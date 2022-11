Geriausią sezono rezultatą pasiekęs golfo žaidėjas G. Mackelis Italijoje iškovojo bronzos medalį

Šiose varžybose taip pat dalyvavo žaidėjai iš Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, Anglijos, Australijos, Suomijos, Lenkijos, JAV, Norvegijos ir Danijos.

Savo meistriškumą šiose varžybose pademonstravo Giedrius Mackelis. Jis per tris dienas užfiksavo puikų PAR -2 rezultatą ir iškovojo bronzos medalį. Per tris dienas jis atliko 214 smūgių. Įspūdingai lietuvis sužaidė antrąją varžybų dieną, per kurią atliko 68 smūgius (PAR -4) ir bendroje įskaitoje buvo tapęs vienvaldžiu lyderiu. Tik kuklesnė trečia diena neleido išsaugoti aukštesnės pozicijos.

Įdomu tai, kad G. Mackelis sezoną buvo suplanavęs baigti rugsėjo pabaigoje su Lenkijos čempionatu, tačiau varžybų alkis padarė savo. Be to, šis turnyras Italijoje sutapo su moksleivių atostogomis, o G. Mackelis nemėgsta praleidinėti pamokų. Nusprendęs dalyvauti turnyre Italijoje, jis turėjo vos mėnesį, kad susigrąžintų gerą sportinę formą, bet rezultatai rodo, kad šis iššūkis buvo įveiktas puikiai.

Pirmą kartą šiais metais varžybas G. Mackelis baigė su neigiamu PAR.

„Po paskutinių varžybų Lenkijoje jau buvau pradėjęs žiemos režimą, kai daugiau laiko skiriama fiziniam pasiruošimui, o ne golfui. Teko vėl iš naujo šlifuoti skirtingas žaidimo dalis, ypač trumpą žaidimą, todėl paskutinės savaitės buvo gana intensyvios. Po fizinio pasirengimo treniruočių kūnas buvo pasiruošęs kelionei bei žaidimui. Pavyko grįžti į labai gerą formą. Buvau pasiilgęs varžybų, o pasirodymas šiame turnyre – tikrai geriausias šiame sezone, ypač ridenant ir mušant pirmus smūgius“, – įspūdžiais dalinosi G. Mackelis.

Talentingas sportininkas prisipažino, kad prieš turnyrą pajuto labai patogų jausmą savo smūgio judesyje, todėl tai leido sėkmingai mušti nuo starto aikštelių, bet prieš tai daugiausiai dėmesio skyrė ridenimui ir tas matėsi Italijoje.

„Laukas tikrai buvo palankus mano žaidimui, reikėjo tiksliai mušti savo pirmus smūgius, o ridenimo aikštelės buvo pakankamai nelygios, todėl buvo labai svarbu ridenti gerai iš trumpų atstumų“, – teigė jis.

Varžybose nugalėjo vokietis Norwinas Gohmas (PAR -5), o antras liko švedas Augustas Peterssonas (PAR -4).

15-metis G. Mackelis po fantastiškos antrosios dienos buvo neįprastoje sau pozicijoje – jis pirmavo turnyre ir artimiausius varžovus lenkė keletu smūgių. Tai irgi buvo savotiškas iššūkis lemiamą dieną.

„Dar nesu turėjęs daug patirties būdamas lyderiu tarp tokio aukšto lygio žaidėjų. Iš tikro visiškai nesijaudinau, nes žinojau, kad vienas prastas smūgis nieko nereiškia ir dar daug kas gali nutikti per raundą. Nors ir žaidžiau ne taip gerai kaip per pirmas dvi dienas, stengiausi kiek galėjau iki pat paskutinės duobutės, – kalbėjo G. Mackelis. – Teko daug kartų per raundą saugoti rezultatą su ridenimais iš trijų metrų. Tokį dar reikėjo įridenti priešpaskutinėje duobutėje, kad išlaikyčiau lygiąsias, bet net geriausi profesionalai iš tokio atstumo pataiko tik pusę savo bandymų, tai net negalėjau labai nusiminti nepataikęs. Žinau, kad dariau viską, ką kol kas galiu. Tai – puiki pamoka ateičiai. Dar reikia mokintis žaisti didelėje įtampoje, kaip priimti teisingus sprendimus tuo metu, na ir kaip visada – toliau gerinti smūgio techniką.“

Kiti lietuviai turnyre užėmė vietas trečiajame dešimtuke. Valentas Ivančenka (PAR +26) liko 21-as, o Oskaras Belousovas (PAR +27) su dar dviem žaidėjais pasidalino 22-ąją vietą.