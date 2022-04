Naujai pasaulio teniso lyderei lenkei I. Swiątek versti kalnus padeda psichologės patarimai

Padėjo palankios aplinkybės

Pirmąjį balandžio pirmadienį paskelbtas naujas Moterų teniso asociacijos (WTA) reitingas ypatingai džiugino Lenkijos sporto mėgėjų akis. Aukščiausioje eilutėje pirmą kartą buvo įrašyta jų tautietės pavardė – pirmąja pasaulio rakete tapo 20-metė Iga Swiątek, pakeitusi pustrečių metų lyderės pozicijos niekam neužleidusią australę Ashleigh Barty.

Pernai pirmajame dešimtuke įsitvirtinusi I.Swiątek jau kelis mėnesius nuosekliai artėjo prie viršūnės, tačiau pakilti į pirmąją vietą jai padėjo ne tik kelios skambios pergalės, bet ir palankiai susiklosčiusios aplinkybės.

25 metų A.Barty kovo pabaigoje netikėtai paskelbė, kad baigia profesionalės karjerą, todėl buvo išbraukta iš reitingo lentelės. Į laisvą pasaulio teniso karalienės sostą tučtuojau įšoko praėjusį savaitgalį Majamio atvirojo čempionato nugalėtoja tapusi I.Swiątek.

„Niekada nekėliau tikslo tapti pirmąja pasaulio rakete. Net nežinojau, kad per šį turnyrą galiu pakilti į pirmąją vietą, todėl dabar visai neįsivaizduoju, kaip reaguoti“, – sužinojusi, kad taps reitingo lydere, tvirtino I.Swiątek.

Vis dėlto aukščiausio rango turnyruose skinant vieną pergalę po kitos – o Lenkijos tenisininkė nuo vasario vidurio laimėjo 17 mačų iš eilės – kelias veda tik į viršų. Ir pirmąja pasaulio rakete I.Swiątek tapo neatsitiktinai.

„Atrodė lyg ji būtų ištroškusi pergalės, bet nejaustų jokio psichologinio spaudimo. Ji žaidė taip, lyg kamuoliukas būtų arbūzo dydžio, o kai tenisininkas taip jaučiasi, jis gali kurti stebuklingus dalykus. Iga atrodo taip, tarsi būtų pamiršusi kaip pralaimėti“, – naująja WTA reitingo lydere žavėjosi XX amžiaus teniso legenda Martina Navratilova.

Naudingi psichologės patarimai

I.Swiątek profesionalės karjerą pradėjo neseniai, todėl jos pergalių kraitis dar nėra didelis. Juo labiau kad du praėję sezonai buvo sujaukti dėl pandemijos ir WTA rengė mažiau turnyrų negu paprastai.

Varšuvietė kol kas laimėjo tik šešis turnyrus, bet daugumą pergalių šventė aukščiausio rango varžybose. Pirmąjį titulą ji iškovojo 2020 metų Prancūzijos atvirajame čempionate, o 2021 ir 2022 metais nugalėjo net keturiuose „WTA 1000“ rango turnyruose.

Šių metų pradžioje nė viena varžovė nepajėgė sustabdyti lenkės per Kataro čempionatą, pavasarį I.Swiątek kaip viesulas pralėkė Indian Velso ir Majamio turnyruose.

I.Swiątek tapo vos ketvirtąja tenisininke, pasiekusia „saulėtąjį dublį“, tai yra laimėjusia abu pavasarį paeiliui rengiamus turnyrus Kalifornijoje bei Floridoje.

Pačios tenisininkės manymu, jos pergales lemia ne tik ir ne tiek vis gerėjantys žaidimo įgūdžiai, bet ir psichologinis pasiruošimas.

