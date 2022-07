Druskininkuose bus siekiama atsispaudimų nuo žemės Lietuvos rekordo

Nors konkretaus tikslo per fiksuotą laiką padaryti tam tikrą skaičių atsispaudimų R. Žukauskas šįkart sau nekelia, ankstesni Britanijos lietuvio pasiekimai jo galimybėmis abejoti neleidžia. 2013 metais vyras per 8 val. 14 min. padarė 14 014 atsispaudimų ir pagerino sau pačiam priklausiusį ankstesnį Lietuvos rekordą, kai per 8 val. 15 min. nuo žemės buvo atsispausta 14 tūkst. kartų.

Tikslaus savo pagerintų rekordų skaičiaus R. Žukauskas sako net negalintis įvardinti, nes dalis pasiekimų nebuvo oficialiai užfiksuoti, kiti paprasčiausiai pasimiršo, nes jų iš Druskininkų krašto kilęs tautietis siekia jau nuo 1994 metų.

„Namuose ant sienos suskaičiuoju 6 diplomus iš įvairių sporto švenčių ir renginių, tad bent dėl tiek rekordų galiu būti tikras“, – juokiasi sportininkas mėgėjas.

Išmėginti jėgas darant atsispaudimus R. Žukauską prieš daugiau nei trisdešimt metų paskatino tais laikais leistame žurnale „Sportas“ perskaityta naujiena apie vyrą iš Sakartvelo, kuris atsispaudimus darė visą parą.

Nuo to laiko R. Žukauskas, kuriam sportas visuomet buvo artimas, pradėjo siekti savo asmeninių rekordų, o 1994 metais užfiksavo ir pirmąjį Lietuvos rekordą, kai per 2 val. padarė apie 2000 atsispaudimų.

„Dabar 2 valandos atsispaudimų man yra įprasta treniruotė, tačiau anuomet tai atrodė tikrai daug. Tiesa, jau kurį laiką naujų pasiekimų darant atsispaudimus nesiekiau ir to daryti nebeplanavau, todėl dar vienas rekordas bus tikrai rimtas iššūkis“, – sako daugkartinis Lietuvos rekordininkas.

„Jam ryžtis ir prisiminti seną hobį paskatino Britanijos lietuvių sportininkų mėgėjų bendruomenė. Susidomėjau, nes naujo rekordo galėsiu siekti tikrai gražios ir prasmingos sporto šventės metu. Be to, šiemet Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose iki šiol man dar nėra tekę dalyvauti, vyks mano gimtajame krašte – Druskininkuose. Tad tai puiki proga į jį sugrįžti“, – priduria R. Žukauskas.

R. Žukausko teigimu, siekiant atsispaudimų rekordo svarbiausia yra fizinė ir psichologinė ištvermė bei tinkamas pasirengimas. Naujam iššūkiui vyras aktyviai ruošiasi jau daugiau nei mėnesį. Visgi treniruočių metu pasiekiami rezultatai rekordo siekimo dieną sėkmės negarantuoja, nes visuomet gali nutikti kas nors netikėto.

Dėl to R. Žukauskas stengiasi neužbėgti įvykiams už akių ir apie patį rekordą ar konkretų atsispaudimų skaičių per daug negalvoti. Šiuokart pagrindinis Britanijoje gyvenančio lietuvio tikslas – prisidėti prie pasaulio lietuviams svarbios sporto šventės ir pačiam ja pasimėgauti.

Siekiant atsispaudimų rekordo kas valandą leidžiama 5 minučių pertraukėlė, kurios metu sportininkas gali pakilti nuo žemės. Darant atsispaudimus taip pat leidžiamos mikropauzės, tačiau jų metu privalu išlikti atsispaudimų darymo padėtyje.

Atsispaudimų nuo žemės rekordo bus siekiama trečiąją Pasaulio lietuvių sporto žaidynių dieną – šeštadienį, liepos 16-ąją – nuo 12 val. Atsispaudimai bus daromi Druskininkų Pramogų aikštėje, adresu Vilniaus al. 24. Tapti galimo naujo atsispaudimų rekordo liudininkais ir palaikyti jo sieksiantį R. Žukauską kviečiami visi šventės dalyviai, Druskininkų gyventojai ir miesto svečiai.

Liepos 14–17 dienomis Druskininkuose vyksiančiose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvių ir žiūrovų laukia ne tik atkaklios varžybos ir atsispaudimų rekordo siekimas, bet ir šventinės atidarymo bei uždarymo ceremonijos, teatralizuota eisena „Aš – Lietuva“, Vido Bareikio ir „Giunter Perccusions“ koncertai, DJ muzika, šviesų ir lazerių šou bei kitos pramogos.