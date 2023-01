G. ir R. Grudzinskaičių duetas „King of the Court“ paplūdimio tinklinio turnyre užėmė aštuntąją vietą

Pusfinalyje per žingsnį nuo finalo likusios lietuvės dėl patekimo tarp penkių stipriausių turnyro komandų šeštadienį varžėsi atkrintamajame etape.

Deja, bet atkrintamajame etape seserys Grudzinskaitės su 4 taškais liko ketvirtos ir baigė savo pasirodymą. 14 taškų surinko ir į finalą pateko šveicarės Anouk Verge-Depre ir Menia Bentele. Už jų išsirikiavo slovėnės Tjasa Kotnik ir Tajda Lovšin (8 tšk.) bei ukrainietės Iryna ir Inna Machno (7 tšk.).

„King of the Court“ karalienėmis tapo finale triumfavusios olandės Brecht Piersma ir Wies Bekhuis. Antrąją vietą užėmė minėtos šveicarės A. Verge-Depre ir M. Bentele, trečiąją – vokietės Isabel Schneider ir Julia Sude.

Vyrų varžybose triumfavo švedai Davidas Ahmanas ir Jonatanas Hellvigas. Antras liko amerikiečio Troy‘aus Fieldso ir olando Matthew Immerso duetas, o trečiąja pozicija tenkinosi olandai Alexanderis Brouweris ir Robertas Meeuwsenas.

Finaliniame „King of the Court“ etape dalyvavo 15 vyrų ir moterų komandų iš viso pasaulio.

Beje, praėjusiais metais šiame turnyre ketvirtąją vietą užėmė G. Grudzinskaitės ir vokietės Chantal Laboureur duetas.

Vietą finaliniame „King of the Court“ turnyre Lietuvai pelnė Ievos Dumbauskaitės ir G. Grudzinskaitės duetas, praėjusių metų rudens pradžioje „King of the Court“ Europos zonos turnyre užėmusios ketvirtąją vietą.

„King of the Court“ varžybos vyksta netradiciniu formatu. Komandos yra suskirstomos į grupes ir jos žaidžia pasikeisdamos. Pora, laimėjusi tašką, lieka aikštėje, o pralaimėjusias pakeičia kita pora. Taip komandos rotuojasi kol baigiasi laikas.