„Man labai padeda psichologė. Ji mano pasitikėjimą savimi pakėlė į aukštesnį lygį, – prieš kelias dienas sakė I.Swiątek. – Psichologinis pasiruošimas labai svarbus. Nemažai tenisininkių gali žaisti labai gerai, bet nugali tos, kurių galva yra stipriausia“

„Per mačus žaidžiu taip, kaip per treniruotes. Visada galvojau, kad per varžybas neįmanoma pasiekti tokio lygio, kaip per treniruotes. Nustebau, kad per mačus sugebu atlikti viską, ką išmokau per treniruotes. Majamio aikštėse jaučiausi bebaimė ir nejaučiau jokio spaudimo“, – po Majamyje iškovotos pergalės sėkmės priežastis atskleidė pirmoji pasaulio raketė.

„Kai ji eina į aikštę, ji pasiruošusi viskam. Ji ištroškusi pergalių“, – tvirtina buvęs I.Swiątek treneris Piotras Sierzputowskis, kuris nuo paauglystės kelerius metus vedė sportininkę į elitą, bet pernai perdavė ją labiau patyrusiam teniso specialistui Tomaszui Wiktorowskiui.

Aplenkė garsiąją tautietę

Nors į teniso elitą įsiveržė tik prieš kelerius metus, I.Swiątek jau padarė tai, ko nesugebėjo padaryti jos tautietė Agnieszka Radwanska. Prieš keliolika metų lenkų sirgaliai vylėsi, kad būtent A.Radwanska taps pirmąja į WTA reitingo viršūnę pakilusia bei Didžiojo kirčio turnyrą laimėjusia lenke, tačiau ši tenisininkė maksimalių lūkesčių nepateisino.

A.Radwanska artėjo didžiojo tikslo link. Ji 2012 metais pateko į Vimbldono turnyro finalą ir iškart po jo pakilo į WTA reitingo antrąją vietą. Bet paskutinio žingsnio ji taip ir nežengė: karjerą baigė nelaimėjusi nė vieno Didžiojo kirčio turnyro ir netapusi reitingo lydere. Didžiausias A.Radwanskos laimėjimas buvo pergalė 2015 metų WTA sezono baigiamajame turnyre.

A.Radwanskai liko neoficialus „širdžių čempionės“ titulas. Lenkijos tenisininkė net šešis kartus gavo WTA sirgalių mėgstamiausios žaidėjos prizą ir penkis kartus buvo apdovanota už gražiausią metų smūgį.

Suprantama, vos tik I.Swiątek pasiekė pirmąsias dideles pergales, tiek teniso specialistai, tiek sirgaliai pradėjo lyginti ją su garsiąja tautiete. Vis dėlto net tapusi Prancūzijos atvirojo čempionato nugalėtoja I.Swiątek kratėsi šių palyginimų: „Manau, kad pirmiausiai privalau stabiliai žaisti bent kelis sezonus. Tik tada galėsiu pretenduoti į geriausios Lenkijos tenisininkės vardą. Dabar jis priklauso A.Radwanskai. Jaučiuosi lyg sukūrusi istoriją, bet Agnieszka aukščiausiame lygyje žaidė, nežinau, gal dvylika sezonų“.

Patarimai jaunajai įpėdinei

Lenkijos teniso apžvalgininkai irgi neskubėjo suteikti I.Swiątek geriausios visų laikų šalies tenisininkės vardo. Vis dėlto jaunajai žvaigždei tapus pirmąja pasaulio rakete ant svarstyklių buvo padėtas itin svarus argumentas.

Suprantama, naująją planetos lyderę šia proga pasveikino ir prieš ketverius metus karjerą baigusi A.Radwanska.

„Jei A.Barty nebūtų baigusi karjeros, Iga vis tiek turėtų puikią galimybę. Ji buvo verta, kad kovotų dėl WTA reitingo lyderės vardo, – kalbėdama su „Interia“ leidiniu sakė A.Radwanska. – Žinoma, australės sprendimas viską pagreitino, tačiau neabejoju, kad I.Swiątek būtų ją aplenkusi. Tiesa, varžybos būtų įdomesnės, nes visi stebėtų jų lenktynes“.

