Baltijos rankinio lygoje – atkaklios kovos dėl kelialapių į atkrintamąsias varžybas

BHL čempiono titulą ginantis „Dragūnas“ namuose 41:31 nugalėjo vieną pagrindinių konkurentų dėl likusių kelialapių – Latvijos čempioną Duobelės „Tenax“. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 10 įvarčių pelnęs ukrainietis Danylo Hlušakas ir Tomas Drakšas, įmetęs 9 įvarčius.

„Dragūno“ rankininkai turnyrinėje lentelėje aplenkė Duobelės komandą ir pakilo į 6 vietą, kuri garantuoja vietą atkrintamosiose varžybose. Į BHL finalinį ketvertą tiesiogiai pateks dvi stipriausios reguliariojo sezono komandos, o 3-6 vietas užėmusios ekipos kovos ketvirtfinaliuose.

Kitoje turnyrinės lentelės kaimynų dvikovoje „Granito“ rankininkai namuose po labai atkaklios kovos 30:26 nugalėjo „Vilniaus“ klubą. Nugalėtojams Deividas Jovaišas pelnė 10 įvarčių. „Vilniaus“ ekipai 7 įvarčius surinko Mindaugas Urbonas, 6 surinko rezultatyviausias BHL rankininkas Martynas Lapinskas.

„Treneriui rungtynės buvo labai sudėtingos. Susitikimo pradžioje, kol žaidėjai vykdė visus susitarimus gynyboje ir puolime, išsiveržėme į priekį 4:0. Bet pradėjome žaisti padrikai ir po pirmo kėlinio jau varžovai buvo priekyje penkiais įvarčiais, – sakė „Granito“ treneris Vaidotas Grosas. – Gerai, kad per pertrauką rūbinėje pavyko rasti bendrą kalbą. Žaidėjai suprato, kad jeigu taip žaisim, kaip pirmo kėlinio antroje pusėje, tai mūsų laukia labai liūdna pabaiga. Galbūt veikė ir įtampa, nes vyksta atkakli kova dėl kelialapių į atkrintamąsias BHL varžybas. Be to, tai buvo rungtynės dėl 4 taškų, nes Lietuvos klubų tarpusavio rungtynių rezultatai skaičiuojami ir Lietuvos rankinio lygos įskaitoje. Tai irgi veikė žaidėjus, nes žmonės ne robotai ir supranta rungtynių vertę.“

BHL pirmenybėse „Granitas“ su 25 taškais pakilo į 4 vietą. Tašku nuo „Granito“ atsiliekantys ir laipteliu žemiau esantis „Vilnius“ yra sužaidęs rungtynėmis mažiau.

Kitoje Lietuvos klubų dvikovoje 3 vietą užimantys Vilniaus „Šviesos“ rankininkai savo aikštelėje 30:33 turėjo pripažinti 8 pozicijoje esančios Alytaus „Varsos“ pranašumą. Nugalėtojus į priekį vedė Gintautas Adamkevičius – 10 įvarčių, Nedas Buronko pelnė 8 įvarčius. „Šviesos“ komandai Skirmantas Plėta surinko 10 įvarčių. Apie karjeros pabaigą Lietuvos rinktinėje paskelbęs Valdas Drabavičius pelnė 5 įvarčius.

Artimiausias BHL turas vyks jau šį savaitgalį. Šeštadienį lietuviškų komandų akistatoje „Granitas“ susitiks su „Varsa“, „Dragūnas“ namuose priims latvių „Latgols“, o „Vilnius“ viešės Estijoje ir susitiks su „Raasiku“. Sekmadienį Estijoje su „Raasiku“ žais „Šviesa“, o „Dragūnas“ namuose priims latvių „Ogre“.