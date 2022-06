Prancūzijos rankinio čempionate lietuvių komandos pasiekė iškeltus tikslus

G. Babarsko atstovaujama „Chambery Savoie“ komanda užėmė 5 vietą ir iškovojo kelialapį į EHF Europos lygą. Paskutiniame ture „Chambery Savoie“ rankininkai namuose 38:25 sutriuškino „Saran“ ekipą. G. Babarskas prie pergalės pridėjo 3 įvarčius.

„Pagrindinis komandos tikslas buvo kelialapis į Europos lygą ir labai džiaugiamės, kad šį tikslą pavyko įgyvendinti. Sezono metu atradom gerą žaidimo ritmą. Gera gynyba ir patikimas vartininko žaidimas leisdavo pradėti greitą puolimą ir dėl to iškovojome nemažai lengvesnių pergalių. Sezono pabaigoje taip įsibėgėjome, kad per paskutinius 9 turus iškovojome net aštuonias pergales. Tapome vienintele Prancūzijos komanda, kuri šį sezoną nugalėjo „Paris Saint Germain“ ekipą ir ją išmetėme iš taurės turnyro. Čempionate PSG žvaigždynas iškovojo visas 30 pergalių ir tapo pirmuoju klubu per visą istoriją, nepraradusiu nei taško“, – sezoną apibendrino per 27 rungtynes 44 įvarčius pelnęs G. Babarskas.

28 metų G. Babarskas po keturių sezonų „Chambery“ gretose pereina į kitą Prancūzijos klubą „Aix“. Pasibaigusiame čempionate „Aix“ iškovojo bronzos medalius ir žais EHF Europos lygos grupių varžybose.

„Dar sezono metu pasirašiau kontraktą su „Aix“, bet su „Chambery“ treneriu pakalbėjom, kad atiduosiu viską iki sezono pabaigos ir kiek tik galiu padėsiu komandai siekti užsibrėžtų tikslų. Jautėsi komandos draugų palaikymas ir labai norėjosi padėti iškovoti kelialapį į Europos lygą. Esu labai patenkintas, kad komanda tai pasiekė. Asmeniškai man sezonas irgi buvo tikrai geras. Puikiai sekėsi tiek puolime, tiek gynyboje. Dabar laukia žingsnis į priekį ir nauji iššūkiai. „Aix“ klubas turi didelių ambicijų – nori konkuruoti su „Nantes“, su „Montpellier“ ir nuolat kovoti dėl medalių. Šį sezoną „Aix“ pavyko aplenkti Čempionų lygoje rungtyniavusį „Montpellier“ klubą ir laimėti bronzą. Labai smagu prisijungti prie tokio ambicingo klubo ir norisi kuo daugiau žaisti Europos turnyruose“, – sakė G. Babarskas.

Vietą aukščiausioje Prancūzijos lygoje išsaugojo „Istres“ komanda, kurioje žaidžia L. Simėnas. „Istres“ čempionatą baigė trimis pergalėmis iš eilės ir užėmė 14 vietą. Paskutiniame ture „Istres“ savo aikštelėje 32:30 įveikė „Nancy“. L. Simėnas nugalėtojams pelnė 2 įvarčius. Gruodžio mėnesį į „Istres“ komandą iš Ispanijos persikėlęs L. Simėnas Prancūzijos čempionate per 18 rungtynių įmetė 24 įvarčius.

Pasibaigus Prancūzijos čempionatui, L. Simėnas ir G. Babarskas pirmadienį prisijungs prie Lietuvos rinktinės, kuri Alytuje birželio 14 ir 15 dienomis žais paramos rungtynes su Ukrainos rankininkais.