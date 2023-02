„Hockey Punks“ namuose priims Kaunas „City“ komandą

Kelis pastaruosius sezonus Vilniaus ir Kauno stipriausių komandų dvikovų rezultatai buvo nenuspėjami ir permainingi. Per šį laikotarpį po kartą šalies čempionais tapo ir kauniečiai ir „Hockey Punks“, dvikovų nugalėtojas paaiškėdavo ne tik per pagrindinį laiką, bet ir per pratęsimą ar baudinius.

Tai, kad komandų pajėgumas yra panašus rodo ir padėtis turnyrinėje lentelėje. Abi komandos bendrose Lietuvos ir Latvijos OHL ledo ritulio pirmenybėse po 26-erių rungtynių surinko po 21 tašką.

Likus 6 turams iki reguliaraus sezono pabaigos visos turnyre dalyvaujančios Lietuvos komandos (dar Elektrėnų „Airwell Energija“) turi galimybę pasidalinti vietas nuo 5-os iki 8-os.

Jau dabar aišku, kad visos trys pateks į atkrintamąją pirmenybių stadiją, tačiau sėkmingesnė čempionato pabaiga lemtų silpnesnį varžovą ketvirtfinalyje.

„Hockey Punks“ legionierius iš Latvijos Toms Tilla mano, kad šįkart Kauno komandos ledo ritulininkai bus ypač motyvuoti.

„Tai, kad susitinka stipriausios Vilniaus ir Kauno komandos jau daug ką pasako. Kadangi šį sezoną juos nugalėjome visus 3 kartus manau, kad varžovai bus „alkani“, agresyvūs ir motyvuoti iškovoti pergalę.

Todėl turime būti pasirengę nuo pirmojo ritulio įmetimo. Jų komanda turi talento puolime, nebijo improvizuoti. Aš tikiuosi ryt įtemptų ir aukšto tempo rungtynių“.

Dar svarbu pažymėti, kad ateinančiose rungtynėse nežais rezultatyviausias „Hockey Punks“ žaidėjas Tadas Kumeliauskas. Puolėjas užsidirbo diskvalifikacinę pražangą praėjusio ketvirtadienio dvikovoje su Elektrėnų „Airwell Energija“.

Rytojaus rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 19 val. 30 min.