.“

Džiaugsmo neužtemdė net ir Ukrainai atstovaujančios baltarusių slidininkės Valentinos Kaminskos dėmė. Pastaroji trečiadienį sulaukė teigiamo dopingo testo.

„Neturėjome laiko į tai gilintis. Žinoma, jei ji Pekine būtų laimėjusi medalį, tuomet galbūt tai kažką reikštų. Bet V.Kaminska buvo toli nuo medalių. Manau, kad draudžiami medikamentai į jos organizmą pateko dėl komandos klaidos. Be to, negalima šio atvejo lyginti su rusų čiuožėja Kamila Valijeva, kuri, vartojusi dopingą, jau laimėjo auksą ir kėsinasi į dar vieną“, – samprotavo „Kyiv Post“ žurnalistas L.Reaney, kurio paties gyvenimo istorija taip pat verta atskiro paminėjimo.

Įtraukė Maidano revoliucija

2013 m. į Ukrainą atvykęs kanadietis net nenumanė, kad čia liks ilgam. Laisvai samdomu žurnalistu ilgai dirbęs L.Reaney gavo netikėtą pasiūlymą iš Ukrainos dienraščio „Lviv Today“.

Lvove ką tik buvo praūžusi 2012 m. Europos futbolo čempionato fiesta, tad kanadietis, tuomet rašęs apie sportą, su malonumu sutiko padirbėti svetur. Maža to, miestas pulsavo noru surengti dar daugiau masinių sporto renginių – 2014 m. Europos krepšinio čempionatą, be to, svajojo apie 2022 m. žiemos olimpiadą.

Visgi įvykiai greitai pasisuko kita linkme.

„Viskas pasikeitė, kai pradėjome kelionę į 2014 m. Sočio žiemos žaidynes. Tuo pat metu jau buvo pranešta apie kelias mirtis, o Kijevas virė chaose“, – pasakojo L.Reaney.

Kanadietis pripažino, kad tuo metu sulaukė klausimų „kaip jis gali vykti į Rusiją ir žiūrėti sportą, kai vyksta tokie dalykai?“.

„Tai buvo teisingi žodžiai. Visgi pasitariau su kitais Ukrainos žurnalistais, šalies olimpiniu komitetu, kurie buvo ryžtingi: „Sportininkai visą gyvenimą ruošėsi šioms žaidynėms. Tokie renginiai kasmet nevyksta. Tai svarbu“, – išgirstus žodžius prisimena kanadietis.

L.Reaney kartu su kitais kolegomis jau buvo palikęs Ukrainą, kai vasario 18-ąją prasidėjo kruvini įvykiai Maidane, vėliau didelėmis raidėmis įrašyti į Ukrainos istoriją.

Ginkluotas konfliktas Kijeve tarp oficialios Ukrainos valdžios ir protestuotojų, pasibaigęs koalicijos pasikeitimu Aukščiausioje Radoje ir po to sekusiu valstybės perversmu, kai buvo nuverstas prorusiškų pažiūrų Ukrainos Prezidentas Viktoras Janukovyčius, pareikalavo daugiau nei 100 aukų.

„Pamenate, kas vyko kitą dieną?, – paklausė L.Reaney. – Ukrainos moterų biatlono komanda estafetės rungtyje aplenkė favorite laikytą Rusiją, laimėjo auksą ir pasiekė iki šiol emocionaliausią olimpinį medalį šalies istorijoje.“

Svetima šalis kanadiečiui greitai tapo namais, tačiau po aštuonerių metų įtampa tarp Rusijos bei Ukrainos ir vėl pasiekė karščiausią tašką.

Simboliška, bet slidininkas O.Abramenko olimpinį sidabrą iškovojo likus vos kelioms dienoms iki Maidano įvykių metinių, kurios Ukrainoje kasmet minimos vasario 18-23 d.

„Įtampa jaučiama ir tarp sportininkų, esančių Pekine, – apie dabartinę Rusijos agresiją prie sienos su Ukraina prabilo L.Reaney. – Jie nežino, ar galės saugiai grįžti namo. Jie net nežino, ar galės apskritai grįžti. Aš pats dirbsiu ir per paralimpines žaidynes, kurios tęsis iki kovo pabaigos. Nežinia, kas dar nutiks iki to laiko.“

2014 m. Rusija Krymo okupaciją pradėjo būtent per Sočio žiemos žaidynes. 2008 m. Rusija surengė karinę intervenciją į Gruziją, kuomet vyko Pekino vasaros olimpinės žaidynės.

Tad nenuostabu, kad ukrainiečiai baiminosi, jog istorija pasikartos ir dar kartą.

Prieš žaidynes tiek sportininkai, tiek žurnalistai buvo įspėti atsargiai bendrauti su Rusijos atstovais Pekine.

„Sportininkai nedalyvauja sprendimų priėmime? Jie nėra tie, kurie priima karinius sprendimus? Rusai tik nori dalyvauti žaidynėse?, – retoriškai klausė L.Reaney. – Taip. Bet ignoruoti esamos situacijos negalima. Tai nėra išeitis. Apsimesti, kad nieko nevyksta yra sąmoningas situacijos neišmanymas.“

L.Reaney apgailestavo, kad dėl Rusijos invazijos į Krymą, Ukraina, o tiksliau Lvovas, prarado galimybę rengti 2022 m. žiemos žaidynes, kurios šiuo metu vyksta Pekine. Nepaisant to, paklaustas, ką šiuo metu reiškia būti žurnalistu iš Ukrainos, kanadietis atsakė su šypsena.

„Jaučiuosi, kad esu pasaulio įvykių centras“, – juokavo L.Reaney.