Lietuvos rankininkams sugrįžimas į Europos lygą buvo kartus

Europos lygos turnyras antradienį buvo pratęstas po beveik du mėnesius trukusios žiemos pertraukos, per kurią vyko pasaulio pirmenybės.

Ko gero, labiausiai varžybų pasiilgo Hardo „Alpla“ žaidėjas Karolis Antanavičius. Jis keturis mėnesius gydėsi traumą ir tik praėjusį savaitgalį grįžo į aikštę per Austrijos lygos rungtynes. Antradienį K.Antanavičius pirmą kartą žaidė Europos lygos grupės turnyre.

Lietuvio sugrįžimas jėgų santykio nepakeitė. C grupės autsaiderė „Alpla“ namie pralaimėjo dėl pirmosios vietos kovojančiam Lisabonos „Sporting“ klubui 26:31 (12:17). K.Antanavičius dukart metė į vartus, bet įvarčio nepelnė.

„Alpla“ per 7 rungtynes iškovojo tik 1 tašką ir grupėje užima paskutinę šeštąją vietą. Trys šios grupės lyderės – Našicų „Nexe“ (12 tšk.), Granojerso „Fraikin“ (10) ir „Sporting“ (10) – jau užsitikrino kelialapius į atkrintamąsias varžybas.

Teisę žaisti atkrintamosiose varžybose gaus po keturias geriausias grupių komandas.

Antradienį du įvarčius įmetė „Benidorm“ žaidėjas Rolandas Bernatonis. Tačiau jo taiklūs metimai mažai padėjo – „Benidorm“ išvykoje nusileido „Ystads IF“ ekipai 30:36 (18:21).

4 taškus turintis „Benidorm“ nukrito į paskutinę šeštąją vietą B grupėje. Benidormo rankininkus aplenkė Budapešto „Ferencvaros“ komanda, kuri namie įveikė be Gerdo Babarsko į Vengriją keliavusį „Aix“ klubą 28:25 (15:12).

„Aix“, kurio sąskaitoje yra 6 taškai, B grupėje užima trečiąją vietą. Šioje grupėje pirmauja kelialapį jau užsitikrinęs „Flensburg-Handewitt“ (12) ir „Ystads IF“ (10).

Gintaro Savukyno treniruojamas ir be Jono Truchanovičiaus žaidęs Zaporižės „Motor“ išvykoje pralaimėjo Berlyno „Füchse“ komandai 24:32 (10:18).

„Motor“ surinko 3 taškus ir D grupėje užima penktąją vietą. Ukrainos klubas nuo ketvirtojoje vietoje esančio Bitolos „Pelister“ atsilieka 2 taškais.

Šioje grupėje kelialapius į atkrintamąsias varžybas užsitikrino „Füchse“ (14) ir „Skanderborg-Aarhus“ (10).

„Füchse“ yra vienas iš dviejų taškų nepraradusių klubų. Be nuostolių taip pat žygiuoja A grupės lyderis „Montpellier“. A grupėje kelialapį į aštuntfinalį užsitikrino ne tik „Montpellier“ (14), bet ir Giopingeno „Frisch Auf“ (10).

R.Bernatonis šį sezoną Europos lygoje per 4 rungtynes įmetė 11 įvarčių, G.Babarskas per 6 rungtynes – 2 įvarčius, J.Truchanovičius per 2 rungtynes – 2 įvarčius.