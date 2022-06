Lietuvos lankininkai Europos pirmenybėse užfiksavo du pasaulio rekordus

Vyrų skriemulinių lankų kvalifikacinių varžybų komandų įskaitoje Lietuvos trio – Vladas Šigauskas, Remigijus Bileišis ir Rolandas Baranauskas – surinko 1981 tašką ir pagerino pasaulio veteranų rekordą.

Tarp visų komandų šis lietuvių rezultatas buvo 20-as. Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate Lietuvos vyrai 224:232 pralaimėjo Graikijos atstovams. 224 taškai atkrintamosiose varžybose taip pat yra naujas pasaulio veteranų rekordas. Dar daugiau spalvų šiam lietuvių pasirodymui suteikia tas faktas, kad R. Baranauskas yra neįgalus sportininkas.

„Pasaulio ir Europos rekordų tikrai niekas iš šių varžybų nesitikėjo. Pirmąjį užfiksuotą rekordą gana atsitiktinai pamatėme užfiksuotą tik kitą dieną. Kad turime galimybę fiksuoti dar vieną, jau žinojome iš anksto.

Atitikti visus tokiems rekordams keliamus reikalavimus nėra lengva, tad visa mūsų komanda buvo stipriai nustebusi. Žinoma labai džiaugiamės, visuomet smagu išvysti savo šalies vardą pasaulio bei Europos rekordų sąraše“, – sakė Lietuvos rinktinės vadovas Ugnius Timinskas.

Europos čempionato asmeninėje įskaitoje V. Šigauskas užėmė 33-iąją vietą. Jis kvalifikacijoje (677 tšk.) buvo 67-as, o pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 139:131 nugalėjo portugalą Nuno Simoesą. Antrajame rate mūsiškis 137:145 nusileido slovėnui Timui Jevšnikui.

Kitiems lietuviams staigmenų pateikti nepavyko – R. Bileišis pirmajame rate 136:139 pralaimėjo austrui Michaelui Matzneriui, o R. Baranauskas 134:146 nusileido graikui Dimitrios Drakiotis.

Šiek tiek džiaugsmo lietuviai suteikė ir olimpinių lankų varžybose. Čia užfiksuoti du nauji Lietuvos rekordai. Moterų kvalifikacijos komandų įskaitoje lietuvės Inga Timinskienė, Paulina Ramanauskaitė ir Juliana Semionova surinko 1780 taškų ir 21 tašku pagerino Lietuvos rekordą. Tai leido kvalifikacijoje užimti 18 vietą.

Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate mūsiškės 2:6 nusileido Šveicarijos komandai.

Mišrių porų kvalifikacijoje lietuviai Modestas Šliauteris ir P. Ramanauskaitė surinko 1264 taškus ir su 22 vieta pateko į atkrintamąsias varžybas. Šis rezultatas – 9 taškais geresnis nei buvęs Lietuvos rekordas. Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate Lietuvos duetas 1:5 pralaimėjo slovakams Denisai Barankovai bei Jurajui Duchonui.

Vyrų asmeninių varžybų kvalifikacijoje M. Šliauteris (646 tšk.) užėmė 48-ąją vietą, Dovydas Bagdanavičius (605 tšk.) – 83-iąją, o Ramūnas Kašėta (564 tšk.) – 94-ąją.

Atkrintamosiose varžybose M. Šliauteris tik po papildomo šūvio 5:6 pralaimėjo norvegui Sanderui Rothui, R. Kašėta 2:6 nusileido šveicarui Keziahui Chabinui, o D. Bagdanavičius 0:6 neatsilaikė prieš suomį Anttį Tekoniemį.

Komandų įskaitoje Lietuvos vyrai su 1815 taškų kvalifikacijoje buvo 26-i ir į aktrintamąsias varžybas nepateko.

Moterų kvalifikacijoje P. Ramanauskaitė (618 tšk.) buvo 43-ia, J. Semionova (600 tšk.) – 52-a, o I. Timinskienė (562 tšk.) – 68-a.

Atkrintamosiose varžybose P. Ramanauskaitė 3:7 nusileido serbei Katarinai Vranjkovič, J. Semionova 4:6 pralaimėjo estei Bessi Kasak, o I. Timinskienė 3:7 turėjo pripažinti šveicarės Lilianos Licari pranašumą.

„Bendrą komandos pasirodymą vertinu gerai. Olimpiniais lankais šaudantys lankininkai buvo tikrai stiprūs, tą parodo ir pagerintas moterų komandinis ir mišrių porų Lietuvos rekordai. Skriemuliniais lankais šaudantiems sportininkams tai buvo pirma išvyka į tokio rango varžybas po gana ilgo laiko, jiems reikia šiek tiek daugiau laiko apsiprasti ir ateityje galima tikėtis dar geresnių rezultatų“, – pabrėžė U. Timinskas.

U. Timinskas neslėpė, jog kai kuriems Lietuvos lankininkams iki pergalių atkrintamosiose varžybose pritrūko dalelės sėkmės.

„Iš tiesų atkrintamosios varžybos buvo gana įtemptos, ypač olimpinių lankų grupėje. Daugeliui mūsų lankininkų teko pakovoti iki paskutinių setų. Galbūt pritrūko ir trupučio sėkmės, kad pasiektume keletą pergalių. Visi lankininkai turi potencialą laimėti dvikovas, gaila kad šiame čempionate nepavyko to parodyti. Kaip ir daugumą ankstesnių čempionatų, matau, jog lankininkams trūksta tokio lygio varžybų patirties. Viena išvyka per metus tiesiog neduoda norimo rezultato. Jei pavyktų suburti komandą, kuri galėtų keletą metų pakeliauti bent po 4–5 aukščiausio lygio varžybas per sezoną, manau pamatytume žymiai geresnių ir daugiau rezultatų, galbūt net medalių“, – svarstė U. Timinskas.

Europos čempionatas vyko Miuncheno olimpinių žaidynių šaudymo iš lanko aikštyne. Lietuviai teigė, jog varžybų vieta buvo puiki, o organizacija taip pat aukštame lygyje.