A.Barty sprendimas baigti karjerą nustebino kone visą teniso bendruomenę. Stebėjosi ir I.Swiątek: „Ashleigh sprendimas mane nustebino. Man atrodė, kad žaisime tol, kol sulauksime 35-erių ar panašiai, kol mūsų kūnai taip pavargs, kad daugiau žaisti negalėsime. Dabar man reikia laiko, kad suvokčiau, ką ji galvoja“.

Nors vienos stiprios varžovės nebėra, su I.Swiątek teniso aikštėse kovos kitos pajėgios tenisininkės. A.Radwanska pabandė patarti jaunajai tautietei, ką daryti, kad pergalės nesiliautų: „Iga šį sezoną žaidžia daug agresyviau, tačiau kartu aikštėje yra ramesnė, geriau valdo savo emocijas. I.Swiątek žaidžia puikiai, bet niekas nėra tobulas ir visada galima kai ką pagerinti. Patarčiau daugiau dėmesio skirti žaidimui prie tinklo ir padavimui, kuris žaidžiant su stipriai smūgiuojančiomis varžovėmis yra gana nuspėjamas“.

Pavyzdžiu laiko R.Nadalį

Praėjusį dešimtmetį A.Radwanskos pavyzdys šimtus Lenkijos mergaičių paskatino paimti į rankas teniso raketę. Vis dėlto I.Swiątek prisipažino, kad ji įkvėpimo sėmėsi ne iš garsiosios tautietės: „A.Radwanska nebuvo mano numylėtinė. Vaikystėje dažniau žiūrėdavau vyrų teniso mačus ir žavėjausi Rafaeliu Nadaliu“.

Pirmoji pasaulio moterų raketė buvusiu ilgamečiu ATP reitingo lyderiu žavisi ir dabar. Šių metų Australijos atvirajame čempionate pralaimėjusi pusfinalio mačą I.Swiątek dar kelias dienas užtruko Melburne, nes norėjo pasižiūrėti, kaip finale kovos R.Nadalis.

Lenkijos tenisininkė sako daug išmokusi iš Ispanijos teniso legendos, kuris jai padėjo pakeisti požiūrį į žaidimą. „Prieš keletą metų man nepatiko mintis, kad galima laimėti nežaidžiant gražiai.

Tačiau dabar esu labiau patyrusi ir galvoju kitaip, – aiškino I.Swiątek kalbėdama su WTA interneto svetaine. – Pasitelkiau kitų tenisininkų patirtį.

Porą praėjusių metų žiūrėjau daug teniso mačų ir pastebėjau, kaip R.Nadalis ar kiti tenisininkai pakeičia mačo eigą nežaisdami gerai, bet vis tiek sugebėdami rasti sprendimus.

Geriausias pavyzdys buvo šių metų Australijos čempionato finalas, kurį stebėjau sėdėdama tribūnoje. Maniau, kad Rafa nebeturi šansų laimėti, bet jis davė pamoką, kaip perlaužti mačo eigą“.

Skirtingi seserų keliai

Pagal žaidimo braižą dvi Lenkijos tenisininkės – buvusi antroji pasaulio raketė ir nauja pirmoji pasaulio raketė – taip pat nėra panašios. Painia taktika žaidimą grindusi A.Radwanska nepasižymėjo galingais smūgiais, bet smūgiuodavo labai tiksliai, netikėtai keisdavo smūgių kryptį ir ko gero dažniau nei bet kuris kitas tenisininkas pataikydavo prie pat linijos.

Tuo tarpu I.Swiątek smūgiuoja daug stipriau ir žaidžia agresyviau. O jos fizinė jėga visai nestebina žinant, kad tenisininkės tėvas Tomaszas Swiątekas buvo irkluotojas, atstovavęs savo šaliai keliuose pasaulio čempionatuose bei 1988 metų Seulo olimpinėse žaidynėse.

T.Swiątekas sportuoti skatino ir abi dukras Iga bei trejais metais vyresnę Agatą. Agata taip pat žaidė tenisą, bet paskui nusprendė pasukti kitu keliu ir nuėjo ortodonte dirbančios motinos pėdomis. Vyresnioji I.Swiątek sesuo studijuoja odontologiją Liublino Medicinos universitete.