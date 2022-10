„Hockey Punks“ puolimo banga nušlavė svečius iš Dinaburgo

Rungtynės startavo neįtikėtinu rezultatyvumu: vos per 36 sekundes abi komandos pelnė po vieną įvartį. Įvarčių sąskaitą susitikime atidarė „Hockey Punks“ puolėjas Ilja Četvertakas (00:18, rez. perd. Laisvydas Kudrevičius), bet jam netrukus atsakė varžovų lyderis Vadimas Vabiščevičsas (00:36, rez. perd. Maksimas Galilejevas).

Kiek vėliau „pankams“ nesisekė laikytis drausmės ir dvi pražangos galiausiai kainavo įvartį. Daugumoje ritulį į vartus pasiuntė Edgaras Petrovas (06:07, rez. perd. Renatas Vabiščevičsas, Šarūnas Baltrūnas). Įsidrąsinę varžovai įpusėjus kėliniui pasižymėjo ir trečiąjį kartą, kai greitoje atakoje tikslus buvo Artūras Užulis (10:20, rez. perd. Stefanas Dobrovolskis).

Praleidus tris varžovų įvarčius iš eilės „Hockey Punks“ iš šoko būsenos pažadino gynėjai: iš pradžių Dominykas Motiejūnas laiku kirto link vartų ir sulaukęs perdavimo sušvelnino „DLSS/Dinaburga“ pervarą (13:55, rez. perd. Mauras Baltrukonis), o vėliau Domas Janušonis tiksliai iššovė iš tolimos distancijos (17:33, rez. perd. Tadas Kumeliauskas, I. Četvertakas).

Kėlinio pabaigoje visiškai iniciatyvą į savo rankas perėmę vilniečiai pasižymėjo ir ketvirtąjį kartą. Iš artimos distancijos ritulį į vartus nukreipė Edgaras Rybakovas (18:12, rez. perd. Rojus Plepys, Martynas Miliūnas).

Jau pačioje antrojo kėlinio pradžioje į „Dinaburga“ vartus krito ir penktasis įvartis. Į tautiečių vartus ritulį pasiuntė „pankų“ legionierius iš Latvijos Tomas Tilla (20:38, rez. perd. M. Baltrukonis).

Įpusėjus rungtynėms „Hockey Punks“ pradėjo varžovų triuškinimą. E. Rybakovas (27:59, rez. perd. R. Plepys, M. Miliūnas) ir I. Četvertakas (28:57, rez. perd. T. Kumeliauskas) pelnė savo antruosius rungtynių įvarčius, o du gynėjai pasižymėjo pirmaisiais savo įvarčiais OHL – Janas Tuchto (28:08, rez. perd. Karolis Federovičius, Dovydas Vaisovas) bei Rokas Bacevičius (29:55, rez. perd. M. Miliūnas, E. Rybakovas).

Vilniečiams įsismaginus „Pramogų“ arenoje susirinkusius žiūrovus vos per 11 sekundžių dviem įvarčiais pradžiugino Tadas Kumeliauskas. Iš pradžių Lietuvos rinktinės narys pasižymėjo po galingo šūvio greitoje atakoje (31:14, rez. perd. Rolandas Aliukonis, Laisvydas Kudrevičius), o vėliau buvo tikslus ir atsidūręs prieš vartininką po kelių klaidinamų manevrų (31:25, rez. perd. L. Kudrevičius, D. Janušonis).

„Dinaburga“ komanda savo ketvirtąjį įvartį pelnė išnaudodami dvigubą daugumą, kai vėl tikslą pasiekė V. Vabiščevičso metimas (35:59, rez. perd. Daniilas Andrejevas), bet tuomet dar du kartus varžovus baudė savo trečiąjį ir ketvirtąjį įvartį šį vakarą pelnęs „7bet-Hockey Punks“ puolėjas E. Rybakovas (38:46, rez. perd. Dino Mukovozas ir 39:41).

Per trečiąjį kėlinį „Dinaburga“ atstovas Maksimas Galilejevas (47:00, rez. perd. Ivo Haritonovas) sugebėjo pelnyti įvartį mažumoje, o įvykių nebeforsavę šeimininkai liko be savojo įvarčio, nepaisant to, jog „pankai“ ir šio kėlinio metu susikūrė ne vieną progą.

Keturis įvarčius rungtynėse pelnęs E. Rybakovas pripažino, jog rungtynių pradžioje varžovai kiek nustebino, bet po pirmojo kėlinio rimta kalba rūbinėje padėjo pakeisti nusiteikimą rungtynėms ir perlaužti jų eigą.

„Mano manymu, į rungtynes išėjome kiek atsipalaidavę. Jie palaikė rimtą tempą, kurio mes nelabai tikėjomės. Visgi, po pirmojo kėlinio rūbinėje turėjome gerą pokalbį, treneris įstatė velnių ir ant ledo išėjome visai kitu nusiteikimu. Jie pasėdo psichologiškai ir mes pradėjome dominuoti rungtynėse.

Keturių įvarčių nebuvau pelnęs bent porą metų, dėl to turiu padėkoti savo partneriams: tai yra komandinis sportas ir be savo kolegų tu negali nieko padaryti. Atsidūriau reikiamoje vietoje ir atlikau savo darbą pelnydamas įvarčius. Svarbiausia, kad laimėjome, seniai to jau nebuvo pavykę padaryti tuo ir reikia šiandien džiaugtis“, – apie pergalę kalbėjo E. Rybakovas.