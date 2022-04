Eglė Balčiūnaitė: ar įmanoma kovoti su nerimu pasitelkiant bėgimą?

„Pirmiausiai – taip, bėgimas tikrai gali prisidėti prie pilnavertiško asmeninio gyvenimo. Kita vertus, nuolat stengiuosi priminti ir apie tai, kad bėgimu, svorių kilnojimu ar kita fizine veikla nereikėtų spręsti savo problemų. Pavyzdžiui, kai pasitelkiame kažkokias emocijas ir jas bandome išlieti per kažkokią fizinę jėgą – bėgti daug greičiau nei įprastai, sporto salėje prisidėti daugiau svorio ir agresyviai kilnoti. Patikėkite, taip išlieti susikaupusį pyktį ar liūdesį nėra gerai. Bėgiojant – ar atliekant bet kurią kitą sportinę veiklą – svarbiausia yra sutelkti dėmesį į save, jausti savo kūno judėjimą nuo rankų ar kojų iki kvėpavimo. Bėgimas turėtų būti lyg meditacija. Jei bėgiojant pradėsite galvoti, ką kas pasakė ar spręsti įvairias problemas – prarasite ryšį su savo kūnu ir savimi“, – išskiria olimpietė Eglė Balčiūnaitė.

Žinoma bėgikė dalinasi mintimis, ką reikia žinoti nusprendusiems pradėti bėgioti.

Pradėti reikėtų nuo asmeninio tikslo

Pasak E. Balčiūnaitės, bėgimas neturėtų būti veikla, į kurią neriama stačia galva ir iš karto su maksimaliais lūkesčiais.

„Kiekvienas, nusprendęs pradėti bėgioti, turėtų sąmoningai suprasti, kodėl nori tai daryti. Todėl pradėti reikėtų nuo asmeninio tikslo išsikėlimo. Jį žinant, galima žengti vieną po kito mažus žingsnelius link paties bėgimo. Kalbant apskritai, bėgimas yra natūralus judesys žmogui, tačiau tiems, kas iki tol nėra bėgioję, pradėti reikėtų nuo konsultacijos su bėgimo specialistu. Kartu su specialistu reikia apsibrėžti, kokios bus ir kaip atrodys bėgimo treniruotės savaitėje individualiai tam žmogui. Taip pat prieš kiekvieną bėgimą būtina atlikti elementarius stiprinamuosius bei mobilumo pratimus, nes tokiai veiklai kūną turime paruošti“, – teigia bėgikė.

Ar bėgimas garantuoja geresnę savijautą?

Bėgimas, kaip išskiria E. Balčiūnaitė, fiziškai stiprina kūną, o tai gerina ir žmogaus psichologinę būseną. Kita vertus, norintiems to pasiekti reikia įdėti ir nemažai pastangų bei nuoseklumo.

„Bėgimas tikrai stiprina mūsų kūną, bet tam kiekvieno bėgimo metu būtina išlaikyti dėmesį ties pačiu bėgimu ir savimi. Tai veikla, kurioje turėtume jausti save, savo judėjimą. Pačių bėgimo treniruočių taip pat yra įvairių – nuo ilgo lėto bėgimo iki intervalinio bėgimo. Svarbu išlaikyti balansą bei pobūdį ir kaitalioti su bendrais fiziniais pratimais. Įtraukus bėgimą į savo savaitinę rutiną ir nuosekliai jos laikantis, po kurio laiko pajausite rezultatus. Tapsite stipresni, sveikesni, labiau pasitikintys savimi ir labiau atsipalaidavę. Bėgimas visame kūne suaktyvina kraujotaką bei kraujo apykaitą smegenyse, o tai stimuliuoja protinę veiklą, gerina nervų sistemą, gebėjimą susikaupti, taip pat stiprina kaulus ir širdį“, – nurodo E. Balčiūnaitė.

Kuo bėgikams svarbus išmanusis laikrodis?

„Išmanusis laikrodis – vienas iš mano pagrindinių ir reikalingiausių pagalbininkų treniruotėse. Šiandien neįsivaizduočiau nei vienos savo treniruotės be jo. Išmaniuoju laikrodžiu seku viską: širdies ritmą, laiką, atstumą ar bėgimo greitį. Po treniruočių darau analizes, stebiu progresą. Taip pat mano treniruotes tokiu būdu stebi ir treneris. Bėgikams labai svarbu treniruotės metu matyti savo širdies ritmo duomenis, momentinį greitį, bėgimo trukmę ar nubėgtą atstumą. Taip žymiai lengviau sekti savo treniruočių tikslus. Pavyzdžiui, matant, kad nubėgtas atstumas yra per lėtas nei buvo parašyta plane – greitinu, jei matau, kad pulsas per aukštas – lėtinu. Todėl išmanusis laikrodis pravartus ir tiems, kas dar tik pradeda bėgioti ir nori nuolat sekti savo savijautą bei rezultatus“, – išskiria E. Balčiūnaitė.