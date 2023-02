Rusijos dailiojo čiuožimo žvaigždė geriausiu atveju liks be kojų, blogiausiu – neišgyvens

Kadaise su D.Peskovo žmona Tatjana Navka poroje šokęs 45-erių R.Kostomarovas merdi, tačiau nedikai negali daryti opreacijos dėl koronaviruso ir gripo B komplikacijų.

Vienas geriausių Rusijos šokėjų ant ledo R.Kostomarovas sausio 10 dieną atsidūrė ligoninėje ir iškart paguldytas į reanimaciją.

Skelbta, kad garsus šokėjas ant ledo susirgo pneumonija, kai sudalyvavo čiuožimo šou, kuris vyko prie 20-ies laipsnių šalčio Maskvoje.

Dabar keli telegramo kanalai praneša, kad žvaigždei pradėjo progresuoti kojų gangrena.

„Mash Telegram“ kanalas tikina, kad 45 metų sportininkui konstatuota didžioji dalis kojų nekrozė ir sepsis. Gydytojai primygtinai reikalauja amputuoti abi kojas iki kelio, nes tai padėtų išvengti tolesnės infekcijos.

Tačiau taip pat aiškinama, kad operacija vis dar atidedama dėl sunkios R.Kostomarovo būklės – koronavirusas stipriai pažeidė plaučius ir operacijos garsenybė neišlaikys.

Vasario 4 dieną „Shot Telegram“ kanalas pateikė naujieną, kad čiuožėjas rizikuoja netekti kojų. Tyrimas parodė, kad kairiojo čiurnos sąnario minkštuosiuose audiniuose ir apatinėje kojos kulno dalyje yra dujų burbuliukų.

Gydytojai bandė lokaliai ir medikamentais ir stentavimu gelbėti vieną koją, tačiau prognozės yra prastos. Dėl reanimacijoje itin ilgai naudoto deguonies tiekimo aparato (ECMO) sportininkui prasidėjo audinių atrofacija.

R.Kostomarovas sausio 10 diena dėl skausmų krūtinėje buvo atvežtas į ligoninę ir po dirbtinės komos iškart prijungtas prie gyvybės aparatų.

Kalbėta, kad sportininkui yra blogai su rankų pirštais ir jie yra negyvybingi, tačiau galiausiai šnekama apie kojų gangreną.

R.Kostomarovo aplinka tikina, kad atsigavus po ligos komplikacijų jį bus siekiama išvežti gydytis į Vokietiją.

2006 m. Turino žiemos olimpiadoje R.Kostomarovas kartu su T.Navka yra iškovojęs aukso medalį.

Be to, jis yra daugkartinis pasaulio ir Europos čempionas. Pasibaigus Turino žaidynėms pora paskelbė apie karjeros pabaigą, tačiau nutarė ir toliau šokti ant ledo įvairiuose komerciniuose projektuose. Po to T.Navka ištekėjo už V.Putino spaudos atstovo D.Peskovo ir įkūrė savo ledo šou, kuriame šoka ir Lietuvos piliečiai Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas.